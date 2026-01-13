ETV Bharat / lifestyle

Happy Pongal 2026: அன்புக்குரியவர்களுக்கு வித விதமாக பொங்கல் வாழ்த்து சொல்லி அசத்துங்க!

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு உங்கள் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் நெருக்கமானவர்களுக்கு வாட்ஸ் ஆப்பில் அனுப்பி மகிழக் கூடிய வாழ்த்து செய்திகள் இதோ உங்களுக்காக..

இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள்
இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள்
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 13, 2026

மண்ணின் மணம் மாறாத மாண்போடும், தமிழர்களின் வீரத்தோடும் 2026-ஆம் ஆண்டு தைத்திருநாள் நம் வாசலில் வந்திறங்கியுள்ளது. உழைப்பின் வியர்வையில் விளைந்த செந்நெல்லை அறுவடை செய்து, உதய சூரியனின் முதல் ஒளிக்கதிர் படரும் முன், முற்றத்தில் புதுப்பானை வைத்து 'பொங்கலோ பொங்கல்' என நாம் எழுப்பும் மங்கல ஒலி, தமிழர்களின் வாழ்வாதாரமான உழவுத் தொழிலுக்கு நாம் செய்யும் பெரும் மரியாதை.

போகிப் பண்டிகையில் பழையன கழித்து, பொங்கலில் புதுமை பூத்து, மாட்டுப் பொங்கலில் நம் உற்ற நண்பர்களான கால்நடைகளை வணங்கி, காணும் பொங்கலில் உறவுகளோடு மகிழ்வது ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான சுழற்சி.

இன்றைய நவீன டிஜிட்டல் உலகில், நாம் எங்கிருந்தாலும் நம் வேர்களை இணைக்கும் பாலமாக விளங்குவது சமூக ஊடகங்கள். வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்கள் மூலமும், முகநூல் வாழ்த்துகள் வழியாகவும் நாம் பகிரும் ஒரு சிறு வாழ்த்து செய்தி, தூரத்தில் இருக்கும் உறவுகளையும் நம் வீட்டு முற்றத்திற்கு கொண்டு வந்துவிடும். 2026-ஆம் ஆண்டின் இந்தப் பொங்கல் திருநாளில், உங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் மனதை குளிரச்செய்யும் வகையில், வாழ்த்து செய்திகள் மற்றும் வண்ணமயமான வாழ்த்து படங்கள் இதோ.

இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள்
இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள் (Canva)
  • தைப் பொங்கல் உங்கள் வாழ்வில் புது வசந்தத்தைக் கொண்டு வரட்டும். இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்!
  • பொங்கும் பொங்கலைப் போலவே உங்கள் மகிழ்ச்சியும் பொங்கி வழியட்டும்! இனிய தை பொங்கல் வாழ்த்துகள்!
  • உழைப்பின் உயர்வைக் கொண்டாடுவோம்; உழவர் திருநாளை இனிதே வரவேற்போம்.
இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள்
இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள் (Canva)
  • பழைமை நீங்கி, புதுமை மலரட்டும்; உங்கள் வாழ்வில் இன்பம் பெருகட்டும். இனிய தை பொங்கல் வாழ்த்துகள்!
  • தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்; உங்கள் கவலைகள் மறைந்து மகிழ்ச்சி மலரட்டும்.
  • கதிரவனுக்கு நன்றி சொல்லி, இயற்கையைப் போற்றி மகிழ்வோம். இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்!
  • செல்வம் பெருகி, சந்தோஷம் நிலைக்கட்டும். இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்!
  • புதுப்பானை, புத்தரிசி, புதுவெல்லம் என உங்கள் வாழ்வு இனிமையால் நிறையட்டும். இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்!
இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள்
இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள் (Canva)
  • இந்தப் பொங்கல் உங்கள் வாழ்வில் ஒரு மைல்கல்லாக அமைய மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
  • உழைப்பால் உயர்வோம், அன்பால் இணைவோம். இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள் 2026!
  • பொங்கலோ பொங்கல்! மகிழ்ச்சி எங்கும் தங்கட்டும்!
  • இந்த தை பொங்கலில் வெற்றிகள் உங்கள் கதவைத் தட்டட்டும்; மகிழ்ச்சி உங்கள் இதயத்தில் குடிபுகட்டும்.
  • வேற்றுமை மறந்து ஒற்றுமையுடன் பொங்கலைக் கொண்டாடுவோம்.
இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள்
இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள் (Canva)
  • இல்லமெங்கும் அன்பு பொங்கட்டும், உள்ளமெங்கும் நிம்மதி நிறையட்டும். இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்!
  • மண்ணின் மணம் கமழ, மரபின் வழி நின்று பொங்கலைக் கொண்டாடுவோம். இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்!
  • எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ் என பெருமையுடன் இந்தத் தமிழர் திருநாளைக் கொண்டாடுவோம்.
  • சுற்றம் சூழ, உறவுகள் மகிழ, பொங்கல் திருநாளை உற்சாகமாகக் கொண்டாடுங்கள்.
  • கரும்பு இனிப்பது போல உங்கள் பேச்சும் செயலும் இனிமையாக அமைய வாழ்த்துகள்.
இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள்
இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள் (Canva)
  • பொங்கலோ பொங்கல்! மகிழ்ச்சி எங்கும் தங்கட்டும்! இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்!
  • இந்தப் பொங்கல் உங்கள் கவலைகளை நீக்கி, புன்னகையை பரிசாக அளிக்கட்டும்.
  • செல்வம், ஆரோக்கியம், நிம்மதி - இம்மூன்றும் உங்கள் வாழ்வில் நிலைக்கட்டும். இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்!
  • உங்கள் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் எனது இதயம் கனிந்த பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்.
இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள்
இனிய பொங்கல் நல்வாத்துகள் (Canva)
  • தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்; உங்கள் லட்சியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும் ஆண்டாக இது அமையட்டும்.
  • தை மகளின் வருகை, உங்கள் இல்லங்களில் ஐஸ்வர்யத்தை அள்ளித் தரட்டும். இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்
  • இந்த தைப்பொங்கல் உங்களுக்கு எல்லையற்ற வெற்றிகளைத் தரட்டும்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

