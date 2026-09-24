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காது குத்திய பின் வீக்கமா? புண்ணாகாமல் இருக்க இதையெல்லாம் செய்யாதீங்க!

முகத்திற்கு தடவும் கிரீம்கள், பவுண்டேஷன், சீரம் மற்றும் தலைமுடிக்கு வைக்கும் எண்ணெய் அல்லது ஹேர் ஸ்ப்ரே போன்ற பொருட்கள் காது குத்திய இடத்தில் படாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 24, 2026 at 2:44 PM IST

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காது குத்துவது என்பது இன்றைக்கு ஏதோ ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல, அது நமது உணர்வோடும் ஃபேஷனோடும் கலந்த ஒரு அழகான கலை! பாட்டி, அம்மா காலத்தில் தண்டட்டி, கொப்பு எல்லாம் போடுவதற்காக காதின் மேல் பகுதி வரை வரிசையாக காது குத்தி கொள்வார்கள்.

இன்றோ, அதே பாரம்பரியம் மீண்டும் புது வடிவம் எடுத்துள்ளது. இப்போதுள்ள இளம்பெண்களும் இளைஞர்களும் காதின் மேல் மடல், நடுப்பகுதி என விதவிதமான இடங்களில் 'கார்டிலேஜ் பியர்சிங்' (Cartilage Piercing) செய்து கொள்வது பெரிய டிரெண்டாகவே மாறிவிட்டது.

அழகான தோடுகளையும் ஜிமிக்கிகளையும் விதவிதமாக மாட்டி அழகு பார்க்க ஆசைதான்! ஆனால், அந்த ஆசைக்கு நடுவே ஒரு சின்ன பயமும் கூடவே வந்து ஒட்டிக்கொள்ளும். "அய்யோ... காது குத்திய இடத்தில் வீக்கம் வந்துடுமோ?", "காயம் ஆறாம புண்ணாயிடுமோ?", "வலி தாங்க முடியாம தோடை கழட்ட வேண்டியது வந்துடுமோ?" என்ற பயம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும்.

உண்மையில், காது குத்துவது என்பது ஒரு சின்ன காயம் தான். அதை சரியாக புரிந்து கொண்டு, சில எளிய விஷயங்களை சரியாக செய்தாலே போதும், எந்த பயமும் இன்றி நாம் விரும்பிய ஃபேஷனை அழகாக கொண்டாடலாம். அப்படி காது குத்திய பிறகு செய்ய வேண்டிய, செய்யக்கூடாத முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

காது குத்திய இடத்தை எப்படி சுத்தமாக வைப்பது?

புதுசாக காது குத்தியதும் நமக்கு வரும் முதல் சந்தேகமே "இதை எப்படி சுத்தம் செய்வது?" என்பதுதான். காது குத்திய இடத்தை எப்போதும் சுத்தமாகவும் உலர்வாகவும் வைத்திருப்பது தான் காயம் சீக்கிரம் ஆறுவதற்கான முதல் படி.

  • இதற்காக கடைகளில் கிடைக்கும் மென்மையான 'சைலைன்' (உப்பு நீர்) திரவத்தை பயன்படுத்தலாம். ஒரு சிறிய பஞ்சில் இந்த நீரினைத் தொட்டு, காதின் முன் மற்றும் பின் பகுதியில் மெதுவாக ஒற்றி எடுக்க வேண்டும்.
  • காயம் சீக்கிரம் ஆற வேண்டும் என்பதற்காக தேவையில்லாமல் அடிக்கடி கழுவிக்கொண்டே இருக்க கூடாது. ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை சுத்தம் செய்தாலே போதுமானது.
  • முக்கியமாக, ஆல்கஹால் அல்லது வீரியமான கிருமிநாசினி திரவங்களை நேரடியாக காயத்தில் ஊற்ற கூடாது. அது ஆறிக் கொண்டிருக்கும் தோலை மேலும் புண்ணாக்கி, எரிச்சலை அதிகப்படுத்திவிடும்.

தோடை அடிக்கடி தொடுவதும் திருப்புவதும் நல்லதா?

