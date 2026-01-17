என்னது..இந்த இடங்களுக்கு மேல் விமானம் பறக்க தடையா? காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க!
Published : January 17, 2026 at 3:25 PM IST
தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் உச்சமாக விளங்கும் விமான போக்குவரத்து, கண்டங்களுக்கு இடையிலான தூரத்தை சில மணிநேரங்களாக குறைத்துவிட்டது. இன்று நாம் நினைத்த மாத்திரத்தில் உலகின் ஒரு கோடியிலிருந்து மறு கோடிக்கு பறந்து செல்ல முடிகிறது. வானில் பறக்கும்போது மனிதனுக்கு எல்லையற்ற சுதந்திரம் கிடைப்பதாக தோன்றினாலும், எதார்த்தத்தில் வான்வெளி என்பது சில கடுமையான விதிகளுக்கு உட்பட்டது.
உலக வரைபடத்தில் நாம் பார்க்கும் அனைத்து இடங்களுக்கும் மேலாக விமானங்கள் அவ்வளவு எளிதாக பறந்துவிட முடியாது. பாதுகாப்பு காரணங்கள், மத நம்பிக்கைகள், வரலாற்று முக்கியத்துவம் மற்றும் புவியியல் சவால்கள் எனப் பல காரணங்களுக்காக உலகின் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகள் "விமானங்கள் பறக்க தடை செய்யப்பட்ட வலயங்களாக" (No-Fly Zones) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த இடங்களின் மீது அனுமதியின்றி பறப்பது சட்டப்படி குற்றம் என்பது மட்டுமல்லாமல், சில நேரங்களில் அது மிகப்பெரிய விபத்துகளுக்கும் அல்லது சர்வதேச சிக்கல்களுக்கும் வழிவகுக்கும். அப்படி உலக அளவில் ஆச்சரியத்தையும் பாதுகாப்பையும் ஒருசேர கொண்டிருக்கும் சில முக்கிய இடங்களைப் பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.
டிஸ்னி பூங்காக்கள், அமெரிக்கா: அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள டிஸ்னிலேண்ட் மற்றும் புளோரிடாவில் உள்ள டிஸ்னி வேர்ல்ட் ஆகிய இரண்டு இடங்களும் குழந்தைகள் மட்டுமின்றி பெரியவர்களையும் கவரும் ஒரு கனவு உலகம்.
2003-ம் ஆண்டு வரை இங்கு விமானங்கள் பறக்க தற்காலிகத் தடையே இருந்தது. ஆனால், செப்டம்பர் 11 பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்குப் பிறகு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு, இந்த இடங்களின் மேல் விமானங்கள் பறக்க நிரந்தரத் தடை விதிக்கப்பட்டது. லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூடும் இந்த பொழுதுபோக்கு மையங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
திபெத் மலைப்பகுதிகள்: திபெத் "உலகின் கூரை" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் சராசரி உயரம் 16,000 அடியாகும். இமயமலையின் சிகரங்கள் விமானங்களின் இயல்பான உயரத்தை விட அதிகமாகவோ அல்லது அதற்கு இணையாகவோ இருப்பதால், இங்கு வணிக ரீதியான விமானங்கள் பறப்பது மிகப்பெரிய சவாலாகும்.
அவசர காலங்களில் விமானத்தில் ஆக்சிஜன் அளவு குறைந்தால், விமானத்தை பாதுகாப்பான உயரத்திற்கு (சுமார் 10,000 அடி) இறக்க வேண்டும். ஆனால் திபெத்தின் தரைப்பகுதியே 16,000 அடியில் இருப்பதால் இது சாத்தியமற்றது. இதனால் பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருதி பெரும்பாலான விமானங்கள் திபெத்தைத் தவிர்த்துச் செல்கின்றன.
