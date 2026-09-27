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உங்களுக்கு அடிக்கடி சாப்பாடு ஞாபகம் வருதா? அப்போ நீங்கள் ‘ஃபுட் நாய்ஸ்’ பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்!

எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள், பர்கர், மற்றும் இனிப்புகள் எப்போதும் நம் மனதை உடனடியாக கவர்ந்து விடுகின்றன. இதற்கு காரணம், நமது மூளையில் உள்ள ‘ரிவார்டு சிஸ்டம்’ தான்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 27, 2026 at 7:00 AM IST

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நாம் நன்றாக திருப்தியாக சாப்பிட்டு முடித்திருப்போம். வயிறு "போதும்" என்று சொல்லியிருக்கும். ஆனால், சாப்பிட்டு முடித்த அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அல்லது ஒரு மணி நேரத்தில், மனக்கண்ணில் ஒரு பர்கரோ, சிப்ஸோ, அல்லது ஃபிரிட்ஜில் இருக்கும் அந்த சுவையான குலாப் ஜாமூனோ வந்து போகும்.

"வயிறுதான் நிறைந்துவிட்டதே, அப்புறம் ஏன் மனம் உணவை தேடுகிறது?" என்ற கேள்வி நமக்கு பலமுறை தோன்றியிருக்கும். இது உண்மையிலேயே பசியா? அல்லது நாக்கு கேட்கும் ருசியா? அல்லது நம் மூளை நமக்கு வைக்கும் ஒரு மறைமுகமான ஆசையா?

இப்படி எப்போதும் உணவை பற்றிய சிந்தனையே மனதின் பின்னணியில் ஓடிக் கொண்டிருப்பதை அறிவியல் உலகம் ‘ஃபுட் நாய்ஸ்’ (Food Noise) என்று அழைக்கிறது. அதாவது, உடலுக்கு தேவை இல்லாதபோதும், மனம் ஓயாமல் உணவை பற்றியே சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் நிலை. இது ஏதோ உங்களுக்கு மட்டும் இருக்கும் பழக்கம் அல்ல, பலரது மூளையும் உடலும் செய்யும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விளையாட்டு. இதைப் பற்றி விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

‘ஃபுட் நாய்ஸ்’ என்றால் என்ன?

எளிமையாக சொன்னால், உங்கள் அன்றாட வேலையை செய்து கொண்டிருக்கும்போதே, மனதின் ஒரு ஓரத்தில் உணவை பற்றிய எண்ணம் ஓடிக்கொண்டே இருப்பதுதான் ‘ஃபுட் நாய்ஸ்’.

உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் ஒரு முக்கியமான வேலையிலோ அல்லது கூட்டத்திலோ அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். திடீரென்று உங்கள் மனதில் ஒரு பர்கர் அல்லது பொரித்த உணவு நினைவுக்கு வருகிறது. நீங்கள் பேசி கொண்டிருந்தாலும், உங்கள் மூளையின் ஒரு பகுதி "அந்த உணவை எங்கே வாங்கலாம்? எப்படி ஆர்டர் செய்யலாம்?" என்று திட்டம் போட தொடங்கிவிடும்.

அதாவது, உணவை ரசிப்பது வேறு, உணவை அடைந்தே தீர வேண்டும் என்ற எண்ணம் மற்ற வேலைகளைக் கவனிக்க விடாமல் தடுப்பது வேறு. இந்த இடையறாத சிந்தனைதான் ‘ஃபுட் நாய்ஸ்’ எனப்படுகிறது.

பசி வேறு... ஏக்கம் வேறு!

நாம் பல நேரங்களில் உண்மையான பசியையும், மனதின் விருப்பத்தையும் ஒன்றென குழப்பி கொள்கிறோம். இரண்டிற்கும் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது.

