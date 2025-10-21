கனமழை எச்சரிக்கை: துணிகள் காய மாட்டேங்குதா? சட்டுனு உதவும் 7 சூப்பர் டிப்ஸ்!
மழைக்காலத்தில் துணிகளை எப்படி காய வைப்பது என யோசிக்கிறீர்களா? உங்களுக்காக சிம்பிளான சில டிப்ஸ்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ட்ரை பண்ணி பாருங்க.
Published : October 21, 2025 at 5:27 PM IST
வளி மண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள 20-க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதே போல், தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழை காரணமாக பலரும் சந்திக்கும் முக்கியமான பிரச்சனைகளில் ஒன்று, துவைத்த துணியை எப்படி காயவைப்பது என்பது தான். மழைக்காலங்களில் துணிகளை உலர்த்துவது என்பது பெரும் சவால்தான்.
இந்த காலத்தில் ஈரப்பதம் நிறைந்த காற்றில் துணிகள் மெதுவாகக் காய்வதுடன், அதிலிருந்து வரும் துர்நாற்றம் வீட்டையும் சுகாதாரத்தையும் பாதிக்கலாம். இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில், துணிகளை விரைவாகவும், துர்நாற்றம் இல்லாமலும் உலர்த்துவதற்கு சில டிப்ஸ்கள் இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்துகொண்டு மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க.
துணிகளை நன்கு பிழியவும்: முதலில், துணிகளில் உள்ள தண்ணீரை முழுவதுமாக அகற்ற வேண்டும். கைகளால் துவைப்பதாக இருந்தால், துணிகளை நன்றாகப் பிழிந்து, பைப்பின் மீது அடுக்கி தொங்கவிடவும். 15 நிமிடங்களுக்கு பின் துணியில் உள்ள தண்ணீர் முழுவதுமாக வடிந்தப்பின் காயப்போடவும். வாஷிங் மெஷினில் துவைப்பவர்கள், கூடுதல் ஸ்பின் (Extra Spin) அல்லது டிரையர் மோடைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், துணிகளில் உள்ள நீரின் அளவை கணிசமாகக் குறைக்கலாம்.
இடைவெளி விட்டு காயப்போடவும்: துணிகளைக் காய வைக்கும்போது, அவற்றை நெருக்கமாகப் போடாமல், போதுமான இடைவெளி விட்டுப் பரப்பி வைக்க வேண்டும். நெருக்கமாக இருந்தால், காற்று சுழற்சி தடைபட்டு துணிகள் உலர அதிக நேரம் எடுக்கும். ஸ்டாண்டுகளில் துணிகளைப் போடுவது சுவர்களில் ஈரப்பதம் ஒட்டுவதைத் தவிர்க்கும்.
ஃபேன் பயன்படுத்தவும்: வீட்டிற்குள் காற்றோட்டம் குறைவாக இருக்கும் என்பதால், துணி காயும் அறையில் டேபிள் ஃபேன் அல்லது சீலிங் ஃபேனை ஆன் செய்து விடவும். ஃபேன் காற்று துணியின் ஈரப்பதத்தை எளிதில் ஆவியாக மாற்ற உதவும். மேலும், அறையில் உள்ள ஈரப்பதத்தைக் குறைக்க டிஹைமிடிஃபையர் (Dehumidifier) பயன்படுத்தலாம். இது காற்றில் உள்ள நீரை அகற்றி துணிகள் விரைவில் உலர உதவுகிறது.
அயர்ன் செய்யுங்கள்: அவசரமாக உங்களுக்கு ஒரு சில ஆடைகள் தேவைப்பட்டால், ஈரமான துணியின் மேல் ஒரு மெல்லிய துண்டை வைத்து, அதன் மேல் அயர்ன் செய்யலாம். அயர்ன் செய்யும் போது வெளியாகும் வெப்பம், துணியின் ஈரப்பதத்தை விரைவாக ஆவியாக்கிவிடும். ஜீன்ஸ் அல்லது ஸ்வெட்டர் போன்ற தடிமனான துணிகளுக்கு இந்த முறை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
துர்நாற்றம் வராமல் தடுக்க வினிகர் மற்றும் எலுமிச்சை: மழைக்காலத்தில் துணிகள் முழுவதுமாகக் காயாமல் இருக்கும்போது, அதிலிருந்து ஒருவித துர்நாற்றம் வீசும். இதைத் தவிர்க்க, துணிகளை அலசும் கடைசித் தண்ணீரில் ஒரு கப் வினிகர் அல்லது சிறிது எலுமிச்சைச் சாறு சேர்த்து அலசலாம். வினிகரில் உள்ள பாக்டீரியா எதிர்ப்புப் பண்புகள் துர்நாற்றத்தை உண்டாக்கும் கிருமிகளைக் கொல்லும்.
துணி காய வைக்கும் ஸ்டாண்டுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்: வீட்டுக்குள் கயிறு கட்டுவதற்குப் பதிலாக, கடைகளில் கிடைக்கும் துணி காய வைக்கும் ஸ்டாண்டுகளை (Clothes Drying Stands) பயன்படுத்தலாம். இவை குறைந்த இடத்தை அடைப்பதுடன், துணிகளை அறையின் மையப் பகுதியில் காய வைக்க உதவுகின்றன, இதனால் காற்று எளிதாகச் சுழலும்.
அதிக எடை கொண்ட துணிகளைத் தவிர்க்கவும்: மழைக்காலங்களில் பெட்ஷீட், போர்வை, கனமான ஜீன்ஸ் போன்ற அதிக எடையுள்ள துணிகளைத் துவைப்பதைத் தவிர்க்கவும் அல்லது அவற்றை வேறு நாட்களுக்குத் தள்ளிப் போடலாம். தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில், அவற்றை டிரையரில் அதிக நேரம் உலர்த்தி, பின்னர் காற்றோட்டமான இடத்தில் காய வைக்கலாம்.