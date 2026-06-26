பளபளக்கும் சருமம் வேண்டுமா? தினமும் சாப்பிட வேண்டிய 5 உணவுகள் இதோ!
சருமத்தை இயற்கையாகவே பொலிவாக்க ஊட்டச்சத்து நிபுணர் பரிந்துரைக்கும் முதல் உணவு பீட்ரூட் ஜூஸ். இதனை தினமும் குடித்து வருவதன் மூலம் உடலில் உள்ள நச்சுக்கள் அனைத்தும் வெளியேறி, ரத்த ஓட்டம் சீராகும்.
Published : June 26, 2026 at 3:03 PM IST
முகம் பொலிவிழந்து, ஆங்காங்கே கரும்புள்ளிகளுடன் டல்லாக காணப்படும் போது, நம்மில் பெரும்பாலானோர் உடனே தேடுவது விதவிதமான ஃபேஸ் வாஷ்களையும் க்ரீம்களையும் தான். இன்னும் சிலர் யூடியூபை பார்த்து பத்து வகையான சரும பராமரிப்பு முறைகளை (Skincare routine) வரிசையாக பின்பற்றுவார்கள். ஆனால், வெளியில் பூசும் க்ரீம்களால் மட்டுமே சருமத்திற்கு நிரந்தர பொலிவை தந்துவிட முடியாது என்பதை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
நமது சருமம் இயற்கையாகவே அழகாக மாற வேண்டும் என்றால், நாம் ஆரோக்கியமான உணவுகளை உட்கொள்வது மிகவும் அவசியம். நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோம் என்பதுதான் நம் முகத்தில் பிரதிபலிக்கும். ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கவழக்கங்கள் மூலமாக மட்டுமே சருமத்தை உள்ளிருந்து சுத்தப்படுத்தி பிரகாசமாக்க முடியும்.
சரும அழகிற்கு என்று ஒரே ஒரு மேஜிக் உணவு எதுவும் கிடையாது. நாம் அன்றாடம் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளும் சிறிய நல்ல மாற்றங்கள் தான் நாளடைவில் சிறந்த பலனை தரும். இப்படியிருக்க, சருமப் பொலிவிற்காக நாம் தினமும் என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும், எவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது குறித்து பிரபல ஊட்டச்சத்து நிபுணர் லவ்னீத் பத்ரா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சில முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார், அவை என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
பீட்ரூட் ஜூஸ்
சருமத்தை இயற்கையாகவே பொலிவாக்க ஊட்டச்சத்து நிபுணர் பரிந்துரைக்கும் முதல் உணவு பீட்ரூட் ஜூஸ். இதனை தினமும் குடித்து வருவதன் மூலம் உடலில் உள்ள நச்சுக்கள் அனைத்தும் வெளியேறி, ரத்த ஓட்டம் சீராகும். பீட்ரூட்டில் அதிகளவில் உள்ள வைட்டமின் சி மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்டுகள், முகப்பருக்கள் மற்றும் சருமம் டல்லாக மாறுவதற்கு காரணமான உட்புற கழிவுகளை முழுமையாக நீக்க உதவுகின்றன. இதனால் முகம் எப்போதும் புத்துணர்ச்சியுடனும் பிரகாசமாகவும் இருக்கும்.
நெல்லிக்காய்
நெல்லிக்காய் நம் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கும் சருமத்திற்கும் ஒரு சிறந்த வரப்பிரசாதமாகும். இதில் நிறைந்துள்ள அத்தியாவசிய வைட்டமின் சி மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்டுகள், சருமத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மைக்கு தேவையான கொலாஜன் (Collagen) உற்பத்தியை அதிகரிக்கின்றன. இது சருமத்தை தொய்வடையாமல் இறுக்கமாக வைத்திருக்க உதவுவதுடன், முகத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகளை மறைத்து, ரத்தத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறது. இதனால் முகப்பருக்கள் மற்றும் தழும்புகள் ஏற்படுவது பெருமளவில் குறையும்.
