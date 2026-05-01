ETV Bharat / lifestyle

மதியம் 3 மணி சோர்வை விரட்டி அடிக்கணுமா? ஆற்றல் தரும் இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்க!

பொதுவாக மதியம் 1 மணி முதல் 4 மணி வரையிலான காலகட்டத்தில் நம் உடல் இயற்கையாகவே சற்று ஓய்வெடுக்கும் நிலைக்கு செல்ல முயலும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 1, 2026 at 3:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

நாள் முழுவதும் மிக உற்சாகமாக வேலை செய்தாலும், சரியாக மதியம் 3 மணி ஆகும்போது ஒருவிதமான தளர்ச்சி நம்மை தொற்றிக்கொள்ளும். மதிய உணவுக்கு பிறகு ஏற்படும் அந்த சிறு தூக்க கலக்கம் அல்லது உடல் சோர்வு என்பது பலருக்கும் இருக்கும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனை. அலுவலகத்தில் முக்கியமான வேலையில் இருக்கும்போது அல்லது ஏதேனும் ஒரு வேலையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளபோது, திடீரென ஏற்படும் இந்த ஆற்றல் குறைவு நம்முடைய அன்றாட செயல்பாடுகளையே பாதிக்கும்.

வழக்கமாக இதுபோன்ற சமயங்களில் நாம் தேடுவது ஒரு கப் காபியையோ அல்லது டீயையோ தான். ஆனால், தற்காலிகமான இந்த தீர்வுகளை தாண்டி, நாம் சாப்பிடும் உணவிலேயே சில மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் இந்த மதிய நேர சோர்வை முழுமையாக தவிர்க்க முடியும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

ஏன் இந்த மதியம் 3 மணி சோர்வு ஏற்படுகிறது?

நம் உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரியல் கடிகாரத்தின் (Circadian Rhythm) அடிப்படையில் இயங்குகிறது. இந்த சுழற்சியின்படி, பகல் நேரத்தில் உடல் விழிப்புடன் இருப்பதற்கும், இரவு நேரத்தில் ஓய்வெடுப்பதற்கும் மூளை கட்டளையிடுகிறது. பொதுவாக மதியம் 1 மணி முதல் 4 மணி வரையிலான காலகட்டத்தில் நம் உடல் இயற்கையாகவே சற்று ஓய்வெடுக்கும் நிலைக்கு செல்ல முயலும்.

இதனுடன் நாம் மதிய உணவில் எடுத்துக்கொள்ளும் கார்போஹைட்ரேட் அளவும் சேரும்போது, ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென உயர்ந்து பின் குறைகிறது. இதுதான் நம்மை சோம்பலாக உணர வைக்கிறது. மேலும், மதிய உணவில் அளவுக்கு அதிகமாக கனமான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளும்போது, உடல் அதனை செரிக்க அதிக ஆற்றலை செலவிடுகிறது.

இதனால் மூளைக்கு செல்லும் ஆற்றல் குறைந்து, உடல் தானாகவே ஓய்வு பயன்முறைக்கு (Rest Mode) மாறுகிறது. போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்காமல் இருப்பது அல்லது முந்தைய இரவு சரியாக தூங்காமல் இருப்பதும் இந்த மதிய நேர சோர்வை இன்னும் தீவிரமாக்கும். மதிய நேரத்தில் ஏற்படும் இந்த தளர்ச்சியைத் தடுக்க, நீண்ட நேரம் ஆற்றலை தரக்கூடிய சத்துகள் நிறைந்த உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம். அவை எவை என்பதை இப்போது பார்க்கலாம்.

ஆற்றலை அள்ளி தரும் 7 உணவு வகைகள்

நட்ஸ் மற்றும் விதைகள்

ஒரு கைப்பிடி அளவு பாதாம், முந்திரி அல்லது வால்நட்ஸ் சாப்பிடுவது உங்கள் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு மட்டுமல்ல, உடனடி ஆற்றலுக்கும் சிறந்தது. இதில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளும் புரதங்களும் ரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்திருக்க உதவும். ஆய்வுகளின்படி, தினமும் சிறிதளவு நட்ஸ் சாப்பிடுபவர்களுக்கு இதய நோய் அபாயம் குறைவதோடு, நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க தேவையான சத்துகளும் கிடைக்கின்றன.

தயிர் அல்லது தயிர் சார்ந்த உணவுகள்

தயிரில் உள்ள புரோபயாடிக்குகள் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகின்றன. செரிமானம் சீராக இருந்தால் மட்டுமே உடல் உணவில் உள்ள சத்துகளைச் சரியாகப் பிரித்தெடுத்து ஆற்றலாக மாற்றும். தயிர் சாப்பிடுவது உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை சீராக்கி, மதிய நேரத்தில் ஏற்படும் மந்த நிலையை மாற்றும்.

