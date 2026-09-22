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கொண்டாட்டமா? நோய்த்தொற்றா? 'ஸ்னோ ஸ்ப்ரே' பயன்படுத்தும் முன் இதை படிங்க!

ஸ்ப்ரேயில் உள்ள ரசாயனங்கள் நேரடியாக கண்ணில் படும்போது கடுமையான எரிச்சல், கண்கள் சிவத்தல் மற்றும் விழித்திரையில் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2026 at 6:20 PM IST

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திருமணம், பிறந்தநாள் விழாக்கள் மற்றும் பண்டிகை காலங்களில் 'ஸ்னோ ஸ்ப்ரே' (Snow Spray) அடிப்பது இன்றைக்கு ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமாகவே மாறிவிட்டது. செயற்கையான பனித்துளிகள் காற்றில் மிதந்து வருவதைப்போல இருக்கும் இந்தக்காட்சி, பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் புகைப்படங்களுக்கு நல்ல பின்னணியாகவும் அமைவதால், சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவரும் இதை விரும்பி பயன்படுத்துகிறார்கள்.

ஆனால், இந்த தற்காலிக சந்தோஷத்திற்கு பின்னால் மிகப்பெரிய ஆரோக்கிய கேடுகளும் ஆபத்துகளும் மறைந்துள்ளன என்பதை பலரும் உணர்வதில்லை. முன்பெல்லாம் காற்றில் மட்டும் தெளிக்கப்பட்ட இந்த ஸ்ப்ரே, இப்போது நேரடியாக மனிதர்களின் முகத்திலும் உடலிலும் அடிக்கும் ஆபத்தான பழக்கமாக மாறியிருக்கிறது.

இதனால் அதில் இருக்கும் இரசாயன நுரைகள் கண், மூக்கு மற்றும் வாய்க்குள் சென்று பல உடல்நல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

ஸ்னோ ஸ்ப்ரேயில் மறைந்துள்ள ஆபத்துகள்

தீப்பற்றும் அபாயம்:

ஸ்னோ ஸ்ப்ரே தயாரிப்பில் ஏரோசோல் (Aerosol), பியூட்டேன் (Butane), புரொப்பேன் (Propane) போன்ற எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய வேதிப்பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிறந்தநாள் கேக்கில் இருக்கும் மெழுகுவர்த்தி, தீபங்கள் அல்லது வெடிகள் ஏற்றப்படும் இடங்களில் இந்த ஸ்ப்ரேவை அடிக்கும்போது, சில நொடிகளில் தீப்பிடித்து பெரிய விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.

கண் பார்வைக்கு நேரும் பாதிப்பு:

ஸ்ப்ரேயில் உள்ள ரசாயனங்கள் நேரடியாக கண்ணில் படும்போது கடுமையான எரிச்சல், கண்கள் சிவத்தல் மற்றும் விழித்திரையில் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றன. இதன் வீரியம் அதிகமாகும்போது பார்வை குறைபாடு அல்லது நிரந்தர பார்வையிழப்பு ஏற்படும் அபாயமும் இருக்கிறது.

சுவாச பிரச்சனைகள்

இந்த செயற்கை பனியில் உள்ள வேதிப்பொருட்களின் காரமான மணமும், நுண்ணிய துகள்களும் சுவாசக் குழாயிற்குள் செல்லும்போது ஆஸ்துமா, ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் மற்றும் கடுமையான இருமலை உண்டாக்கும். குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு இது மிகவும் ஆபத்தானது.

சரும கோளாறுகள்

இந்த நுரை சருமத்தில் நேரடியாக படும்போது அரிப்பு, தடிப்புகள், சிவந்து போதல் போன்ற சரும ஒவ்வாமைகள் ஏற்படுகின்றன. மென்மையான சருமம் கொண்ட குழந்தைகளுக்குக் கொப்புளங்கள் கூட வரக்கூடும்.

பிற பாதிப்புகள்

மூடிய அறைகளுக்குள் இந்த ஸ்ப்ரேவை அடிக்கும்போது, அதிலிருந்து வரும் வாயுவை சுவாசிப்பதால் தலைவலி, மயக்கம், வாந்தி, குமட்டல் மற்றும் இதயத் துடிப்பில் மாறுதல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இந்த வேதிப்பொருட்கள் சுவர்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றையும் சேதப்படுத்துகின்றன.

மருத்துவர் எச்சரிக்கை

பொது நல மருத்துவர் டாக்டர் எம். ஸ்ரீனிவாசராவ் இது குறித்து கூறுகையில், "கண்களில் ஸ்ப்ரே பட்டால் உடனே நீரைக் கொண்டு கழுவ வேண்டும். இல்லையெனில் விழித்திரை சேதமடையும். இந்த நுரை நீண்ட நேரம் சருமத்தில் இருந்தால் பலவிதமான சரும நோய்களை உண்டாக்கும். எனவே, விழாக்கள் மற்றும் கொண்டாட்டங்களில் இருந்து இந்த ஸ்னோ ஸ்ப்ரேக்களை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்" என்று எச்சரிக்கிறார்.

மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, ஏரோசோல் கேன்களில் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயன வாயுக்கள் மூடிய இடங்களில் உடனடியாக அதிக நச்சுத்தன்மையை உருவாக்குகின்றன. இது காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் அளவைக் குறைத்து, சுவாசிப்பதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

பாதுகாப்பான மாற்று வழிகள்

ஸ்னோ ஸ்ப்ரேவுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய பல இயற்கை மற்றும் பாதுகாப்பான மாற்றுகள் உள்ளன,

  • காகித வெடிகள் (Pressure Poppers): இரசாயனமோ அல்லது தீப்பற்றும் அபாயமோ இல்லாத வண்ண காகித துகள்களை காற்றில் பறக்கவிடும் 'பிரஷர் பாப்பர்கள்' மிகவும் பாதுகாப்பானவை.
  • இயற்கைப் பூக்கள்: ரோஜா, சாமந்தி, மல்லிகை பூக்களின் இதழ்களை தூவி வரவேற்பது ஆரோக்கியத்திற்கு எந்தப் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. இது பாரம்பரிய அழகையும் தரும்.
  • சோப்புப் குமிழ்கள் (Soap Bubbles): குழந்தைகளுக்கு சோப் பபிள்ஸ் மிஷின்கள் அல்லது துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்தலாம். இவை புகைப்படங்களிலும் மிகவும் அழகாக இருக்கும்.
  • எல்.இ.டி ஒளிரும் குச்சிகள் (LED / Glow Sticks): இரவு நேர விழாக்களுக்கு எல்.இ.டி குச்சிகளை பயன்படுத்தலாம். இது புகையில்லாமல் விழாவை வண்ணமயமாக மாற்றும்.
  • இயற்கை வண்ணங்கள்: ஹோலிப் பண்டிகைக்குப் பயன்படுத்தப்படும் இயற்கை மற்றும் மூலிகைப் பொடிகளைப் பயன்படுத்துவது சருமத்திற்கும் கண்களுக்கும் பாதுகாப்பானது.

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