வால்நட்ஸ்
வால்நட்ஸ் எனப்படும் அக்ரூட் பருப்புகள் வைட்டமின் இ, ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்டுகள் நிறைந்த ஒரு சிறந்த சருமப் பராமரிப்பு உணவாகும். நிபுணரின் கூற்றுப்படி, தினமும் சில வால்நட்ஸ் சாப்பிட்டு வருவது சருமத்தில் ஏற்படும் அழற்சி மற்றும் வீக்கங்களை குறைக்க உதவும். மேலும், இது சருமத்திற்கு தேவையான ஈரப்பதத்தை உட்புறத்திலிருந்து வழங்குவதால், வறட்சி நீங்கி முகத்தின் மேல்புறத்தில் ஒரு இயற்கையான பளபளப்பு எப்போதும் நிலைத்திருக்கும்.
முளைக்கட்டின கொண்டைக்கடலை பயறு
புரதச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்த கொண்டைக்கடலை முளைக்கட்டிய பயறு, சருமத்திற்கு தேவையான முழுமையான ஊட்டச்சத்தை வழங்குகிறது. இது ஒரு சிறந்த ஆரோக்கியமான உணவாக செயல்பட்டு, முகத்தின் நிறத்தை சீராக்க உதவுகிறது. தொடர்ந்து இதனை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளும் போது, அது சருமத்தின் செல்களை புதுப்பித்து, முகம் எப்போதும் பிரகாசமாகவும் பொலிவாகவும் ஜொலிப்பதற்கு வழிவகை செய்கிறது.
மாம்பழம்
பழவகைகளில் ஊட்டச்சத்து நிபுணர் லவ்னீத் பத்ரா தினமும் மாம்பழம் சாப்பிட பரிந்துரைக்கிறார். மாம்பழத்தில் வைட்டமின் ஏ மற்றும் சி ஆகியவை அதிகளவில் நிறைந்துள்ளன. இவை சருமத்தின் கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதுடன், வெயிலால் ஏற்படும் கரும்புள்ளிகளை மறைக்கவும், சேதமடைந்த சரும செல்களை குணப்படுத்தவும் உதவுகின்றன. இந்த செயல்பாடுகள் அனைத்தும் சேர்ந்து முகம் எப்போதும் இளமையாகவும், கூடுதல் பொலிவுடனும் காட்சியளிக்க செய்கின்றன.
எப்போதாவது சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்
தினமும் சாப்பிடும் உணவுகள் தவிர, எப்போதாவது ஒருமுறை சாப்பிடுவதற்கு உகந்த சில உணவுகளையும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். பெர்ரி பழங்களால் செய்யப்பட்ட ஸ்மூத்திகள், தர்பூசணி ஜூஸ், உப்பு சேர்த்த வேர்க்கடலை, சீஸ் ஸ்லைஸ்கள் மற்றும் குல்ஃபி போன்ற உணவுகளை நாம் எப்போதாவது ஒருமுறை ஆசைக்காக சாப்பிட்டு கொள்ளலாம். இவை நம் சருமத்திற்கு பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது.
சரும அழகிற்காக தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்
பொலிவான சருமத்தை பெற விரும்பும் மக்கள் கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டிய சில உணவுகளையும் நிபுணர் பட்டியலிட்டுள்ளார். பாக்கெட்டுகளில் ஜூஸ், மதுபானங்கள், எண்ணெயில் பொரித்த ஸ்நாக்ஸ், பேஸ்ட்ரி கேக் வகைகளை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
ஏனெனில் இவற்றில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரையும், ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்பும் மிக அதிகமாக உள்ளன. இந்த உணவுகள் சருமத்தில் உள்ள ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி, இன்சுலின் அளவை திடீரென உயர்த்துகின்றன. மேலும், சருமத்தை இளமையாக வைக்கும் கொலாஜன் புரதத்தை இவை சிதைத்து விடுவதால், குறைந்த வயதிலேயே முகத்தில் சுருக்கங்கள், பொலிவின்மை மற்றும் சரும அழற்சி போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன.