ETV Bharat / lifestyle

கண்ணாடி Vs காப்பர் பாட்டில்: இரண்டில் எது சிறந்தது?

ஆய்வுகளின்படி, செம்பு பாத்திரத்தில் 16 மணிநேரம் தண்ணீரை சேமித்து வைப்பதன் மூலம் ஈ-கோலை (E. coli), சால்மோனெல்லா போன்ற கிருமிகள் அழிக்கப்படுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 9, 2026 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

இன்றைய கலாச்சாரத்தில், ஒரு பொருளின் பயன்பாட்டை விட அதன் தோற்றத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களுக்கு மாற்றாக ஸ்டீல் பாட்டில்கள் வந்த நிலையில், தற்போது பலரும் அதன் அழகிற்காக கண்ணாடி மற்றும் செம்பு பாட்டில்களை தேர்வு செய்கிறார்கள். கண்ணாடி பாட்டில்கள் சுத்தமாகவும், செம்பு (Copper) பாட்டில்கள் பாரம்பரிய மருத்துவ குணங்களையும் தருவதாக நம்பப்படுகிறது.

ஆனால், இவை இரண்டுமே வெவ்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளையும், அதே சமயம் சில தவிர்க்க முடியாத பாதுகாப்பு சவால்களையும் கொண்டுள்ளன. செம்பில் கலக்கும் உலோக துகள்கள் முதல் கண்ணாடி மூடிகளில் இருக்கும் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் வரை, நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் இந்த பாட்டில்களில் மறைந்துள்ள உண்மைகளை தெரிந்துகொள்வது அவசியம்.

செம்பு பாட்டில்கள்: நன்மைகளும் எச்சரிக்கைகளும்! செம்பு பாட்டில்கள் இயற்கையிலேயே நுண்கிருமிகளை அழிக்கும் (Antimicrobial) திறன் கொண்டவை. செம்பு அயனிகள் பாக்டீரியாக்களின் செல் சுவரை துளைத்து அவற்றை அழிக்கின்றன.

  • ஆய்வுகளின்படி, செம்பு பாத்திரத்தில் 16 மணிநேரம் தண்ணீரை சேமித்து வைப்பதன் மூலம் ஈ-கோலை (E. coli), சால்மோனெல்லா போன்ற கிருமிகள் அழிக்கப்படுகின்றன. இது பயணங்கள் மற்றும் அவசர காலங்களில் நீர் சுத்திகரிப்புக்கு உதவுகிறது.
  • ஆயுர்வேத முறைப்படி, இது செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. செம்பு சத்து உடலில் என்சைம்களின் செயல்பாட்டிற்கும், கொலாஜன் உற்பத்திக்கும் அவசியம்.
  • செம்பு பாட்டிலில் எலுமிச்சை சாறு அல்லது சூடான பானங்களை ஊற்றக்கூடாது. இது செம்பு நச்சுத்தன்மை ஏற்பட வழிவகுக்கும். 8-12 மணி நேரத்திற்கு மேல் தண்ணீரைச் சேமித்தால், உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) பரிந்துரைத்த அளவை விட செம்பு அதிகம் கலந்து, கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

கண்ணாடி பாட்டில்கள்: தூய்மையும் சவால்களும்! கண்ணாடி பாட்டில்கள் ரசாயன எதிர்வினையற்றவை (Non-reactive). இவை தண்ணீரின் சுவையை மாற்றாது என்பது இதன் மிக முக்கியமான சிறப்பு.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் உள்ளது போல பிபிஏ (BPA) அல்லது தாலேட்டுகள் போன்ற தீய ரசாயனங்கள் கண்ணாடியில் இல்லை. இது சூடான தேநீர் அல்லது பழச்சாறுகளைச் சேமிக்க ஏற்றது.

கண்ணாடி பாட்டில்கள் பாதுகாப்பானது என்றாலும், அவற்றின் பிளாஸ்டிக் மூடிகளால் ஆபத்து ஏற்படுகிறது. மூடியைத் திறக்கும் போதும் மூடும் போதும் ஏற்படும் உரசலால் 'பாலிஎதிலீன்' துகள்கள் தண்ணீரில் கலக்கின்றன. ஆய்வில் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 100 மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதைத் தவிர்க்க உலோக அல்லது சிலிகான் மூடிகளைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது.

எது சிறந்தது?

அம்சம்செம்பு பாட்டில்கண்ணாடி பாட்டில்
பயன்பாடுகிருமி நீக்கம் செய்ய சிறந்ததுஅன்றாட பயன்பாட்டிற்கு பாதுகாப்பானது
சுவைஉலோகச் சுவை வர வாய்ப்புண்டுசுவையில் மாற்றம் இருக்காது
ஆபத்துஅதிக நேரம் வைத்தால் நச்சுத்தன்மைஉடைந்தால் காயம் ஏற்படும் அபாயம்
பராமரிப்புஎலுமிச்சை, உப்பால் அடிக்கடி சுத்தம் செய்ய வேண்டும்டிஷ்வாஷர் அல்லது சுடுநீரில் கழுவலாம்

செம்பு பாட்டில்களை ஒரு மருந்தாக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் என்கிறது ஆய்வு. தினமும் 200-300 மி.லி செம்பு நீரை மட்டும் குடிப்பது போதுமானது. மற்ற நேரங்களில் கண்ணாடி பாட்டில்களை பயன்படுத்துவதே அதிக பாதுகாப்பு. குறிப்பாக, குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் செம்பு பயன்பாட்டில் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். தோற்றத்தை விட, நம் ஆரோக்கியத்திற்கு எது ஒத்துப்போகிறது என்பதை உணர்ந்து பாட்டில்களை தேர்வு செய்வதே சிறந்தது.

இதையும் படிங்க: முடி கொட்டுவது நிக்கணுமா? அப்போ இந்த 5 உணவுகளை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க!

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

WHICH BOTTLE IS GOOD FOR WATER
GLASS WATER BOTTLE HEALTH BENEFITS
COPPER WATER BOTTLE BENEFITS
GLASS VS COPPER WATER BOTTLE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.