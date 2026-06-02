சுருக்கங்கள் இல்லாத பொலிவான சருமம் வேண்டுமா? இந்த 5 உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிடுங்க!

Published : June 2, 2026 at 5:12 PM IST

சருமப் பராமரிப்பு மற்றும் அழகு சார்ந்த விவாதங்களில் தற்போது 'கொலாஜன்' என்ற வார்த்தை பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது. கொலாஜன் என்பது நமது சருமத்தை சுருக்கங்கள் இன்றி, மிருதுவாகவும், இளமையாகவும் வைத்திருக்க உதவும் ஒரு முக்கியமான புரதச்சத்து.

ஆய்வுகளின்படி, மனித உடலானது 25 வயதை கடந்த பிறகு, இயற்கையாகவே இந்த கொலாஜன் உற்பத்தியை ஆண்டுக்கு ஆண்டு குறைத்து கொண்டே வருகிறது. இதன் விளைவாகவே முகத்தில் மெல்லிய கோடுகள் தோன்றுவது, சருமத்தின் இறுக்கம் குறைவது மற்றும் இயல்பான பொலிவு மங்குவது போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.

விலையுயர்ந்த கிரீம்கள் மற்றும் சீரம்கள் சருமத்தின் வெளிப்புறத்திற்கு தற்காலிக பொலிவை தந்தாலும், உண்மையான இளமையை தக்கவைக்கும் மாற்றம் உடலின் உட்பகுதியிலிருந்தே தொடங்க வேண்டும் என்று ஊட்டச்சத்து ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன. அந்த வகையில், நமது அன்றாட உணவுப் பழக்கத்தில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டிய, கொலாஜன் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் ஐந்து முக்கிய உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

சிட்ரஸ் வகை பழங்கள்

ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, சாத்துக்குடி மற்றும் திராட்சை போன்ற புளிப்பு சுவை கொண்ட சிட்ரஸ் பழங்கள் கொலாஜன் உற்பத்திக்கு மிக முக்கியமானவை. இவற்றில் நிறைந்துள்ள வைட்டமின் சி, உடலில் உள்ள அமினோ அமிலங்களை புதிய கொலாஜன் இழைகளாக மாற்றுவதற்கு ஒரு முக்கிய அடித்தளமாக செயல்படுகிறது. மேலும், வைட்டமின் சி ஒரு சிறந்த ஆன்டி-ஆக்சிடெண்ட். இது காற்று மாசுபாடு, சூரிய ஒளி மற்றும் மன அழுத்தத்தால் சருமத்திற்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளைத் தடுத்து, முகத்திற்கு ஒரு இயற்கையான பளபளப்பைத் தருகிறது.

எலும்பு சூப் (போன் பிராத்)

இயற்கையான கொலாஜன் நிறைந்த உணவுகளில் எலும்பு சூப் முதன்மையான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. விலங்குகளின் எலும்புகளை பல மணி நேரம் மெதுவாக கொதிக்க வைப்பதன் மூலம், அதிலிருக்கும் கொலாஜன், ஜெலட்டின் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் அந்த நீரில் முழுமையாக இறங்குகின்றன.

இதனை தொடர்ந்து உட்கொண்டு வருபவர்களுக்கு சருமத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மை அதிகரிப்பதோடு, நகங்கள் வலுவடைவதையும், கூந்தல் பளபளப்பாவதையும் காண முடியும். இது செரிமான மண்டலத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது என்பதால், குடல் ஆரோக்கியம் சீராகி சருமம் மேலும் பொலிவுபெறும்.

பெர்ரி வகை பழங்கள்

ஸ்ட்ராபெர்ரி, புளுபெர்ரி மற்றும் ராஸ்பெர்ரி போன்ற பழங்கள் சருமத்தைப் பாதுகாக்கும் அரணாக செயல்படுகின்றன. வைட்டமின் சி மற்றும் எலாஜிக் அமிலம் போன்ற ஆன்டி-ஆக்சிடெண்டுகள் நிறைந்த இந்த பழங்கள், உடலில் ஏற்கனவே இருக்கும் கொலாஜன் அழிந்து போகாமல் பாதுகாப்பதுடன், புதிய கொலாஜன் உருவாகவும் தூண்டுகின்றன.

மற்ற பழங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இவற்றில் சர்க்கரையின் அளவு குறைவு என்பதால், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அதிகரித்து சருமத்தை வயதாக காட்டும் 'கிளைகேஷன்' என்ற செயல்முறையையும் இவை தடுக்கின்றன.

நட்ஸ் மற்றும் விதைகள்

பாதாம், வால்நட், சியா விதைகள் மற்றும் பிளாக்ஸீட்ஸ் ஆகியவற்றில் வைட்டமின் இ, துத்தநாகம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்துள்ளன. வைட்டமின் இ சத்தானது வைட்டமின் சி-யுடன் இணைந்து செயல்பட்டு, சேதமடைந்த கொலாஜனை பழுதுபார்க்க உதவுகிறது.

இதிலுள்ள ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் சருமத்தை வறட்சியின்றி ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்க உதவுகின்றன. மேலும், இவை சருமத்தில் ஏற்படும் வீக்கங்களை குறைத்து, முன்கூட்டியே வயதான தோற்றம் ஏற்படுவதை தவிர்க்கின்றன.

பசலை கீரை மற்றும் பச்சை இலைக்காய்கறிகள்

பசலைக்கீரை, முட்டைக்கோஸ் போன்ற பச்சை காய்கறிகளில் வைட்டமின் சி மற்றும் 'குளோரோபில்' எனப்படும் பச்சையம் அதிகமாக உள்ளது. குளோரோபில் உடலுக்குள் செல்லும்போது, அது கொலாஜன் உருவாவதற்கான முன்னோடி சேர்மங்களை அதிகரிக்க செய்கிறது. மேலும், சூரிய ஒளியில் இருந்து வெளிவரும் புற ஊதாக் கதிர்களால் சருமத்திற்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளைத் தடுத்து, முகம் மங்கலாக மாறுவதை தடுத்து எப்போதும் புத்துணர்ச்சியோடு வைக்கிறது.

உட்புற ஊட்டச்சத்தின் அவசியம்

விலையுயர்ந்த அழகு சாதனப் பொருட்கள் சருமத்தின் மேல் அடுக்கில் மட்டுமே வேலை செய்ய முடியும். ஆனால், சுருக்கங்கள் இல்லாத ஆரோக்கியமான சருமத்தைப் பெற உடலுக்கு உள்ளே இருந்து ஊட்டச்சத்தை அளிக்க வேண்டும். இதற்கு கடுமையான உணவுப் பழக்கங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியதில்லை.

அன்றாட உணவில் இந்த எளிய மாற்றங்களை செய்து, காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் நட்ஸ் சேர்த்து கொண்டாலே போதும். இந்த வாழ்வியல் முறை, விலையுயர்ந்த அழகு நிலையங்களுக்குச் செல்லாமலேயே நம் சருமத்தின் இளமையையும் ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட நாட்களுக்குத் தக்கவைக்க உதவும்.