ஆப்பிள் மற்றும் பெர்ரி பழங்கள்

இனிப்பு சுவை கொண்ட தின்பண்டங்களுக்கு பதிலாக ஆப்பிள் அல்லது பெர்ரி பழங்களை சாப்பிடலாம். இவற்றில் உள்ள இயற்கை சர்க்கரை மற்றும் நார்ச்சத்து ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு மெதுவாக கலக்க உதவுகிறது. இதனால் காபி குடித்தால் கிடைப்பது போன்ற ஒரு தற்காலிக ஆற்றல் உயர்வு இல்லாமல், நீண்ட நேரத்திற்கு தேவையான பலம் கிடைக்கிறது.

அவித்த முட்டை

புரதச்சத்து நிறைந்த முட்டையை ஒரு சிற்றுண்டியாக எடுத்துக்கொள்வது மிகச்சிறந்த பலனை தரும். இது வயிற்றை நிறைவாக வைத்திருப்பதோடு, உடலில் சத்துகள் குறையாமல் பார்த்துக்கொள்ளும். வேலைக்கு நடுவே பசி எடுக்கும்போது ஒரு முட்டையை சாப்பிடுவது உங்களை விழிப்புடன் வைத்திருக்கும்.

டார்க் சாக்லேட் (70% கோகோ)

சாக்லேட் பிடிக்கும் என்பவர்களுக்கு இது ஒரு நற்செய்தி. 70 சதவீதத்திற்கு மேல் கோகோ உள்ள டார்க் சாக்லேட்டை சிறிதளவு சாப்பிடுவது மூளைக்கு தேவையான மெக்னீசியம் சத்தையும் லேசான கஃபைன் ஊக்கத்தையும் தரும். இது கவனச்சிதறலை குறைத்து வேலையில் ஒருமுகப்பட உதவும்.

வறுத்த கடலை மற்றும் முளைகட்டிய பயறுகள்

நம்மூரில் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய வறுத்த கடலை மற்றும் முளைகட்டிய பயறுகள் புரதத்தின் களஞ்சியம் என்றே சொல்லலாம். இவற்றில் உள்ள சிக்கலான கார்போஹைட்ரேட்டுகள் உடலுக்கு மெதுவாகவும் சீராகவும் ஆற்றலை வழங்கி கொண்டே இருக்கும். மாலை நேர சிற்றுண்டிக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த ஆரோக்கியமான மாற்றாகும்.

காய்கறிகளுடன் கூடிய ஹம்முஸ்

கடலை மாவை கொண்டு செய்யப்படும் ஹம்முஸ் மற்றும் கேரட், வெள்ளரி போன்ற காய்கறிகளை சேர்த்துச் சாப்பிடும்போது உடலுக்குத் தேவையான சரிவிகித ஊட்டச்சத்து கிடைக்கிறது. இது மூளைக்கு தேவையான எரிபொருளாக செயல்பட்டு மதிய நேர சோர்வை வேரோடு அகற்றும்.

தவிர்க்க வேண்டிய தவறான பழக்கங்கள்

சரியான உணவுகளை சாப்பிடுவது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு தவறான உணவுகளை தவிர்ப்பதும் அவசியம். இனிப்பு அதிகம் உள்ள பிஸ்கட்கள், கேக் வகைகள் அல்லது சர்க்கரை கலந்த பானங்களை சாப்பிட்டால், அவை உடனடியாக ஆற்றலை தருவது போல தோன்றும். ஆனால், அடுத்த 30 நிமிடங்களிலேயே ரத்த சர்க்கரை அளவை குறைத்து உங்களை முன்பை விட அதிக சோர்வாக்கிவிடும்.

அதேபோல், மதிய உணவை தவிர்ப்பதோ அல்லது அளவுக்கு அதிகமான காபியை தொடர்ந்து குடிப்பதோ உங்கள் தூக்க சுழற்சியை பாதிக்கும். உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்து கொள்வது மிக முக்கியம். பல நேரங்களில் நமக்கு ஏற்படுவது சோர்வு அல்ல, அது தாகமாகக்கூட இருக்கலாம். எனவே அவ்வப்போது தண்ணீர் குடிப்பதை வழக்கமாக்கி கொள்ளுங்கள். வேலைக்கு இடையே ஒரு 5 நிமிடம் எழுந்து நடப்பது, கை கால்களை நீட்டி மடக்குவது போன்ற எளிய பயிற்சிகளும் உங்கள் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி புத்துணர்ச்சி தரும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

SLEEPY AFTER LUNCH
BEST FOODS TO EAT IN NOON
TIRED AFTER LUNCH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.