நம்மில் பலருக்கும் ஒரு பழக்கம் உண்டு. காதில் தோடு போட்டவுடனேயே கை தானாகவே அங்குதான் போகும். தோடை சுற்றிச் சுற்றி திருப்புவது, பிடித்து இழுப்பது என ஏதேனும் செய்து கொண்டே இருப்போம். "தோடைத் திருப்பினால்தான் காயம் ஒட்டாமல் ஆறும்" என்று வீட்டில் பெரியவர்களும் சொல்வது உண்டு.

ஆனால், உண்மையில் ஆறிக் கொண்டிருக்கும் காயத்தில் கையை வைப்பது தான் கிருமிகள் பரவுவதற்கு பெரிய காரணம். நமது கைகளில் இருக்கும் நுண்கிருமிகள் அந்த சின்ன காயத்திற்குள் சென்று புண்ணை ஏற்படுத்திவிடும். அதனால், அத்தியாவசிய தேவையின்றி தோடை தொடுவதையோ, திருப்புவதையோ முற்றிலும் தவிர்ப்பது நல்லது.

பாட்டி வைத்தியம் என்ற பெயரில் எதையும் தடவாதீர்கள்!

பொதுவாகவே உடலில் எங்காவது சின்ன காயம் பட்டால் உடனே மஞ்சளை பூசுவது நமது வழக்கம். ஆனால், புதிதாக காது குத்திய இடத்தில் இதுபோன்ற சோதனைகளை செய்யவே கூடாது.

மஞ்சள், தேங்காய் எண்ணெய் போன்ற எந்தப் பொருளையும் நேரடியாக காது குத்திய இடத்தில் தடவக் கூடாது. காது குத்திய இடம் மிகவும் மிருதுவாகவும் உணர்திறன் மிக்கதாகவும் இருக்கும். அதில் இதுபோன்ற பொருட்களைப் பூசும்போது அது கடுமையான எரிச்சலை உண்டாக்குவதோடு, காயத்தைச் சீழ் பிடிக்கவும் வைத்துவிடும்.

மேக்கப் மற்றும் தலைமுடி பராமரிப்புப் பொருட்கள் கவனத்திற்கு!

இன்றைய இளைஞர்கள் காது குத்திய பிறகு செய்யும் மிகப்பெரிய தவறு, தங்கள் வழக்கமான அழகு சாதனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதுதான்.

முகத்திற்கு தடவும் கிரீம்கள், பவுண்டேஷன், சீரம் மற்றும் தலைமுடிக்கு வைக்கும் எண்ணெய் அல்லது ஹேர் ஸ்ப்ரே போன்ற பொருட்கள் காது குத்திய இடத்தில் படாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும்.

இவற்றில் இருக்கும் ரசாயனங்கள் காயத்தில் பட்டால் ஒவ்வாமை (Allergy) ஏற்பட்டு, வீக்கம் குறையாமல் நீடித்துக் கொண்டே போகும். எனவே, குளித்து முடித்ததும் அல்லது மேக்கப் போட்ட பிறகு காது பகுதியை சுத்தமான துணியால் மெதுவாக துடைத்து உலர்வாக வைப்பது அவசியம்.

சின்ன கவனம் தேவை!

  • காது குத்திய ஆரம்ப நாட்களில் நாம் கொடுக்கும் சின்ன சின்ன அழுத்தங்கள் கூடப் பெரிய வலியை ஏற்படுத்திவிடும்.
  • காது குத்திய பக்கமாக சாய்ந்து தூங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். தலையணையின் அழுத்தம் காதில் படும்போது வலி அதிகமாகும்.
  • ஹெட்போன் அல்லது இயர்போன் பயன்படுத்தும் போது காதை அழுத்தாதவாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள்.
  • எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஆடைகளை மாற்றும் போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஆடையின் நூல் அல்லது விளிம்பு தோடில் சிக்கி இழுபட்டால், ஆறின காயம் மீண்டும் உடைந்து ரத்தம் வர தொடங்கிவிடும்.

ஆய்வு:

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21503-infected-ear-piercing

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TAGGED:

EAR PIERCING INFECTION
HOW TO HEAL EAR PIERCING FASTER
NATURAL REMEDIES AFTER EAR PIERCING
காது குத்திய பின் பராமரிப்பு
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