  • உண்மையான பசி (Physical Hunger): இது உடலின் உயிர்வாழும் ஆற்றலுக்கான தேவை. உடலுக்கு சக்தி குறையும் போது, வயிறு காலியாகி மூளைக்கு சிக்னல் அனுப்பும். இந்த நேரத்தில் எது கிடைத்தாலும் சாப்பிட்டு பசியை போக்கி கொள்ள உடல் தயார் நிலையில் இருக்கும்.
  • உணவு ஏக்கம் (Craving): இது உடலின் தேவை அல்ல, மனதின் தேவை. உதாரணமாக, பருப்பு, சாதம், காய்கறி, தயிர் என ஒரு முழுமையான உணவை சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு, உடலுக்கு மேலும் கலோரிகள் தேவையில்லை. ஆனால், அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் ஏதேனும் நொறுக்குத் தீனி சாப்பிட வேண்டும் போல் தோன்றும். இது குறிப்பிட்ட ஒரு உணவின் மீது மூளை வைக்கும் ஆசை.

மன அழுத்தமும் உணவும்: மூளை தேடும் ஆறுதல்!

உணவு என்பது வெறும் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து மட்டுமல்ல, அது நமது உணர்வுகள், நினைவுகள் மற்றும் அன்றாட பழக்க வழக்கங்களோடு ஆழமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

மகிழ்ச்சியான தருணங்களை கொண்டாடும்போதும், கடுமையான மன அழுத்தத்தில் இருக்கும் போதும் நாம் உணவை நோக்கி செல்கிறோம். ஒரு கடினமான நாளின் முடிவில் அல்லது வேலை பளு அதிகமாக இருக்கும்போது, மூளை அமைதியை தேடுகிறது. அப்போது, நமக்கு பிடித்தமான ஒரு உணவை நினைத்து பார்ப்பதன் மூலம் மூளைக்கு ஒரு சிறிய 'ஆறுதல்' அல்லது 'வெகுமதி' கிடைக்கிறது. இந்த மனநிலைதான் நொறுக்கு தீனிகளை நோக்கி நம்மை தள்ளுகிறது.

நொறுக்கு தீனிகள் ஏன் நம்மை வசீகரிக்கின்றன?

எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள், பர்கர், மற்றும் இனிப்புகள் எப்போதும் நம் மனதை உடனடியாக கவர்ந்து விடுகின்றன. இதற்கு காரணம், நமது மூளையில் உள்ள ‘ரிவார்டு சிஸ்டம்’ தான்.

அதிக கலோரிகள் கொண்ட, சுவையான உணவுகளை பார்க்கும்போதோ அல்லது சாப்பிடும்போதோ, மூளைக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய பரிசாக தோன்றுகிறது. ஆதிகாலத்தில் மனிதனுக்கு உணவு கிடைப்பதே அரிதாக இருந்தது. அதனால் கிடைத்த உணவை சேமிக்க மூளை பழகியது.

ஆனால், இன்றோ நாம் இருக்கும் இடத்திற்கே உணவு தேடி வருகிறது. நமது பரிணாம வளர்ச்சி இன்னும் பழைய நிலையிலேயே இருப்பதால், கலோரி அதிகமுள்ள உணவுகளை கண்டதும் மூளை அதை உடனே அடைய துடிக்கிறது.

இது நிஜமான பசியா என்பதை எவ்வாறு கண்டறிவது?

அடுத்த முறை நீங்கள் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகும் வேறு உணவை சாப்பிட தோன்றினால், ஒரு நிமிடம் நின்று உங்களையே ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்,

என் உடலுக்கு உண்மையில் உணவு தேவைப்படுகிறதா? (எந்த உணவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, பசி தீர்ந்தால் போதும் என தோன்றினால் அது நிஜமான பசி).

அல்லது என் மூளை ஒரு குறிப்பிட்ட சுவையை மட்டும் கேட்கிறதா? (குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு நொறுக்கு தீனி தான் வேண்டும் என தோன்றினால் அது ‘ஃபுட் நாய்ஸ்’).

ஆய்வு:

https://www.health.harvard.edu/diet-and-nutrition/understanding-food-noise-and-how-to-turn-down-the-volume

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TAGGED:

FOOD NOISE MEANING
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