ஆரோக்கியத்திற்கு அருமருந்தாகும் ஓமம்: சப்பாத்திக்கு மாவு பிசையும் போது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க!
பூரி அல்லது சப்பாத்தி சாப்பிட்ட பிறகு ஏற்படும் வயிறு உப்புசம், வாயுத்தொல்லை மற்றும் வயிற்று பிடிப்புகளைத் தடுக்க ஓமம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்
Published : December 14, 2025 at 1:18 PM IST
நமது இந்திய சமையலறையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு மசாலாப் பொருளுக்கும் ஒரு மருத்துவ குணம் உண்டு. இவற்றில் ஓமம் ஒரு சிறிய, ஆனால் சக்தி வாய்ந்த தானியமாகும். இது உணவுக்கு ஒரு தனித்துவமான நறுமணத்தையும் காரமான சுவையையும் கொடுப்பது மட்டுமன்றி, பல நூற்றாண்டுகளாக செரிமான ஆரோக்கியத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இன்றைக்கு பலரும் சப்பாத்தி அல்லது பூரி செய்வதற்கு கோதுமை மாவில் சிறிதளவு ஓமம் சேர்ப்பதை பார்த்திருப்போம். சிலருக்கு கோதுமை மாவு பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட உணவுகள் செரிமானமாக கடினமாக இருப்பதால் ஓமம் சேர்த்து பூரி, சப்பாத்தி செய்கின்றனர். இது ஆரோக்கியத்தை பராமரிப்பதுடன் உணவில் சுவையையும் மணத்தையும் அதிகரிக்கும்.
அந்த வகையில், பூரி, சப்பாத்தி செய்யும் போது, கோதுமை மாவில் கொஞ்சமாக ஓமத்தை சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன, உணவில் ஓமத்தை ஏன் சேர்க்க வேண்டும் மற்றும் எந்தெந்த உணவுகளில் இதை சேர்க்கலாம் என்பதைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
கோதுமை மாவில் ஓமம் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்! கோதுமை மாவில் சிறிதளவு ஓமம் சேர்ப்பது வெறுமனே சுவைக்காக மட்டுமல்ல, செரிமான செயல்பாட்டை மேம்படுத்தும் ஒரு எளிய தந்திரமாகும் என Development of multigrain chapatti with spices mix to enhance the nutritional values and their storage study என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
செரிமானத்தை எளிதாக்குதல்: ஓமத்தில் தைமோல் (Thymol) என்ற அத்தியாவசிய எண்ணெய் உள்ளது. இது வலிமையான செரிமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இது இரைப்பைக் குழாயில் செரிமான நொதிகளின் சுரப்பைத் தூண்டுகிறது. சப்பாத்தி அல்லது பூரி போன்ற மாவுச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உடைத்து செரிமானத்தை விரைவுபடுத்த இது உதவுகிறது.
வாயு மற்றும் வயிறு உப்புசத்தைக் குறைத்தல்: பூரி அல்லது சப்பாத்தி சாப்பிட்ட பிறகு ஏற்படும் வயிறு உப்புசம், வாயுத்தொல்லை மற்றும் வயிற்று பிடிப்புகளைத் தடுக்க ஓமம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது குடலில் தேங்கும் வாயுவை வெளியேற்ற உதவுகிறது.
கொழுப்பைக் குறைத்தல் : பூரி, எண்ணெய் அதிகம் உறிஞ்சப்படுகிறது. ஓமத்தை மாவுடன் சேர்ப்பதால், அது எண்ணெயின் கொழுப்புச் சத்தை ஓரளவு சமநிலைப்படுத்தி, செரிமான மண்டலத்தின் மீதான சுமையைக் குறைக்கிறது.
ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதல்: செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலம், கோதுமையில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை உடல் சிறப்பாக உறிஞ்சுவதற்கு ஓமம் உதவுகிறது.
உணவில் ஓமத்தைச் சேர்ப்பதன் அவசியம் என்ன? உணவில் ஓமத்தைச் சேர்ப்பதற்கு முக்கிய காரணம் அதன் சக்திவாய்ந்த மருத்துவப் பண்புகளே ஆகும். இது நமது உடலின் செரிமான அமைப்பின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது.
- ஓமத்தில் உள்ள தைமோல், வயிற்று மற்றும் குடலின் தசைகளைத் தளர்த்தும் திறன் கொண்டது. இது இரைப்பை பிடிப்புகள் மற்றும் அஜீரணக் கோளாறுகளை சரி செய்ய உதவுகிறது.
- இதில் உள்ள கூறுகள் பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை போன்ற தீங்கு விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகளை எதிர்த்துப் போராடும் திறன் கொண்டவை.
- ஓமம் உடலில் உள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை எதிர்த்துப் போராடி, நீண்ட கால குடல் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.
எந்தெந்த உணவுகளில் ஓமம் சேர்க்கலாம்?
- கோதுமை மாவு, கடலை மாவு போன்றவற்றில் பூரி, சப்பாத்தி, புரோட்டா, ரொட்டி, அடை மற்றும் முறுக்கு போன்றவற்றைச் சுடும்போது சிறிது ஓமம் சேர்ப்பது மிகவும் நல்லது.
- வாயுத் தொல்லையை ஏற்படுத்தும் துவரம் பருப்பு, கொண்டைக்கடலை அல்லது ராஜ்மா போன்ற பயறு வகைகளைக் கொண்டு குழம்பு, சுண்டல் அல்லது கூட்டு சமைக்கும் போது, ஓமத்தைச் சேர்ப்பது வாயு மற்றும் உப்புசத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
- பஜ்ஜி, வடை மற்றும் போண்டா போன்ற எண்ணெயில் பொரித்த தின்பண்டங்கள் செய்யும் மாவில் ஓமத்தைச் சேர்ப்பது செரிமானத்தை எளிதாக்கும்.
வயிற்று பிடிப்புகளுக்கு தீர்வு: வெதுவெதுப்பான நீரில் அரை டீஸ்பூன் ஓமத்தைச் சேர்த்து குடிப்பது வயிற்று பிடிப்புகள் மற்றும் அஜீரணக் கோளாறுகளுக்கு உடனடி நிவாரணம் அளிக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.