புனித தலம் மக்கா: இஸ்லாமியர்களின் புனித பூமியான சவூதி அரேபியாவின் மக்கா நகரின் மேல் விமானங்கள் பறக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது காபா (Kaaba) அமைந்துள்ள இடத்தின் புனிதத்தைப் பேணுவதற்காக எடுக்கப்பட்ட முடிவாகும்.
இந்த இடத்தில் காந்தப் புலங்கள் அதிகமாக இருப்பதாகச் சில தகவல்கள் கூறினாலும், உண்மையில் அங்கு வரும் லட்சக்கணக்கான புனிதப் பயணிகளின் அமைதியையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யவே சவூதி அரசு இந்தத் தடையை அமல்படுத்தியுள்ளது. ஹஜ் யாத்திரையின் போது எந்தவொரு இடையூறும் ஏற்படக்கூடாது என்பதில் அந்நாட்டு அரசு மிகத் தீவிரமாக உள்ளது.
மச்சு பிச்சு, பெரு: இன்கா நாகரிகத்தின் அடையாளமான மச்சு பிச்சு, கடல் மட்டத்திலிருந்து மிக உயரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு வரலாற்றுத் தளமாகும். இப்பகுதியின் தனித்துவமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மற்றும் அங்கு மட்டுமே காணப்படும் அரிய வகை தாவரங்கள், விலங்கினங்களைப் பாதுகாக்க பெரு நாட்டு அரசாங்கம் வான்வழித் தடையை விதித்துள்ளது.
விமானங்களின் சத்தம் மற்றும் புகையால் இப்பகுதியின் கலாசாரச் சின்னங்கள் சேதமடையக்கூடும் என்பதும் ஒரு முக்கியக் காரணமாகும். இந்தப் பகுதியைச் சுத்தமாகவும், மாசு இல்லாமலும் பராமரிக்க வேண்டியது உலகளாவிய கடமையாகக் கருதப்படுகிறது.
தாஜ் மகால், இந்தியா: இந்தியாவின் பெருமையான தாஜ் மகால், யுனெஸ்கோ அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உலகப் பாரம்பரியச் சின்னமாகும். 2006-ம் ஆண்டில் இந்திய அரசு தாஜ் மகாலைச் சுற்றி 7.4 கி.மீ சுற்றளவிற்கு விமானங்கள் பறக்கத் தடை விதித்தது.
இந்த வெண்ணிறப் பளிங்குக் கட்டிடத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், விமானங்களின் புகையினால் கட்டிடம் நிறம் மாறுவதைத் தடுக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. மேலும், உலகெங்கிலும் இருந்து வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்கும் இது அவசியமான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை, லண்டன்: பிரித்தானிய அரச குடும்பத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வசிப்பிடமான பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை, உலகின் மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்களில் ஒன்றாகும். லண்டனின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த அரண்மனை மற்றும் வின்ட்சர் கோட்டை ஆகியவற்றின் மேல் விமானங்கள் பறக்க அனுமதி கிடையாது.
நாட்டின் மிக முக்கியப் பொறுப்பில் இருப்பவர்களின் பாதுகாப்பு கருதி இந்தத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு பாதுகாப்பு மீறல்கள் ஏற்பட்டால், உடனடியாக பாதுகாப்புப் படையினர் தலையிடும் வகையில் வான்வெளி கண்காணிக்கப்படுகிறது.
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில், இந்தியா: இந்தியாவின் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஆன்மீகத் தலங்களில் ஒன்றான திருப்பதி திருமலை, வான்வழிப் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்ட ஒரு முக்கியமான இடமாகும். ஏழுமலையான் கோயில் அமைந்துள்ள பகுதி புனிதமானதாகக் கருதப்படுவதால், அங்கு விமானங்கள் பறப்பது ஆகம விதிகளுக்கு எதிரானது என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவும், கோயிலின் அமைதியைக் காக்கவும் இப்பகுதி 'No-Fly Zone' ஆக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையும் மீறி விமானங்கள் பறப்பதைத் தவிர்க்க இந்திய வான்வழி ஆணையம் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது.
