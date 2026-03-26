உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் அவதியா? உடனடி நிவாரணம் தரும் 5 யோகாசனங்கள்!
ரத்த அழுத்தத்தை குறைத்து நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்க நீங்கள் தினசரி செய்ய வேண்டிய யோகாசனங்களை பற்றி விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..
Published : March 26, 2026 at 10:54 AM IST
காலையில் எழுந்தவுடன் கைபேசியில் வரும் அழைப்புகள், அலுவலக வேலைகள், குடும்ப பொறுப்புகள் என நமது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விதமான ஓட்டப்பந்தயமாகவே மாறிவிட்டது. இந்த ஓட்டத்தில் நாம் அடையும் மன அழுத்தமும், முறையற்ற உணவு பழக்கமும் நமக்கே தெரியாமல் நம் ரத்த அழுத்தத்தை (Blood Pressure) அதிகரிக்க செய்கின்றன.
உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) கணக்குப்படி, உலகளவில் இருக்கும் 30 வயதிற்கும் மேற்பட்டவர்களில் சுமார் 128 கோடி மக்கள் இந்த உயர் ரத்த அழுத்த பாதிப்பிற்கு உள்ளாகியுள்ளனர் என்கிறது. இது ஏதோ ஒரு சாதாரண உடல்நல குறைவு என்று கடந்துவிட முடியாது, ஏனெனில், இதய பாதிப்பு, பக்கவாதம் மற்றும் சிறுநீரக கோளாறுகளுக்கு இதுவே முக்கிய காரணியாக அமைகிறது.
மருந்து மாத்திரைகள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், நம் உடலையும் மனதையும் அமைதிப்படுத்தும் யோகாசனங்கள் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைக்க இயற்கை வழியாகும். அந்த வகையில், உயர் ரத்த அழுத்தத்தை இயற்கையாக குறைக்க உதவும் 5 முக்கியமான யோகாசனங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
பாலாசனம்: நம் உடல் களைப்படையும் போது தானாகவே முன்னோக்கி சாய்வோம் அல்லவா? அதுதான் இந்த ஆசனம். தரையில் மண்டியிட்டு அமர்ந்து, மெதுவாக முன்னோக்கி குனிந்து நெற்றி தரையை தொடுமாறு வைக்க வேண்டும். கைகளை உடலின் பக்கவாட்டிலோ அல்லது முன்னாலோ நீட்டி வைத்துக் கொள்ளலாம்.
இது நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்துகிறது. மனஅழுத்தத்தை உண்டாக்கும் 'கார்டிசோல்' ஹார்மோன் அளவைக் குறைத்து, ரத்த அழுத்தத்தை சீராக்க உதவுகிறது என Effect of Balasana on cardiac parameters among healthy medical students என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வு கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முழங்காலில் காயம் உள்ளவர்கள் இந்த ஆசனத்தை தவிர்க்க வேண்டும்.
பச்சிமோத்தானாசனம்: கால்களை நேராக நீட்டி அமர்ந்து, மூச்சை வெளியே விட்டபடி மெதுவாக குனிந்து கால் விரல்களைத் தொட முயற்சிப்பதே இந்த ஆசனம். முதுகு மற்றும் தொடைகளின் பின்புறம் உள்ள தசைகளை இது நன்றாக நீட்சி அடைய செய்கிறது. இந்த ஆசனம் உடலை தளர்த்தி, ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது. தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் உயர் ரத்த அழுத்த பாதிப்பு குறைய வாய்ப்புள்ளது. முதுகுத்தண்டில் அதிக வலி ஏற்படாதவாறு பார்த்து கொள்வது அவசியம்.
சேது பந்தாசனம்: தரையில் மல்லாக்க படுத்து, முழங்கால்களை மடக்கி, பாதங்களை தரையில் ஊன்றி இடுப்பை மட்டும் மேலே உயர்த்த வேண்டும். இது பார்ப்பதற்கு ஒரு பாலம் போன்ற தோற்றத்தைத் தரும். இது முதுகு மற்றும் இடுப்பு தசைகளை வலுப்படுத்துவதோடு, இதயத்திற்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது.
ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும் இதயம் ஆரோக்கியமாக இயங்கவும் இது பெரிதும் உதவுகிறது என Journal of Ayurveda and Integrative Medicine என்ற ஆய்வு தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. . கழுத்து அல்லது தோள்பட்டையில் காயம் இருப்பவர்கள் இதைச் செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.
வீராசனம்: மண்டியிட்டு, இரண்டு குதிகால்களுக்கு இடையில் அமர்வதே வீராசனம். முதுகை நேராக வைத்து, கைகளை தொடைகளின் மீது வைத்து மூச்சை மெதுவாக உள்ளிழுத்து வெளிவிட வேண்டும். இது ஒரு தியான நிலையை போன்றது. நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தி ரத்த ஓட்டத்தை சமநிலைப்படுத்துகிறது. ஜீரண சக்தியை மேம்படுத்தவும் இது உதவும். கணுக்கால் அல்லது முழங்காலில் தீவிர வலி இருப்பவர்கள் தகுந்த நிபுணர் ஆலோசனை இன்றி இதைச் செய்ய வேண்டாம்.
சவாசனம்: அனைத்து யோகாசனங்களையும் முடித்த பிறகு இறுதியாக செய்ய வேண்டியது இது. தரையில் மல்லாக்கப் படுத்து, கைகளையும் கால்களையும் தளர்வாக வைத்துக்கொண்டு, கண்களை மூடி மூச்சை மட்டும் கவனிக்க வேண்டும்.
இன்றைய சூழலில் நாம் இழந்த அமைதியை இந்த ஆசனம் மீட்டுத் தருகிறது. இது இதயத் துடிப்பைக் குறைத்து, உடலின் ஒட்டுமொத்த ரத்த அழுத்தத்தையும் இயல்பு நிலைக்குக் கொண்டு வருகிறது என 5 Yoga asanas for Hypertension என்ற தலைப்பில் வெளியான கட்டுரையில் தெரியவந்துள்ளது. 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் இதில் இருப்பது மனதிற்குப் புத்துணர்ச்சி தரும்.
உடல்நலம் என்பது நாம் அன்றாடம் சேமிக்கும் சொத்து போன்றது. சரியான உணவுடன், இந்த எளிய யோகாசனங்களை உங்கள் வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக மாற்றிக்கொண்டால், பல நோய்களுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் ரத்த அழுத்த பிரச்சனையில் இருந்து எளிதில் மீண்டு வரலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.