குழந்தை வளர்ப்பில் அப்பாக்களின் பங்கு: தந்தையர் தினத்தில் 'அப்பாக்களுக்கான பிரசவ விடுப்பு' குறித்து பேசும் சர்வதேச ஆய்வு!
சம்பளத்தோடு லீவு எடுத்த அப்பாக்களோடு ஒப்பிடும்போது, சம்பளம் இல்லாமல் லீவு எடுத்த அப்பாக்களுக்கு மன பதற்றம் 58% அதிகமாக இருந்தது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : June 21, 2026 at 11:00 AM IST
ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது, அங்கு ஒரு தாயும் தந்தையும் சேர்ந்தே மறுபிறவி எடுக்கிறார்கள். பொதுவாக, குழந்தை வளர்ப்பிலும், பிரசவ காலத்திலும் தாயின் ஆரோக்கியம் மற்றும் மனநிலை குறித்து நாம் அதிகம் பேசுகிறோம், அது அவசியமும்கூட.
ஆனால், அதே காலகட்டத்தில் ஒரு புதிய தந்தையின் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் எப்போதாவது யோசித்ததுண்டா? இன்று (ஜூன் 21) கொண்டாடப்படும் 'தந்தையர் தினத்தில்', அப்பாக்களை பற்றிய ஒரு முக்கியமான உண்மையை நாம் உரக்க பேச வேண்டியிருக்கிறது.
குழந்தை பிறந்த ஆரம்ப நாட்களில், தன் மனைவியையும் குழந்தையையும் கவனித்துக்கொள்ளும் அதே வேளையில், தங்களுக்குப் பணி விடுப்பு கிடைக்காததால் பல புதிய தந்தையர்கள் கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கும், பதற்றத்திற்கும் உள்ளாகிறார்கள் என்பதை ஒரு புதிய ஆய்வு வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. ஒரு தந்தையின் மன ஆரோக்கியம் என்பது வெறும் தனிப்பட்ட விஷயம் அல்ல, அது ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சியையும் தீர்மானிக்கும் காரணி என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டிய தருணம் இது.
ஆய்வு சொல்வது என்ன?
அமெரிக்காவின் சிகாகோவில் உள்ள நார்த்வெஸ்டர்ன் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஆன் & ராபர்ட் எச். லூரி குழந்தைகள் மருத்துவமனை இணைந்து புதிய தந்தையர்களின் மனநிலை குறித்து ஒரு விரிவான ஆய்வை மேற்கொண்டன. இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் 'அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த்' (American Journal of Public Health) என்ற மருத்துவ இதழில் ஜூன் 18 அன்று வெளியிடப்பட்டன.
இந்த ஆய்விற்காக 2022-2023 ஆம் ஆண்டின் 'ஓஹியோ தந்தையர் கணக்கெடுப்பில்' (Ohio Fatherhood Survey) இருந்து பெறப்பட்ட தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. குழந்தை பிறந்த பிறகு தந்தையர்கள் எதிர்கொள்ளும் அனுபவங்களை அறிய நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், சுமார் 4,290 புதிய தந்தையர்கள் பங்கேற்றனர்.
இவர்களில் பலருக்கு மனச்சோர்வு மற்றும் கடுமையான பதற்றம் போன்ற குறைபாடுகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. துல்லியமாகச் சொன்னால், ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் 6.6% தந்தையர்கள் மனச்சோர்வாலும், 11% பேர் கடுமையான பதற்றத்தாலும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர்.
பணி விடுப்பும், அப்பாக்களின் மனநிலையும்
ஆய்வில் பங்கேற்ற தந்தையர்களின் விடுப்பு முறைகளை ஆராய்ந்தபோது அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவல்கள் கிடைத்தன:
- 15% தந்தையர்கள்: குழந்தை பிறந்த பிறகு எந்தவித விடுப்பும் எடுக்கவில்லை.
- 54% தந்தையர்கள்: சம்பளத்துடன்கூடிய விடுப்பு (Paid Leave) பெற்றிருந்தனர்.
- 22% தந்தையர்கள்: சம்பளம் இல்லாத விடுப்பு (Unpaid Leave) எடுத்திருந்தனர்.
- 9% தந்தையர்கள்: பாதி நாட்கள் சம்பளத்துடனும், பாதி நாட்கள் சம்பளமின்றியும் விடுப்பு எடுத்திருந்தனர்.
லீவு கிடைக்காததால் வரும் மன உளைச்சல்:
ஏன் இந்த மன உளைச்சல் ஏற்படுகிறது என்பதை இந்த ஆய்வு மூன்று முக்கியக் காரணங்களாகப் பிரித்துக் காட்டுகிறது:
- சம்பளம் இல்லாத விடுப்பு தந்த பயம்: சம்பளத்தோடு லீவு எடுத்த அப்பாக்களோடு ஒப்பிடும்போது, சம்பளம் இல்லாமல் லீவு எடுத்த அப்பாக்களுக்கு மனப் பதற்றம் 58% அதிகமாக இருந்தது. "லீவு எடுத்தால் இந்த மாசம் சம்பளம் வராதே, அப்புறம் குடும்பத்தை எப்படி நடத்துவது?" என்ற பயமே இதற்கு காரணம்.
