உங்க Weight Loss தீர்மானம் என்னாச்சு? 2026-ஐ ஹெல்த்தியா ஆரம்பிக்க இந்த 3 விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க!
Published : November 10, 2025 at 4:05 PM IST
கண்ணை மூடி திறப்பதற்குள், 2025ம் ஆண்டு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. இன்னும் ஏறக்குறைய 7 வாரங்கள்.. சரியாகச் சொன்னால், 50 நாட்கள் மட்டுமே மிச்சம்! அதற்குள் பலரும் அடுத்த ஆண்டுக்கான தீர்மானங்களை யோசிக்க தொடங்கியிருப்பார்கள். ஆனால், ஒரு கணம் பின்னோக்கிப் பார்ப்போமா?
2025ம் ஆண்டு ஆரம்பத்தில், உற்சாகமாகவும் உறுதியாகவும் எடுத்த அந்த ஒரு தீர்மானம் நினைவிருக்கா? 'இந்த வருடம் எப்படியாவது உடலைக் குறைத்து, ஃபிட்டாக மாற வேண்டும்' என்று சபதம் எடுத்தோமே? 'எல்லாக் கோட்டையும் அழிங்க..மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம்' என 2026ல் உடல் எடையை குறைக்கணும் என முடிவு எடுக்க போறீங்களா?
இந்த மனநிலையில் இருந்தால், 2025ம் ஆண்டு முடிவதற்குள் எடையை குறைக்கவும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கவும் வழி உள்ளது. 2026ம் ஆண்டை ஆரோக்கியமாகவும் நம்பிக்கையுடன் துவங்கலாம் என நினைப்பவர்கள், இப்போதிலிருந்தே சில விஷயங்களில் கவனத்தை செலுத்துவதன் மூலம் உடல் எடையை குறைக்கலாம். அதற்கு என்ன செய்வது? என்பதை இந்த பதிவு மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
50 நாட்களில் உடல் எடையைக் குறைப்பது எப்படி?
உணவுக் கட்டுப்பாடு:
- உடல் ஒரு நாளைக்குச் செலவிடும் கலோரிகளை விடக் குறைவான கலோரிகளை உட்கொள்வதே (Calorie Deficit) எடை இழப்புக்கான அடிப்படை. அதற்காக, குறைவாக சாப்பிட வேண்டும் என்பது அர்த்தமில்லை. ஒரு நாளைக்கு 300 முதல் 500 கலோரிகள் வரை குறைப்பது பாதுகாப்பானது.
- உணவில் அதிக புரதத்தைச் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள். இது நீண்ட நேரம் நிறைவாக வைத்திருக்கும், பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவும், மேலும் தசை வளர்ச்சிக்கு அத்தியாவசியம். முட்டை, சிக்கன், மீன், பருப்பு வகைகள், பயறுகள், பன்னீர், பால் பொருட்கள் ஆகியவற்றை தினசரி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
- எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள், பேக்கரிப் பொருட்கள் (சமோசா, பப்ஸ், பிஸ்கட்), பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் சர்க்கரை கலந்த பானங்களை தவிர்க்கவும்.
- பழங்கள், காய்கறிகள் குறிப்பாக கீரை, முழு தானியங்கள் போன்றவற்றை அதிகம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். நார்ச்சத்து செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதோடு, வயிற்றை நிரம்பிய உணர்வை தரும்.
- தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது அவசியம். உணவுக்கு முன் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் அருந்துவது அதிக உணவு உண்பதைத் தவிர்க்க உதவும். சுடு தண்ணீர் குடிப்பதும் செரிமானத்திற்கு நல்லது.
- உணவை அவசரமாக விழுங்காமல், நன்றாக மென்று, சுவைத்து சாப்பிடுங்கள். இதனால் வயிறு நிறைந்தது என்ற சிக்னல் மூளைக்குச் சீக்கிரம் செல்லும்.
உடற்பயிற்சி:
- தினமும் 5 அல்லது 10 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி செய்வதில் இருந்து ஆரம்பியுங்கள். பின், படிப்படியாக அதன் நேரத்தையும் தீவிரத்தையும் அதிகரிக்கலாம். விறுவிறுப்பான நடைபயிற்சி, ஓடுவது, சைக்கிள் ஓட்டுதல், நீச்சல் அல்லது ஸ்கிப்பிங் போன்ற கார்டியோ பயிற்சிகளை செய்யலாம். இது கலோரியை எரிக்க உதவும். தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்களாவது இதில் ஏதாவது ஒரு பயிற்சியை செய்யவும்.
- வாரத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை எடை தூக்கும் பயிற்சிகளை (Weight Training) அல்லது உடல் எடை பயிற்சிகளை (Bodyweight Exercises) செய்யலாம். இது தசைகளை உருவாக்கவும், வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கவும் உதவும்.
- லிஃப்டுக்குப் பதிலாகப் படிகளைப் பயன்படுத்துங்கள். அலுவலகத்தில் நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பதைத் தவிர்த்து, அவ்வப்போது எழுந்து நடங்கள்.
வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்:
- தினமும் 7 முதல் 8 மணி நேரம் கட்டாயம் தூங்குங்கள். தூக்கம் சரியாக இல்லையென்றால், உங்கள் ஹார்மோன்கள் பாதிக்கப்பட்டு, பசியின்மை அதிகரித்து, எடை குறையாமல் போகலாம்.
- மன அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது, பலர் அதிகமாக சாப்பிடத் தொடங்குவார்கள். யோகா, தியானம் அல்லது உங்களுக்குப் பிடித்த பொழுதுபோக்கில் ஈடுபடுவதன் மூலம் மன அழுத்தத்தைக் குறையுங்கள்.
- தினமும் அல்லது வாரத்திற்கு ஒரு முறை உங்கள் எடையை அளவிடுங்கள். இது உத்வேகம் அளிக்கும். தினசரி என்ன சாப்பிட போகிறோம் என்பதை முந்தய நாளே யோசித்து அதை மட்டும் உட்கொள்ளவும்.
- இரவு உணவை மாலை 6 அல்லது அதிகப்பட்சமாக 7 மணிக்குள் உட்கொள்வதை உறுதிப்படுத்தவும். இது தொப்பையை குறைக்க உதவும்.
- மது, புகைப்பிடிப்பது போன்ற பழக்கங்களை முற்றிலுமாக தவிர்க்கவும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்