பணிநீக்கம் தரும் மன உளைச்சலும் நிதி நெருக்கடியும்: நிலைகுலைய வைக்கும் சூழலை சமாளிப்பது எப்படி?
"எந்த செலவுகளை முதலில் செய்ய வேண்டும், எவற்றை தள்ளிப் போடலாம் என்பதில் பிடிவாதம் அவசியம்" என்கிறார் நிதி ஆலோசகர் அபிஷேக். செய்தி தொகுப்பு: சிந்து.தி
Published : April 14, 2026 at 4:13 PM IST
சற்று நிதானமாக யோசித்து பாருங்களேன்... பல ஆண்டுகால போராட்டத்திற்கு பிறகு ஒரு வழியாக சொந்த வீடு வாங்கியிருக்கிறீர்கள், அல்லது ஒரு வாடகை வீட்டிலாவது நிம்மதியாக இருக்கிறீர்கள். பள்ளிக்கு செல்லும் குழந்தைகள், முதுமையில் உங்களையே நம்பியிருக்கும் பெற்றோர் என உங்களை சுற்றி ஒரு பெரிய உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.
உங்களது மாதாந்திர சம்பளத்தை வைத்து, வீட்டுச் செலவு முதல் லோன் (EMI) வரை அனைத்தையும் ஒரு தராசு போல சரியாக சரிக்கட்டி வருகிறீர்கள். அன்புக்குரியவர்களின் சிறிய ஆசைகளை நிறைவேற்றி, அதில் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியில் உங்கள் அன்றாட சோர்வை மறக்கிறீர்கள்.
இப்படி வாழ்க்கை அதன் போக்கில் போய்க்கொண்டிருக்கும்போது, ஒரு நாள் உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு ஒரு செய்தி வருகிறது. "நிறுவனத்தின் தற்போதைய சூழலால், நீங்கள் பணியில் தொடர முடியாது" – இந்த ஒற்றை வரி, நீங்கள் கட்டியெழுப்பிய அத்தனை திட்டங்களையும் அடுத்த நொடியே நிலைகுலையச் செய்கிறது. அந்த சூழலில் உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கும்? லோன், பிள்ளைகளின் படிப்பு, பெற்றோரின் மருந்து செலவு என அடுக்கி வைத்திருக்கும் பொறுப்புகள் என்னவாகும்? "அடுத்து என்ன செய்வது?" என்ற பதற்றம் உங்களை மொத்தமாக ஆட்கொள்ளும் அல்லவா?
இதைப் படிக்கும்போதே ஒருவித படபடப்பு ஏற்படுகிறது என்றால், இதுதான் இன்று இந்தியாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஊழியர்களின் நிதர்சனமான நிலை. ஆரக்கிள் (Oracle) போன்ற மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி ஆட்குறைப்பு செய்தபோது, சுமார் 12,000 இந்திய ஊழியர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியானது.
'மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டதால் உயிரிழந்த மாற்றுத்திறனாளி', 'கோவையில் விரக்தியில் தற்கொலை செய்துகொண்ட தூய்மைப் பணியாளர்' எனத் தினசரி இத்தகைய செய்திகளைக் கடந்தே வருகின்றோம். சமீப காலமாக, "இத்தனை ஆயிரம் பேர் பணிநீக்கம்" என்ற தலைப்புகள் செய்தித்தாள்களை ஆக்கிரமிக்கின்றன. நாமும் அதைச் சாதாரணமாகக் கடந்துவிடுகிறோம். ஆனால், அந்த எண்களுக்குப் பின்னால் ஒரு குடும்பத்தின் சிதைந்த எதிர்காலத் திட்டங்களும், ஒரு சராசரி மனிதனின் தவிப்பும் மறைந்து கிடக்கின்றன.
2026-ன் தொடக்கத்தில் வெளிவந்த அறிக்கைகள், இந்தியத் தொழில்நுட்பத் துறை ஊழியர்களிடம் தற்கொலை எண்ணங்களும் தீவிர மனநலப் பாதிப்புகளும் அதிகரித்துள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. "வேலை இழந்தவுடன் ஏற்படும் நிதி நெருக்கடியை விடவும், 'நான் எதற்கும் லாயக்கற்றவன்', 'சமூகம் என்னைத் தரம் தாழ்ந்து பார்க்கும்' போன்ற எதிர்மறை எண்ணங்களே ஒருவரைத் தீவிர மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாக்குகின்றன" என்கிறார் அப்பல்லோ மருத்துவமனையின் மனநல மருத்துவர் ஸ்ரேஸ்தா பெப்பாரி.
மோசமாகும் ஊழியர்களின் மனநிலை:
- "பணிநீக்கம் குறித்த கவலையினால் எனது தூக்க முறையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன, சில சமயங்களில் தூக்கம் வருவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது"
- "இந்த வேலை இழப்பு மற்றும் பணிப் பாதுகாப்பற்ற சூழலால், எனது அலுவலக வேலைக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் இடையிலான சமநிலையைப் பராமரிப்பதில் பெரும் சிரமத்தைச் சந்திக்கிறேன்"
- "சக ஊழியர்களின் நடத்தையிலும், மனநிலையிலும் இந்த பணிநீக்க நடவடிக்கைகள் ஏற்படுத்திய மாற்றங்களை என்னால் உணர முடிகிறது"
- "ஆட்குறைப்பு காரணமாக, தற்போது எனது வேலைப்பளு மற்றும் பொறுப்புகளிலும் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன"
இவை அனைத்தும் பணிநீக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் மனநிலை. 'The effect of layoff on employee mental health' என்ற தலைப்பில், திருவனந்தப்புரம் லாயோலா கல்லூரி மாணவர் மேற்கொண்ட ஆய்வில் இவை தெரியவந்துள்ளது.
வேலை என்பது ஒருவருக்கு வெறும் வருமானத்திற்கான வழி மட்டுமல்ல, அதுதான் அவரது அடையாளம் மற்றும் சமூகத்தில் அவருக்கு இருக்கும் அங்கீகாரம். அந்த அடையாளம் திடீரெனப் பறிக்கப்படும்போது, பலர் உணர்வு ரீதியாக முடங்கிப் போகிறார்கள்.
"எனக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கிறது?", "நான் என் குடும்பத்திற்கு ஒரு சுமையாக மாறிவிட்டேனா?", "இனி வழியே இல்லையா?" போன்ற கேள்விகள் அவர்களை தீவிரமான குற்ற உணர்வுக்குத் தள்ளுகின்றன. இந்த அவமானம் மற்றும் குற்ற உணர்வு ஒரு மனிதனின் சகிப்புத்தன்மையை தாண்டும்போதுதான் அவர்கள் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ளும் விபரீத முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள் என்று எச்சரிக்கிறார் மருத்துவர்.
ஜெய்ப்பூர் சி.கே. பிர்லா மருத்துவமனையின் மனநல ஆலோசகர் டாக்டர் ஷிவி கட்டாரியா இது குறித்து கூறும்போது, "வேலை இழப்பு ஒரு நபரின் சுயமரியாதையில் ஆழமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும், ஏனெனில் அவர்கள் தங்கள் மதிப்பினை அவர்கள் செய்யும் வேலையோடு மட்டுமே தொடர்புபடுத்திப் பார்க்கத் தொடங்குகிறார்கள். ஆனால், பணிநீக்கம் என்பது அந்த சூழல் சார்ந்து எடுக்கப்படும் முடிவே தவிர, அது ஒருவரின் திறமையை பற்றிய தீர்ப்பு அல்ல என்பதை அங்கீகரிப்பது மிகவும் முக்கியம்" என்கிறார்.
வாய்ப்பை பயன்படுத்துங்கள்:
வேலை என்பது நம் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதிதானே தவிர, அதுவே வாழ்க்கை அல்ல. ஒரு திடீர் பணிநீக்கம் உங்கள் பல ஆண்டுகால அலுவலக நடைமுறையை உடைக்கும்போது, "நாளை முதல் நான் எங்கே செல்வேன்?" என்ற வெற்றிடம் ஏற்படுவது இயல்பானதுதான். இந்த இக்கட்டான தருணத்தில், மக்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் சமூகத்திலிருந்து உங்களைத் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளாமல் இருப்பதுதான் என்கிறார் மருத்துவர் ஸ்ரேஸ்தா பெப்பாரி.
இந்த இடைவேளையை உங்களை நீங்களே புதுப்பித்துக்கொள்ளக் கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பாகக் கருதுங்கள். இதுவரை ஓடிக்கொண்டே இருந்த உங்களுக்கு இது ஒரு இளைப்பாறுதல் காலம். புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வது, உங்களது சுயவிவரக் குறிப்பை (Resume) மேம்படுத்துவது அல்லது உங்களுக்குப் பிடித்த புதிய துறைகளில் ஆர்வம் காட்டுவது என ஒரு புதிய அன்றாட நடைமுறையை உருவாக்குங்கள்.
இத்தகைய மாற்றங்கள் உங்களை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்குக் கொண்டு வரும். மன அழுத்தம் அதிகமாகத் தோன்றினால், பதற்றத்தைக் குறைப்பதற்கான பயிற்சிகள் அல்லது மருத்துவ ஆலோசனைகளை நாடத் தயங்காதீர்கள். ஒரு நிறுவனத்தின் கட்டமைப்புதான் உங்களை விட்டுப் போயிருக்கிறதே தவிர, உங்களது திறமையும் ஆற்றலும் இப்போதும் உங்களிடம்தான் இருக்கிறது.
குடும்ப நபர்களுக்கு முக்கிய பங்கு:
துரதிர்ஷ்டவசமாக, வேலை இழந்த ஒருவருக்கு முதல் அழுத்தமே அவரது குடும்பத்தில் இருந்துதான் வரத்தொடங்குகிறது. நிதி நெருக்கடி குறித்த பயம், எதிர்காலத்தைப் பற்றிய கவலை போன்றவை தம்பதிகளுக்கு இடையே தேவையற்ற கோபத்தையும், தூரத்தையும் உருவாக்கிவிடும்.
பாதிக்கப்பட்டவர் தனது பயத்தையும் கவலையையும் துணையிடம் மறைக்காமல் பகிர்ந்து கொள்வது குற்ற உணர்வைக் குறைக்கும். "நீ இன்னும் ஜாக்கிரதையாக இருந்திருக்கலாம்" என்று ஒருவரையொருவர் குறை கூறாமல், "இந்த நெருக்கடியை நாம் இருவரும் சேர்ந்து எதிர்கொள்வோம்" என்ற நம்பிக்கையை விதையுங்கள். இது குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்கொருவர் கருணையுடன் இருக்க வேண்டிய நேரம்.
உறவில் விரிசல் அதிகமாவதாக உணர்ந்தால், தயங்காமல் ஒரு ஆலோசகரை அணுகுங்கள். பணிநீக்கம் என்பது ஒரு கடினமான காலம்தான், ஆனால் அது நிரந்தரம் அல்ல. குடும்பத்தின் ஆதரவும் முறையான வழிகாட்டுதலும் இருந்தால், இந்தச் சோதனையைக் கடந்து நிச்சயம் ஒரு புதிய பாதையில் பயணிக்க முடியும். நிதர்சனமான உண்மைகளை ஏற்றுக்கொண்டு தைரியத்துடன் எதிர்காலத்தைத் திட்டமிடுவதே இப்போதைய உடனடித் தேவை என மருத்துவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
மனநல பாதிப்புகள் ஒருபுறம் இருக்க, சமீபத்தில் பெங்களூருவில் நடந்த ஒரு சம்பவம், பணிநீக்கம் என்பது வெறும் மனதோடு மட்டும் முடிந்துவிடுவதில்லை, அது தவறான நிதி மேலாண்மையால் ஒருவரின் உயிரையே பறிக்கும் நிலைக்கு செல்லும் என்பதை உணர்த்தியுள்ளது. பெங்களூருவில் உள்ள ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வந்த 32 வயதான பானு சந்தர் ரெட்டி மற்றும் அவரது மனைவி ஷாஜியா சிராஜ் ஆகிய இருவரின் தற்கொலைச் செய்தி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையுமே உலுக்கியது.
பானு சந்தர் அமெரிக்காவில் ஆண்டுக்கு 80 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் ஈட்டும் மிக உயரிய பணியில் இருந்தவர். ஆனால், ஏஐ (AI) தொழில்நுட்பத்தின் அசுர வளர்ச்சியால் ஏற்பட்ட பணிநீக்க நடவடிக்கையில் அவர் தனது வேலையை இழந்தார். அதே போல், அவரது மனைவியும் வேலையை இழந்துள்ளார். இந்த சம்பவத்தில் இருந்து பலருக்கும், "80 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிய ஒருவரால் ஒரு சில மாதங்கள் கூட வேலையில்லாமல் சமாளிக்க முடியாதா?" என்ற கேள்வி எழுந்தது.
ஆனால், "கைநிறைய சம்பாதிக்கும்போது நாம் செய்யும் நிதி சார்ந்த தவறுகள், வேலை இல்லாத நேரத்தில் எப்படி கழுத்தை நெரிக்கும் என்பதற்கு இந்த சம்பவமே சாட்சி. அதிக சம்பளம் வாங்குவது மட்டுமே ஒருவரைப் பொருளாதார ரீதியாகப் பாதுகாத்துவிடாது, அந்தப் பணத்தை எப்படி மேலாண்மை செய்கிறோம் என்பதே முக்கியம்" என்கிறார் நிதி ஆலோசகரும் ‘பில்வாரியா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்’ (Bhilwaria MF) நிறுவனத்தின் சிஇஓவுமான அபிஷேக் பில்வாரியா.
One of my close friends was fired from Oracle Bangalore.— Nayak Satya (@NayakSatya_SG) April 5, 2026
No panic, no stress, and no crying on social media.
He straight away came back to his hometown Bhubaneswar
He had postal fixed deposits in two joint accounts ₹15 lakh each. One with his parents, and the other in his…
திட்டமிடல் இருந்தால் பணிநீக்கமும் ஒரு வாய்ப்பே!
பானு சந்தரின் கதை நம்மை அச்சப்பட வைத்தாலும், அதற்கு நேர்மாறாக நம்பிக்கையூட்டும் ஒரு நிஜச் சம்பவத்தை நாயக் சத்யா என்பவர் தனது எக்ஸ் (X) தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதில், பெங்களூருவில் உள்ள ஆரக்கிள் நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய அவரது நெருங்கிய நண்பர் ஒருவர், சமீபத்தில் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டார். ஆனால், அந்தச் சூழலில் அவர் பதற்றமடையவில்லை; "வேலை போய்விட்டதே" என்று முடங்கிப் போய்விடவும் இல்லை. எந்தவித ஆரவாரமும் இன்றி அமைதியாகப் பெட்டியைத் தூக்கிக்கொண்டு தனது சொந்த ஊரான புவனேசுவரத்திற்குத் திரும்பினார்.
அவர் இவ்வளவு தைரியமாக முடிவெடுக்கக் காரணம், அவர் கடந்த காலங்களில் செய்து வைத்திருந்த நேர்த்தியான நிதித் திட்டமிடல் தான். தபால் நிலையங்களில் தனது பெற்றோர் மற்றும் மனைவியின் பெயரில் தலா 15 லட்சம் ரூபாய் வீதம் இரண்டு கூட்டுக் கணக்குகளிலும், குழந்தைகளின் பெயரில் ஒரு தொகையையும் நிலையான வைப்பு நிதியாக (Fixed Deposit) முதலீடு செய்திருந்தார்.
இதன் மூலம் அவருக்கு மாதந்தோறும் சுமார் 28,000 ரூபாய் வட்டியாக மட்டுமே கிடைக்கிறது. இது தவிர, வங்கிகளில் அவர் வைத்திருந்த 30 லட்ச ரூபாய் வைப்பு நிதி மூலம் மாதம் 15,000 ரூபாய் வருமானம் வருகிறது. இன்று சொந்த ஊரில், சொந்த வீட்டில், தனது பெற்றோருடன் நிம்மதியாக இருக்கும் அவர், தற்காலிகமாக உபெர் (Uber) கார் ஓட்டி கைநிறையச் சம்பாதித்து வருகிறார் என பதிவிட்டிருந்தார்.
இதில் இருந்து இக்கட்டான நேரத்தில் ஒரு மனிதனைத் தாங்கிப் பிடிப்பது அவனது அதிகப்படியான சம்பளம் அல்ல, அவன் சேர்த்து வைத்திருக்கும் 'நிதி மேலாண்மை' (Financial Management) மட்டுமே என்பதற்கு இதுவே மிகச்சிறந்த உதாரணம் என தெரியவந்துள்ளது.
இக்கட்டான சூழலை எதிர்கொள்வது எப்படி?
பணிநீக்கம் என்ற மேகம் எப்போது வேண்டுமானாலும் நம் தலைக்கு மேல் சூழலாம் என்ற நிலையில், ஒவ்வொரு சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்கள் இப்போதே செய்ய வேண்டிய முதல் மூன்று காரியங்கள் குறித்து அபிஷேக் பில்வாரியா சில முக்கியமான ஐடியாக்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்.
- முதலில், "உங்களிடம் இருக்கும் சேமிப்பு உங்களை எத்தனை காலத்திற்குத் தாங்கிப் பிடிக்கும்?" என்பதைக் கணக்கிடுங்கள் (Financial Runway). அதாவது, கையில் இருக்கும் பணத்தை வைத்து உங்களால் ஒரு வேலையும் இல்லாமல் எத்தனை மாதங்கள் குடும்பத்தை நடத்த முடியும் என்பதை தெரிந்து வைத்திருப்பது ஒரு தெளிவை தரும் என்கிறார்.
- அடுத்ததாக, அத்தியாவசியமற்ற செலவுகளைக் கண்டறிந்து அவற்றை உடனே குறைத்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, தேவையில்லாத சந்தாக்கள் (Subscriptions), ஆடம்பரச் செலவுகள் போன்றவற்றைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் வெளியேறும் பணத்தின் அளவைக் குறைக்கலாம்.
- மிக முக்கியமாக, பலரும் செய்யும் தவறு அலுவலகம் தரும் மருத்துவக் காப்பீட்டை மட்டுமே நம்பியிருப்பது. வேலை போன அடுத்த நொடியே அந்த காப்பீடும் காலாவதியாகிவிடும். எனவே, தனியாக ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை எடுத்து வைப்பது, இக்கட்டான நேரத்தில் மருத்துவச் செலவுகள் நம் சேமிப்பைத் தின்றுவிடாமல் தடுக்கும் ஒரு கவசமாக இருக்கும் என்கிறார் அவர்.
அவசரகால நிதி:
இன்றைய வேலை சந்தை மிகவும் நிலையற்றதாக இருப்பதால், ஒரு பாதுகாப்பான 'எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்' வைத்திருப்பது அவசியம். இது எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு, "உங்கள் குடும்பப் பொறுப்புகள் மற்றும் வேலையின் தன்மையைப் பொறுத்து, குறைந்தபட்சம் 6 முதல் 12 மாதங்களுக்கான அத்தியாவசியச் செலவுகளை ஈடுகட்டும் அளவிற்கு இந்த நிதி இருக்க வேண்டும்" என்கிறார் அபிஷேக். இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் என்பது ஏதோ ஒரு பெரிய தொகையைச் சேமித்து வைப்பது மட்டுமல்ல, அது நமக்கு உடனே கிடைக்கும் வகையில் இருக்க வேண்டும்.
இதற்கு அவர் ஒரு எளிமையான வழியைக் கூறுகிறார், அந்தப் பணத்தில் ஒரு பகுதியை அவசர தேவைக்காக சாதாரண சேமிப்புக் கணக்கிலும் (Savings Account), மற்றொரு பகுதியைச் குறுகிய காலத் தேவைக்காக 'லிக்விட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளிலும்' (Liquid Mutual Funds), மீதமுள்ள பகுதியை 'ஸ்வீப்-இன்' (Sweep-in) வசதி கொண்ட ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுகளிலும் பிரித்து வைக்கலாம். இப்படிச் செய்வதால் பணத்திற்குப் பாதுகாப்பும் கிடைக்கும், அதே சமயம் வங்கி வட்டி விகிதத்தை விடச் சற்றே கூடுதல் லாபமும் கிடைக்கும்.
திடீர் வேலை இழப்பு: எதற்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்?
ஒருவேளை எதிர்பாராமல் வேலை பறிபோய்விட்டால், கையில் இருக்கும் பணத்தை செலவழிப்பதில் ஒரு தெளிவான பார்வை இருக்க வேண்டும். "எந்தச் செலவுகளை முதலில் செய்ய வேண்டும், எவற்றைத் தள்ளிப் போடலாம் என்பதில் பிடிவாதம் அவசியம்" என்கிறார் அபிஷேக்.
வீட்டு வாடகை அல்லது ஹோம் லோன் இஎம்ஐ (EMI), இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம், மின்சாரக் கட்டணம் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு நிலுவைத் தொகையின் குறைந்தபட்ச அளவு போன்றவற்றுக்கே முதல் முன்னுரிமை தர வேண்டும். ஏனெனில் இவை உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் மற்றும் அடிப்படை வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்கும்.
அதே சமயம், நீங்கள் முதலீடு செய்து வரும் எஸ்பிஐ (SIP) திட்டங்கள், லோனை முன்கூட்டியே அடைப்பதற்காகக் கட்டும் கூடுதல் தொகைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்குச் செலவுகளைத் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கலாம். இது கையில் இருக்கும் ரொக்கப் புழக்கத்தைத் தக்கவைக்க உதவும்.
முதலீடுகளைக் கலைக்கும்போது கவனம்
வேலை இல்லாத காலங்களில் பலர் செய்யும் மிகப்பெரிய தவறு, நீண்ட காலத்திற்காக சேர்த்து வைத்திருக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அல்லது பங்குகளை (Equities) அவசரப்பட்டு விற்றுவிடுவதுதான். சந்தை வீழ்ச்சியில் இருக்கும்போது இப்படி செய்வது பெரும் நஷ்டத்தை உண்டாக்கும். "உங்களது நீண்ட கால இலக்குகளுக்காகச் சேமிக்கும் பணத்தை எடுத்தெறிந்து விடாதீர்கள்.
வேறு வழியே இல்லை என்றால் மட்டுமே அவற்றை மிகச் சிறிய அளவில் பகுதி பகுதியாகத் திரும்பப் பெறுங்கள் (Phased Withdrawal). குறிப்பாக, உங்களது ஓய்வுக்காலச் சேமிப்பை (Retirement savings) தொடுவது என்பது கடைசி முடிவாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும்" என்று எச்சரிக்கிறார்.
எதிர்காலச் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் பலம்
வருங்காலத்தில் இது போன்ற பொருளாதார அதிர்ச்சிகளிலிருந்து தப்பிக்க, சில நீண்ட கால நிதிப் பழக்கங்களை இப்போதே ஏற்படுத்திக் கொள்வது நல்லது. உங்களது கடன் மற்றும் வருமானத்திற்கு இடையிலான விகிதத்தை (Debt-to-Income ratio) சரியாகப் பராமரிக்க வேண்டும். அதாவது, உங்கள் வருமானத்தில் பெரும் பகுதி கடனுக்கே போகிறது என்றால், நீங்கள் எப்போதுமே ஒரு ஆபத்தான எல்லையில்தான் இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம்.
இறுதியாக, அபிஷேக் பில்வாரியா கூறும் மிக முக்கியமான அறிவுரை என்னவென்றால், "பணத்தைத் தாண்டி, உங்கள் திறமையை வளர்த்துக் கொள்வதிலும் (Skill Development) முதலீடு செய்யுங்கள். அதுதான் உங்களை எப்போதும் வேலைக்குத் தகுதியானவராக வைத்திருக்கும்". ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வருமான வாய்ப்புகளை (Additional income streams) உருவாக்குவதும், அவ்வப்போது உங்கள் நிதி நிலையைச் சுயபரிசோதனை செய்து கொள்வதும் உங்களை எந்தப் புயலிலிருந்தும் பாதுகாக்கும்.
பணிநீக்கம் என்பது ஒரு தற்காலிகமான பின்னடைவுதான். முறையான நிதித் திட்டமிடலும், இக்கட்டான நேரத்தில் நிதானமாக முடிவெடுக்கும் மனப்பக்குவமும் இருந்தால், பல லட்சங்களில் சம்பளம் வாங்கியவராக இருந்தாலும் சரி, சில ஆயிரங்களில் சம்பளம் வாங்குபவராக இருந்தாலும் சரி, இந்த சோதனையைக் கடந்து நிச்சயம் மீண்டு வர முடியும் என்கிறார்.