- ஆசை இருந்தும் லீவு எடுக்க முடியாத வலி: தன் குழந்தையோடும், மனைவியோடும் வீட்டில் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டும், சூழ்நிலை காரணமாக லீவு எடுக்க முடியாமல் வேலைக்கு ஓடிய அப்பாக்களுக்கு மனச்சோர்வும், பதற்றமும் இரட்டிப்பாகியிருக்கிறது.
- பொருளாதார நெருக்கடி: மனரீதியாகப் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாக்களில் 75% பேர் சொன்ன ஒரே காரணம், "எங்களுக்குப் பணக் கஷ்டம் இருந்தது. லீவு எடுத்தால் வருமானம் போய்விடும் என்பதால் தான் எங்களால் லீவு எடுக்க முடியவில்லை" என்பதுதான்.
"இது வெறும் லீவு கிடையாது, குடும்பத்தின் ஆரோக்கியம்!" – மருத்துவர் கருத்து
இந்த ஆய்வின் முதன்மை ஆசிரியரும், தந்தை நலம் சார்ந்த மருத்துவ நிபுணருமான டாக்டர் கிரெய்க் கார்ஃபீல்ட் இதுகுறித்து கூறும்போது:
"ஒரே வரியில் சொல்வதானால், மன ஆரோக்கியமும் தந்தைக்கான விடுப்பும் (Paternity Leave) ஒன்றோடொன்று நெருங்கிய தொடர்புடையவை. எங்களுடைய இந்த ஆய்வு, தந்தையர்களுக்கான பணி விடுப்பு என்பது ஏதோ ஒரு நிறுவனம் வழங்கும் சலுகை அல்லது வேலைக்காலப் பலன் மட்டுமல்ல, அது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் ஆரோக்கியம் சார்ந்த ஒரு முக்கிய பிரச்சனை என்பதை மிக ஆணித்தரமாக உணர்த்துகிறது. இது ஒரு குடும்பத்தையும், அங்கு வளரும் குழந்தையையும் ஆழமாகப் பாதிக்கக்கூடியது."
டாக்டர் கார்ஃபீல்ட் இதற்கு முன்பாக 2025-ல் நடத்திய மற்றொரு ஆய்வில், 64% தந்தையர்கள் குழந்தை பிறந்து இரண்டு வாரங்களுக்கும் குறைவாகவே விடுப்பு எடுக்க முடிகிறது என்றும், வெறும் 36% தந்தையர்களால் மட்டுமே இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலாக விடுப்பு எடுக்க முடிகிறது என்றும் கண்டறிந்துள்ளார். இதற்காக அவர் உருவாக்கிய 'பிராம்ஸ் ஃபார் டேட்ஸ்' (PRAMS for Dads) என்ற கணக்கெடுப்பு முறை தற்போது அமெரிக்காவின் 11 மாநிலங்களுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளது.
மாற வேண்டிய சிந்தனையும், அதன் நன்மைகளும்
குழந்தை வளர்ப்பு என்பது தாயின் கடமை மட்டுமே என்ற பிம்பம் உடைந்து, இன்று தந்தையர்களும் அதில் சமமாகப் பங்கெடுக்க விரும்புகிறார்கள். ஆனால், நம்முடைய நிறுவனங்களின் விதிகளும், வேலை செய்யும் இடங்களின் சூழலும் இன்னும் அதற்கு ஏற்றவாறு மாறவில்லை என்பதே கசப்பான உண்மை.
தந்தையர்களுக்கு முறையான, சம்பளத்துடன்கூடிய விடுப்பு வழங்குவதன் மூலம் சமூகத்தில் பல நேர்மறையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும்,
- தந்தையரின் மனநல மேம்பாடு: பணிச்சுமை மற்றும் குடும்பப் பொறுப்புகளுக்கு இடையே மாட்டிக்கொண்டு தவிக்கும் தந்தையர்களின் மன அழுத்தம் குறையும்.
- நெருக்கமான தந்தை - குழந்தை பந்தம்: ஆரம்ப நாட்களிலிருந்தே குழந்தையுடன் நேரத்தை செலவிடுவதால், குழந்தையுடனான பாசப் பிணைப்பு பலப்படும்.
- குடும்ப மகிழ்ச்சி: தாய்க்கு பிரசவ காலத்தில் உறுதுணையாக தந்தை இருக்கும்போது, கணவன்-மனைவி இடையேயான புரிதல் அதிகரித்து, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலைக்கும்.
"தாயும் குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக இருப்பது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு முக்கியம் ஒரு தந்தை மனரீதியாக ஆரோக்கியமாக இருப்பதும்" என்று கூறும் டாக்டர் கார்ஃபீல்ட், நாம் குடும்பங்களை ஒட்டுமொத்தமாக (Holistic view) பார்க்க பழக வேண்டும் என்கிறார்.
இந்த தந்தையர் தினத்தில், அப்பாக்களுக்கு நாம் கொடுக்கும் ஆகச்சிறந்த பரிசு என்னவென்றால், அவர்கள் தங்கள் குழந்தையோடு செலவிடக் கிடைக்கும் 'அங்கீகரிக்கப்பட்ட விடுப்பு' தான். நிறுவனங்களும் அரசாங்கமும் தந்தையர்களுக்கான கட்டாயப் பணி விடுப்புக் கொள்கைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும்.
ஆய்வு: