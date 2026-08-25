பெண்களை பாதிக்கும் 'பீரியட் ஃபுளூ' l மாதவிடாய் கால அசௌகரியங்களை சமாளிப்பது எப்படி?
மாதவிடாய் காலத்தில் உடல் வலி மற்றும் தசை பிடிப்பு அதிகமாக இருக்கும் போது, வெந்நீர் பையை (Hot Water Bag) வலி உள்ள இடங்களில் வைப்பது நல்லது.
Published : August 25, 2026 at 2:53 PM IST
மாதவிடாய் காலத்தில் அடிவயிறு வலி, முதுகு வலி ஏற்படுவது பெண்களுக்கு இயல்பான ஒன்றுதான். ஆனால், சில பெண்களுக்கு இந்த நாட்களில் காய்ச்சல், சளி, உடல் சோர்வு போன்ற ஃபுளூ காய்ச்சலின் அறிகுறிகளும் தோன்றும். மாதவிடாய்க்கு சில நாட்களுக்கு முன்போ அல்லது மாதவிடாய் சுழற்சியின் போதோ ஏற்படும் இந்த பிரச்சனையை மருத்துவ நிபுணர்கள் "பீரியட் ஃபுளூ" (Period Flu) என்று அழைக்கிறார்கள்.
இது உண்மையான வைரஸ் காய்ச்சல் கிடையாது. ஆனால், காய்ச்சல் வந்தால் உடலுக்குள் என்ன மாதிரியான அசௌகரியங்கள் ஏற்படுமோ, அதே போன்ற அறிகுறிகள் இந்த நேரத்தில் பெண்களின் உடலில் தோன்றும். உண்மையில், பெண்களின் உடலில் மாதவிடாய் நேரத்தில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்களால் தான் இது நடக்கிறது. இந்த 'பீரியட் ஃபுளூ' என்றால் என்ன, இது ஏன் ஏற்படுகிறது, இதிலிருந்து மீண்டு வர என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விரிவாக பார்ப்போம்.
பீரியட் ஃபுளூ ஏற்படுவது ஏன்?
மாதவிடாய் சுழற்சியை சீராக வைப்பதற்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் (Estrogen) மற்றும் புரோஜெஸ்டிரோன் (Progesterone) ஆகிய இரு ஹார்மோன்கள் மிக முக்கியம். கருமுட்டை உருவாகும் போது இந்த ஹார்மோன்களின் அளவு உடலில் அதிகரிக்கும்.
ஆனால், மாதவிடாய் தொடங்குவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பாக, இந்த ஹார்மோன்களின் அளவு சட்டென்று குறைய தொடங்கும். இந்த திடீர் வீழ்ச்சிதான் பெண்களின் உடலில் பல மாற்றங்களை உருவாக்குகிறது. பிஎம்எஸ் (PMS - Pre-Menstrual Syndrome) என்று சொல்லப்படும் மாதவிடாய்க்கு முந்தைய அறிகுறியின் ஒரு பகுதியாகவே இந்த பீரியட் ஃபுளூ கருதப்படுகிறது. ஹார்மோன் அளவுகள் குறைவதால் தலைவலி, கோபம் அல்லது சோகம் போன்ற மனநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் கடும் சோர்வு ஏற்படுகின்றன.
என்னென்ன அறிகுறிகள் தோன்றும்?
மாதவிடாய் தொடங்குவதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்போ அல்லது 2-3 நாட்களுக்கு முன்போ இந்த அறிகுறிகள் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும்.
- உடல் வலிகள்: கடுமையான நரம்பு வலி, தசை பிடிப்பு, முதுகு வலி மற்றும் அடிவயிறு வலி.
- செரிமான பிரச்சனைகள்: வயிறு உப்பசம், குமட்டல், வாந்தி, மலச்சிக்கல் அல்லது வயிற்றுப்போக்கு.
- காய்ச்சல் போன்ற உணர்வு: உடல் சூடாவது போன்ற உணர்வு, சளி, லேசான தலைவலி மற்றும் தீவிரமான உடல் சோர்வு.
இந்த அறிகுறிகள் அனைத்து பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஒவ்வொருவரின் உடல் அமைப்பை பொறுத்து மாறுபடும்.
பிரச்சனையில் இருந்து விடுபட என்ன செய்வது?
மாதவிடாய் காய்ச்சலின் அசௌகரியத்தை குறைக்க சில எளிய பழக்கங்களை நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கிறார்கள்.
- வெப்ப ஒத்தடம் (Hot Pack): உடல் வலி மற்றும் தசை பிடிப்பு அதிகமாக இருக்கும் போது, வெந்நீர் பையை (Hot Water Bag) வலி உள்ள இடங்களில் வைப்பதன் மூலம் நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும்.
- அதிக நீர் அருந்துதல்: உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். போதிய அளவு தண்ணீர் குடிப்பது தலைவலி மற்றும் சோர்வை குறைக்கும்.
- நல்ல ஓய்வு: இந்த நாட்களில் உடலுக்கு போதிய ஓய்வு தருவது அவசியம். ஓய்வு எடுக்கும் போது உடல் தன்னைத்தானே புதுப்பித்து கொள்ளும்.
- மிதமான பயிற்சிகள்: கடுமையான உடற்பயிற்சிகளை தவிர்த்துவிட்டு, நடைபயிற்சி, யோகா மற்றும் தியானம் போன்ற எளிய பயிற்சிகளை செய்யலாம். இது மன அழுத்தத்தை குறைத்து உடலுக்கு அமைதியை தரும்.
உணவு முறைகளில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள்
உண்ணும் உணவிலும் சில மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் இந்த பிரச்சனையை சுலபமாக எதிர்கொள்ளலாம்.
கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள்: பால், பால் பொருட்கள், கீரைகள் போன்ற கால்சியம் சத்து நிறைந்த உணவுகளைச் சாப்பிடுவது மனநிலை மாற்றங்களை சரிசெய்ய உதவும்.
தவிர்க்க வேண்டியவை: காபி, டீ போன்ற காஃபின் நிறைந்த பானங்கள், எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள் மற்றும் அதிக காரமான உணவுகளை இந்த நாட்களில் முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
மாதவிடாய் வலியும், இந்த பீரியட் ஃபுளூ அறிகுறிகளும் இயற்கைதான் என்றாலும், வீட்டு வைத்தியங்கள் செய்த பிறகும் வலி குறையவில்லை என்றால் கவனம் தேவை. அறிகுறிகள் மிகவும் தீவிரமாகி அன்றாட வேலைகளை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டால், உடனடியாக மருத்துவரை சந்தித்து ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. இதன் மூலம் வேறு ஏதேனும் உடல்நல பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா என்பதை கண்டறிந்து சரியான சிகிச்சையை பெற முடியும்.
ஆய்வு:
https://health.clevelandclinic.org/period-flu