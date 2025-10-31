ETV Bharat / lifestyle

இளநரை வராமல் தடுக்கும் பழக்கங்கள் - இன்று முதல் இதை கடைபிடியுங்கள்!

புகைப்பழக்கம் நுரையீரலுக்கு மட்டுமல்ல, முடியில் இளநரை ஏற்படுவது போன்ற முன்கூட்டிய முதுமைக்கும் முக்கியக் காரணமாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
முடி கருமையாகவும், நீளமாகவும், அடர்த்தியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று யாருக்கு தான் ஆசை இருக்காது? அதற்காக, பல பொருட்களை ஆசை ஆசையாக வாங்கி முடியை பட்டு போல் பராமரிப்பவர்கள் அதிகம். இப்படியிருக்க, இளமையிலேயே முடி நரைத்துவிட்டால் என்ன செய்வது?

இன்றைய காலகட்டத்தில், மன அழுத்தம் மற்றும் சமநிலையற்ற உணவுப் பழக்கம் காரணமாக இளம் வயதிலேயே நரை ஏற்படுவது மிகவும் பொதுவான ஒன்றாகிவிட்டது. சிலர், நரை முடியைக் கருமையாக்க பல ரசாயனங்கள் நிறைந்த, ஷாம்பு, எண்ணெய்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

இது கூந்தலின் தரத்தை மேலும் சேதப்படுத்தி, நிரந்தர இளநரை மற்றும் பொலிவற்ற கூந்தலுக்கு வழிவகுக்கிறது. இந்நிலையில், சில பழக்கங்களை நிறுத்துவது மற்றும் பின்பற்றுவதன் மூலம் இளநரையை நீக்கி ஆரோக்கியமான மற்றும் பளபளப்பான கூந்தலைப் பெற முடியும். அதன்படி, அந்த பழக்கங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

எண்ணெய்: தேங்காய், நெல்லிக்காய் மற்றும் கறிவேப்பிலை எண்ணெய் போன்ற ஆயுர்வேத எண்ணெய்கள் உச்சந்தலைக்கு ஊட்டமளித்து, கூந்தலின் இயற்கையான நிறத்தைப் பாதுகாக்க உதவுகின்றன. தலைக்கு மசாஜ் செய்வது ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, முடி வேர்களை வலுப்படுத்துகிறது.

அதுமட்டுமல்லாமல், வாரத்திற்கு இரண்டு முறை வெங்காய சாற்றை முடிக்கு தேய்த்து குளிப்பது சிறந்தது. ஏனெனில் இதில் கட்டலேஸ் (catalase) என்ற என்சைம் நிறைந்துள்ளது. இது கூந்தல் இளநரை ஆவதற்கு முக்கியக் காரணமான ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு (hydrogen peroxide) உள்ளடக்கத்தைக் குறைக்க உதவும். தொடர்ந்து எண்ணெய் தடவி வருவது நரையைத் தாமதப்படுத்துவதுடன், ஆரோக்கியமான மற்றும் பளபளப்பான கூந்தலை உறுதி செய்யும்.

புகைப்பழக்கத்தை நிறுத்தவும்: புகைப்பழக்கம் நுரையீரலுக்கு மட்டுமல்ல, முடியில் இளநரை ஏற்படுவது போன்ற முன்கூட்டிய முதுமைக்கும் ஒரு முக்கியக் காரணமாகும். சிகரெட்டுகளில் உள்ள ரசாயனங்கள் முடி வேர்களுக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தைக் குறைத்து, முடியின் நிறமியான மெலனின் (melanin) உற்பத்தியை பாதிக்கும்.

ஆய்வுகளின்படி, புகைப்பிடிப்பவர்கள் புகைப்பிடிக்காதவர்களை விட இளநரைக்கு ஆளாக அதிக வாய்ப்புள்ளது என்கிறது. புகைப்பழக்கத்தை நிறுத்துவது ரத்த ஓட்டத்தையும், ஆக்ஸிஜன் அளவையும் மேம்படுத்தி, கூந்தலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கும்.

வெப்பமூட்டும் சாதனங்களின் பயன்பாட்டைக் குறைக்கவும்: ஹேர் ட்ரையர்கள், ஸ்ட்ரெயிட்னிங் அயர்ன்கள் மற்றும் கர்லிங் அயர்ன்கள் போன்ற வெப்பமூட்டும் சாதனங்களின் தொடர்ச்சியான பயன்பாடு முடியின் வேர்களை பலவீனப்படுத்தி, நிறமிகளை உற்பத்தி செய்யும் செல்களை சேதப்படுத்தும். அதேபோல், அதிக வீரியம் கொண்ட ஹேர் கலர்கள், ப்ளீச்சுகள் மற்றும் ரசாயன சிகிச்சைகள் மெலனின் சிதைவை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நரையை விரைவுபடுத்தும்.

இதைக் தவிர்க்க, வெப்பமூட்டும் சாதனங்களின் பயன்பாட்டைக் குறைத்து, இயற்கை அல்லது மூலிகைப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள். ஸ்டைலிங் செய்வதற்கு முன் வெப்பப் பாதுகாப்புக் கலவையை (heat protectant spray) பயன்படுத்துங்கள்.

உடற்பயிற்சி மற்றும் தியானம்: நீண்டகால மன அழுத்தத்தால் ஏற்படும் பொதுவான வாழ்க்கை முறை தொடர்பான பிரச்சனைகளில் இளநரையும் ஒன்றாகும். தொடர்ச்சியான மன மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான அழுத்தம், முடி நிறமியை உற்பத்தி செய்யும் மெலனோசைட் செல்களை சேதப்படுத்தும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களின் (free radicals) அளவை அதிகரிக்கிறது.

தினசரி தியானம், யோகா அல்லது ஆழ்ந்த சுவாசப் பயிற்சிகளைப் பின்பற்றுவது மன அழுத்தத்தின் அளவைக் கணிசமாகக் குறைக்கும். போதுமான தூக்கம் மற்றும் வழக்கமான உடற்பயிற்சி ஆகியவை கார்டிசோல் (cortisol) அளவுகளில் நேர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தி, கூந்தலின் இயற்கையான நிறத்தை ஆரோக்கியமாக நீண்ட காலம் நீடிக்க உதவும்.

சமச்சீரான உணவைப் பராமரிக்கவும்: கூந்தலின் இயற்கையான நிறத்தைப் பாதுகாக்க சமச்சீரான, ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவு அத்தியாவசியம். வைட்டமின் B12, வைட்டமின் D, இரும்பு, தாமிரம் மற்றும் துத்தநாகம் (Zinc) போன்ற தாதுக்கள் குறைபாடு இளநரைக்கு வழிவகுக்கும். கீரைகள், பால் பொருட்கள், கொட்டைகள், முட்டை, முழு தானியங்கள் மற்றும் பழங்கள் போன்ற உணவுகளை உண்பதன் மூலம் முடி வேர்களுக்கு ஊட்டமளிக்கலாம். ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்த உணவுகள் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்கும், இது மெலனின் இழப்பிற்கான முக்கியக் காரணிகளில் ஒன்றாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

