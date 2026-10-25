கண் கருவளையம் மறையணுமா? முதல்ல 'இந்த' பழக்கங்களுக்கு குட்-பை சொல்லுங்க!
இரவில் நீண்ட நேரம் விழித்திருப்பது, கைப்பேசியையே பார்த்து கொண்டிருப்பது கண்களுக்கு தேவையான ஓய்வை கெடுத்துவிடும். இதுவே கருவளையங்கள் உருவாக முக்கிய காரணமாகிறது.
Published : October 25, 2026 at 3:05 PM IST
கண்ணாடியில் முகத்தை பார்க்கும் போது, கண்களுக்கு கீழே கருவளையம் உங்களை வாட்டுகிறதா? ராத்திரி சரியா தூங்கலையா? என்று மற்றவர்கள் கேட்கும்போதெல்லாம் நம் மீதே நமக்கு ஒரு சிறிய எரிச்சல் வரும்.
முகத்தின் அழகை கெடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், நாம் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் எவ்வளவோ சோர்வாக இருக்கிறோம் என்பதை இந்த கருவளையம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டும். கண்களுக்கு கீழே தோன்றும் இந்த கருமை நிறம், இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலானோரை வாட்டும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக மாறிவிட்டது.
இதை மறைக்க கடைகளில் விற்கும் கிரீம்களையும், மேக்கப் பொருட்களையும் தேடி ஓடுவதற்கு பதிலாக, நமது அன்றாட வாழ்க்கை முறையில் சில எளிய மாற்றங்களை செய்தாலே போதும். இந்த பிரச்சனையில் இருந்து முழுமையாக விடுபடலாம். அது எப்படி என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக பார்க்கலாம்.
கருவளையங்கள் ஏன் வருகின்றன?
- நமது முகத்தில் கண்ணை சுற்றியுள்ள தோல் பகுதி உடலின் மற்ற பாகங்களை விட மிகவும் மெல்லியதாகவும் உணர்வுப்பூர்வமாகவும் இருக்கும். இதனால், சிறிய உடல்நல மாற்றங்கள் கூட முதலில் கண்களின் கீழ்ப்பகுதியில் தான் எதிரொலிக்கும்.
- இரவில் நீண்ட நேரம் விழித்திருப்பது, கைப்பேசியையே பார்த்து கொண்டிருப்பது கண்களுக்கு தேவையான ஓய்வை கெடுத்துவிடும். இதுவே கருவளையங்கள் உருவாக முக்கிய காரணமாகிறது.
- அலுவலகப் பணி, குடும்ப சுமை மற்றும் இதர காரணங்களால் ஏற்படும் மன அழுத்தம் முகத்தின் பொலிவை குறைத்து, கண்களின் கீழே கருவளையங்களை வரவழைக்கும்.
- போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்காமல் இருப்பதும் சருமத்தின் ஈரப்பதத்தை குறைத்து, கண்களுக்கு கீழே உள்ள நரம்புகளை தெளிவாக தெரிய வைக்கும்.
- வைட்டமின்கள் மற்றும் இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை தவிர்ப்பது சரும ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும்.
- கணினி, தொலைக்காட்சி மற்றும் மடிக்கணினி முன்பே மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்திருப்பது கண்களுக்கு கடுமையான அழுத்தத்தை கொடுக்கும்.
கருவளையத்தை நீக்க என்ன செய்வது?
சரியான தூக்கமும் ஓய்வும்:
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உடலுக்கு ஓய்வு தேவை. இரவில் குறைந்தது ஏழு முதல் எட்டு மணி நேரம் ஆழ்ந்த தூக்கம் இருப்பது கட்டாயம். அதேபோல், மதிய வேளையில் ஒரு குட்டி தூக்கம் போடுவது கண்களுக்கு பெரும் குளிர்ச்சியையும் புத்துணர்ச்சியையும் தரும். ஆனால், அது அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் போகாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும்.
முக சுத்தமும் முறையான பராமரிப்பும்:
சருமத்திற்கு பொருந்தாத கெமிக்கல் ஃபேஸ் வாஷ்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். முகத்தை எப்போதுமே மென்மையாக கையாள வேண்டும். மேக்கப் போட்டு கொள்ளும் பழக்கம் உள்ளவர்கள், இரவில் தூங்குவதற்கு முன்பு அதை முழுமையாக நீக்கிவிட்டு முகத்தை சுத்தப்படுத்திய பின்னரே படுக்கைக்கு செல்ல வேண்டும்.
கேட்ஜெட்டுகளுக்கு ஒரு பிரேக்:
தேவையில்லாத நேரங்களில் போர்டு அடிப்பதாக நினைத்து கொண்டு மொபைல் திரையையே வெறித்து பார்ப்பதை தவிர்க்கலாம். கண்களுக்கு வேலை கொடுக்கும்போது நடுநடுவில் சில நிமிடங்கள் ஓய்வு கொடுப்பது மிகவும் அவசியம்.
இயற்கையான வாழ்க்கை முறை:
மன அழுத்தத்தை தவிர்க்க யோகா, தியானம் போன்றவற்றை செய்யலாம். அதிகாலையில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது உடல்நலத்திற்கு மட்டுமல்ல, முகத்திற்கு இயற்கையான பொலிவை தரும்.
இயற்கையான வழிமுறைகள்:
கண்களுக்கு கீழே உள்ள கருமையை விரட்ட கடைகளில் விற்கும் செயற்கைப் பொருட்களுக்குப் பதிலாக சில எளிய இயற்கைப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தலாம். வெள்ளரிக்காய் துண்டுகளை கண்களின் மீது வைத்து சில நிமிடங்கள் ஓய்வெடுத்தால் கண்கள் குளிர்ச்சியடையும்.
அதேபோல், உருளைக்கிழங்கு சாற்றை பஞ்சில் நனைத்து கண்களுக்குக் கீழே தடவி வந்தால் நாளடைவில் கருமை மறையும். சுத்தமான ரோஸ் வாட்டரை கண்களை சுற்றி தடவி மசாஜ் செய்வதும் நல்ல பலனை தரும்.
இத்தனை சிறிய விஷயங்களை கடைப்பிடித்தாலே போதும், உங்கள் கண்களின் அழகும் முகத்தின் பொலிவும் இயற்கையாகவே திரும்ப பெறும். ஒருவேளை இவையெல்லாம் செய்தும் கருவளையம் குறையவில்லை என்றால், அது வேறு ஏதேனும் உடல்நலப் பிரச்சனையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். எனவே, மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.