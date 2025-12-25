தொப்பையை குறைத்து கட்டுக்கோப்பான உடல் பெற 6 அற்புதமான யோகாசனங்கள் - எப்படி செய்யணும் தெரியுமா?
வயிற்று பகுதியில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பை குறைக்க உதவும் 6 மிக முக்கியமான யோகாசனங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Published : December 25, 2025 at 12:11 PM IST
இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கை முறை, அமர்ந்தே வேலை பார்க்கும் சூழல் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற உணவு பழக்கவழக்கங்களால் பலரும் சந்திக்கும் ஒரு முக்கியப் பிரச்சனை 'வயிற்றுப் பகுதி கொழுப்பு'. இது உடல் அழகை கெடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், இதயம் சார்ந்த நோய்கள் மற்றும் சர்க்கரை நோய் போன்ற பல உடல்நல சிக்கல்களுக்கும் வழிவகுக்கிறது.
உடல் எடையை குறைக்க பல வழிகள் இருந்தாலும், யோகாசனம் என்பது உடலையும் மனதையும் ஒருமுகப்படுத்தி, இயற்கையான முறையில் கொழுப்பை எரிக்க உதவும் ஒரு சிறந்த கலை. குறிப்பாக, வயிற்று பகுதியில் உள்ள தசைகளை வலுப்படுத்தி, செரிமானத்தை மேம்படுத்தும் 6 ஆசனங்கள் குறித்து இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தனுராசனம் (Dhanurasana - Bow Pose): இந்த ஆசனம் உடலை ஒரு 'வில்' போன்ற வடிவத்திற்கு மாற்றுகிறது. குப்புறப் படுத்து, கால்களை மடித்து கொள்ளவும். கைகளால் கணுக்கால்களைப் பிடித்து, மார்பையும் தொடைகளையும் தரையிலிருந்து மெதுவாக உயர்த்தவும்.
இது வயிற்றுத் தசைகளை நன்றாக இழுக்கச் செய்து (Stretch), அங்குள்ள கொழுப்பை எரிக்கிறது. மேலும், முதுகுத் தண்டுவடத்தை வலுப்படுத்துவதோடு செரிமானத்தையும் தூண்டுகிறது.
புஜங்காசனம் (Bhujangasana - Cobra Pose): பாம்பு படமெடுப்பது போன்ற இந்த வடிவம், வயிற்றுப் பகுதியை நெகிழ்வாக்க உதவுகிறது. தரையில் குப்புறப் படுத்து, உள்ளங்கைகளை மார்புக்கு அருகில் வைத்து, மெதுவாக உடலின் மேற்பகுதியை மட்டும் மேலே உயர்த்தவும். இது அடிவயிற்றுத் தசைகளை இறுக்கமாக்கி தொப்பையைக் குறைக்க உதவுகிறது என Twelve Weeks of Yoga or Nutritional Advice for Centrally Obese Adult Females என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. சீரான இரத்த ஓட்டத்தை உறுதி செய்கிறது
நவாசனம் (Navasana - Boat Pose): வயிற்றுப் பகுதியில் அதிக அழுத்தம் கொடுத்து வேலை செய்ய வைக்கும் ஒரு சிறந்த ஆசனம் இது. அமர்ந்த நிலையில், கால்களை 45 டிகிரி கோணத்தில் உயர்த்தவும். அதே சமயம் உடலின் மேற்பகுதியையும் பின்னோக்கிச் சாய்ந்து, கைகளை கால்களுக்கு இணையாக நீட்டவும்.
உடல் 'V' வடிவில் இருக்க வேண்டும். இது நேரடியாக அடிவயிற்றுத் தசைகளில் (Core muscles) வேலை செய்கிறது. இதனால் மிக விரைவாக வயிற்றுப் பகுதி தட்டையாக மாறுகிறது.
பாதாங்குஸ்தாசனம் (Padangusthasana - Big Toe Pose): நின்ற நிலையில் முன்னோக்கி குனிந்து செய்யும் இந்த ஆசனம், முழு உடலுக்கும் நெகிழ்வுத்தன்மையைத் தருகிறது. நேராக நின்று, மூச்சை மெதுவாக வெளிவிட்டபடி முன்னோக்கிக் குனிந்து, உங்கள் கால் கட்டை விரல்களைக் கைகளால் பிடிக்கவும். இது செரிமான உறுப்புகளைத் தூண்டி, வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) அதிகரிக்கிறது. தொப்பை குறைய இது மிகவும் அவசியம்.
கும்பகாசனம் (Kumbhakasana - Plank Pose): உடலின் முழு எடையையும் கைகள் மற்றும் கால் விரல்களில் தாங்கும் இந்த ஆசனம் 'பிளாங்க்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. புஷ்-அப் எடுக்கும் நிலைக்கு வந்து, முதுகுத் தண்டுவடம் நேராக இருக்கும்படி உடலைத் தாங்கிப் பிடிக்கவும். இது முழு உடலையும் உறுதிப்படுத்துகிறது. குறிப்பாக அடிவயிற்றுத் தசைகளை மிக வலிமையாக்கி கொழுப்பைக் குறைப்பதில் முதன்மையான ஆசனமாக உள்ளது.
உஷ்த்ராசனம் (Ustrasana - Camel Pose): ஒட்டக வடிவம் கொண்ட இந்த ஆசனம், உடலின் முன்பகுதியை முழுமையாகத் திறக்கிறது. மண்டியிட்டு அமர்ந்து, மெதுவாக பின்னோக்கிச் சாய்ந்து உங்கள் இரு கைகளால் குதிகால்களைப் பிடிக்கவும். இது வயிற்றுத் தசைகளைத் தீவிரமாக நீட்சியடையச் செய்கிறது. இது சுவாசப் பிரச்சனைகளைச் சீராக்குவதோடு, தொப்பையைக் குறைப்பதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
யோகாசனங்களை வெறும் வயிற்றில் செய்வது அதிக பலனைத் தரும். ஆரம்பக்காலத்தில் ஒரு நிபுணரின் வழிகாட்டுதலுடன் இவற்றைச் செய்வது காயங்களைத் தவிர்க்க உதவும். கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் முதுகுத் தண்டுவடம் சார்ந்த அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனைக்குப் பிறகே இவற்றை முயற்சிக்க வேண்டும்.
சீரான உணவு, போதுமான நீர்ச்சத்து மற்றும் தினசரி யோகா பயிற்சி - இந்த மூன்றும் இணைந்தால் தொப்பையற்ற அழகான உடலமைப்பு நிச்சயம் சாத்தியம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.