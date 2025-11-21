ஸ்ட்ரெச் மார்க் முதல் நிம்மதியான தூக்கம் வரை - பிரசவத்திற்கு பிந்தைய மசாஜ் ஏன் அவசியம்?
கர்ப்ப காலத்தில் பெண்ணின் உடலில் தேங்கியிருக்கும் அதிகப்படியான திரவங்கள் மற்றும் நச்சுகளை அகற்ற மசாஜ் உதவுகிறது.
Published : November 21, 2025 at 11:17 AM IST
ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறகு, ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தின் கவனமும் புது வரவான குழந்தை மீதே குவிகிறது. குழந்தைக்கு எண்ணெய் மசாஜ் செய்து குளிக்க வைப்பது, தூங்க வைப்பது எனப் பல பராமரிப்புகள் ஆர்வத்துடன் செய்யப்படுகின்றன. ஆனால், இந்தக் கொண்டாட்டங்களுக்கு நடுவில், குழந்தையை பெற்றெடுத்த தாயின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியம் பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படாமல் போகிறது.
பிரசவத்தின் போது ஏற்பட்ட சோர்வு, உடல் வலி, ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் இரவில் தூக்கமின்மை ஆகியவை குழந்தை பெற்றெடுத்த தாயை வெகுவாகப் பாதிக்கின்றன. இன்றைய காலகட்டத்தில், மகப்பேறுக்குப் பிந்தைய மனச்சோர்வு (Postpartum Depression) குறித்து விழிப்புணர்வு அதிகரித்திருந்தாலும், தாயின் உடல் ரீதியான பராமரிப்பு இன்னும் பல இடங்களில் புறக்கணிக்கப்படுகிறது என்றால் மிகையில்லை.
இந்த விஷயத்தில், ஆயுர்வேதத்தின் தாயகமான கேரளா முன்னோடியாகத் திகழ்கிறது. கேரளப் பெண்கள், பிரசவத்திற்குப் பிந்தைய (Postpartum) காலத்தை, சிறப்பு மசாஜ் மற்றும் மூலிகை சிகிச்சைகள் மூலம் உடல் ரீதியாகத் தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளும் ஒரு அத்தியாவசியமான ஓய்வு காலமாகப் பார்க்கிறார்கள்.
கேராளவில் உள்ள பெரும்பாலானோர் குழந்தையை கவனிப்பது போல் தாயின் உடலுக்கும் முன்னுரிமை கொடுத்து பார்த்துக்கொள்கின்றனர். குழந்தை பிறந்த பிறகு தாய்க்கு மசாஜ் செய்வது ஏன் அவசியம்? என்பதை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மகப்பேறு நலனின் கேரளா!
மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடுகையில், கேரளாவில் மகப்பேறுக்கு பிந்தைய மசாஜ் மற்றும் பராமரிப்பு (Postpartum Care) என்பது ஒரு பாரம்பரியச் சடங்காகவே பின்பற்றப்படுகிறது. பொதுவாக, பிரசவம் முடிந்த சில நாட்களிலேயே, ஆயுர்வேத எண்ணெய் மசாஜ்கள் மற்றும் மூலிகைக் குளியல்கள் தொடங்கும்.
இந்த மசாஜ்கள் பிரசவத்தின் வகையைப் பொறுத்து 28 முதல் 40 நாட்கள் வரை நீடிப்பது வழக்கம். குழந்தை பெற்றெடுத்த தாயின் உடம்பு பல மாற்றங்களுக்கு ஆளாகி இருக்கும். அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் தாயின் உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது காலம் முழுவதும் நன்மைகளை அளிக்கும். மகப்பேறுக்குப் பின் தாய்க்கு மசாஜ் செய்வதன் மூலம் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பல முக்கியப் பலன்கள் கிடைக்கின்றன என்கிறது Harvard ஆய்வு.
உடல் வலி நிவாரணம் மற்றும் தசைகளை வலுப்படுத்துதல்: பிரசவத்தின்போது, பெண்ணின் இடுப்பு, முதுகு மற்றும் வயிற்றுத் தசைகள் அதிக அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும். மசாஜ் செய்வதன் மூலம் இந்த தசைகளின் இறுக்கம் நீங்கி, வலி குறைகிறது. இது தாயின் உடல் பழைய நிலைக்குத் திரும்ப உதவுகிறது.
ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்தல்: மசாஜ் உடல் முழுவதும் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. இதனால், உடலின் சோர்வு நீங்கி, ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது. பிரசவத்தின்போது இழந்த சத்துக்களை உடல் விரைவாக ஈடுசெய்ய உதவுகிறது.
வீக்கத்தைக் குறைத்தல் (Fluid Retention): கர்ப்ப காலத்தில் உடலில் தேங்கியிருக்கும் அதிகப்படியான திரவங்கள் (வீக்கம்) மற்றும் நச்சுகளை அகற்ற மசாஜ் உதவுகிறது. இது நிணநீர் வடிகால் (Lymphatic Drainage) செயல்முறையைத் தூண்டி, கால்கள் மற்றும் கைகளில் உள்ள வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது. திரவம் காரணமாக அதிகரித்த எடை குறைய வழிவகுக்கும்.
மன அழுத்த நிவாரணம்: பிரசவத்திற்குப் பின் ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வுகள் காரணமாக, பெண்கள் அதிக மன அழுத்தம், பதட்டம் மற்றும் சோர்வை உணர்வார்கள். மசாஜ் செய்வதால், மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் ஹார்மோனான செரடோனின் (Serotonin) மற்றும் டோபமைன் (Dopamine) உற்பத்தி தூண்டப்படுகிறது. இது மகப்பேறுக்குப் பிந்தைய மனச்சோர்வு அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது.
ஸ்ட்ரெச் மார்க்குகள் நீங்கும்: குழந்தை பெற்றெடுத்தப்பின், அடிவயிற்றில் ஏற்படும் ஸ்ட்ரெச் மார்க்குகளை மசாஜ் செய்வதன் மூலம் குறைக்கலாம். மேலும், சருமத்தில் உள்ள இறந்த செல்கள் அகற்றப்படும் என American Pregnancy Association தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தூக்கத்தை மேம்படுத்துதல்: மசாஜ் உடலையும் மனதையும் தளர்த்துகிறது, இதனால் தாய்மார்கள் ஆழ்ந்த மற்றும் தரமான தூக்கத்தைப் பெற முடியும். இது இரவில் குழந்தை விழிக்கும்போது ஏற்படும் தூக்க இழப்பை ஓரளவு சமன் செய்கிறது.
பல ஆய்வுகள் பிரசவத்திற்குப் பிந்தைய மசாஜின் நன்மைகளை ஆதரிக்கின்றன. குறிப்பாக, மசாஜ் கார்டிசால் (Cortisol) எனப்படும் மன அழுத்த ஹார்மோனின் அளவைக் குறைப்பதில் திறம்பட செயல்படுவதாக ஆய்வுகள் கண்டறிந்துள்ளன. மேலும், சில வகையான மசாஜ்கள் தாய்ப்பால் சுரப்பை அதிகரிக்கவும் உதவுகின்றன என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த முழுமையான பராமரிப்பு, தாய் சீக்கிரம் மீண்டு வந்து, மனரீதியாகவும் உடல்ரீதியாகவும் உறுதியாக இருக்க வழிவகுக்கும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.