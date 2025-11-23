ETV Bharat / lifestyle

இயற்கையான ஒளிரும் சருமத்தை பெற உதவும் 5 பழங்கள்!

மாதுளை பழத்தில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், குறிப்பாக புனிகாலஜின்ஸ் எனப்படும் சக்திவாய்ந்த சேர்மங்கள், சருமச் செல்கள் முன்கூட்டியே முதுமையடைவதை தடுக்கின்றன

பளபளப்பான மற்றும் ஆரோக்கியமான சருமம் என்பது வெறும் அழகுக்கான அடையாளம் மட்டுமல்ல, அது உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கான வெளிப்படையான அறிகுறியாகும். விலை உயர்ந்த கிரீம்கள் அல்லது அழகுசாதனப் பொருட்கள் தரும் பளபளப்பை விட, நம்முடைய உணவுப் பழக்கங்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான உள் உறுப்புகளின் செயல்பாட்டிலிருந்தே இயற்கையான பொலிவு கிடைக்கிறது.

வெளிப்புறப் பராமரிப்பு எவ்வளவு முக்கியமோ, அதைவிட உள் ஆரோக்கியமே நிரந்தரமான சருமப் பொலிவுக்கு அடிப்படை. அப்படி இயற்கையாக நம்மிடம் உள்ள சில பழங்கள், வைட்டமின்கள், ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்து. இவை நம்முடைய சரும செல்களைப் புதுப்பித்து, புத்துணர்ச்சி பெற செய்கின்றன. அதன்படி, சரும பளபளப்பிற்கு நாம் உட்கொள்ள வேண்டிய பழங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

பப்பாளி: பப்பாளியில் பப்பாயின் (Papain) என்ற அற்புத நொதி நிறைந்துள்ளது. இந்த பப்பாயின் இயற்கையான முறையில் சருமத்தில் உள்ள இறந்த செல்களை நீக்கி, முகத்தை மெருகூட்ட உதவுகிறது. இதனால் முகம் பளிச்சென்று புத்துணர்ச்சியுடன் காணப்படும். மேலும், இதில் வைட்டமின் ஏ மற்றும் சி அதிகமாக உள்ளதால், இவை பருக்களைக் குறைக்கவும், சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்கவும் உதவுகின்றன. பப்பாளியைச சாப்பிடுவதுடன், அதன் கூழைக் கொஞ்சமாக முகத்தில் பூசி, 15 நிமிடங்கள் கழித்து கழுவினால் உடனடிப் பொலிவு கிடைக்கும்.

ஆரஞ்சு மற்றும் சிட்ரஸ் பழங்கள்: ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை போன்ற சிட்ரஸ் பழங்கள் வைட்டமின் சி-யின் களஞ்சியமாகும். வைட்டமின் சி சருமத்திற்கு மிகவும் அவசியமான கொலாஜன் (Collagen) உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது. கொலாஜன் தான் நம் சருமம் இறுக்கமாகவும், இளமையாகவும் இருக்க உதவுகிறது. வைட்டமின் சி, சூரியக் கதிர்வீச்சு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டால் ஏற்படும் சேதத்தை எதிர்த்துப் போராடி, சருமத்தின் நிறத்தை மேம்படுத்தும். தினமும் ஒரு ஆரஞ்சுப் பழம் சாப்பிடுவது அல்லது ஒரு டம்ளர் எலுமிச்சைச் சாறு குடிப்பது சருமப் பாதுகாப்புக்கு மிக நல்லது.

மாதுளை: மாதுளை பழத்தில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், குறிப்பாக புனிகாலஜின்ஸ் (Punicalagins) எனப்படும் சக்திவாய்ந்த சேர்மங்கள், சருமச் செல்கள் முன்கூட்டியே முதுமையடைவதை தடுக்கின்றன. மாதுளை ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, சரும செல்களுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களைக் கொண்டு செல்கிறது. இதன் விளைவாக, முகம் ஆரோக்கியமான சிவந்த நிறத்துடனும் இயற்கையான ஒளியுடனும் காணப்படும். மாதுளையை அதன் தன்மையிலே சாப்பிடலாம் அல்லது ஜூஸ் செய்து குடிக்கலாம்.

தர்பூசணி: சருமத்திற்கு உள்ளே இருந்து நீர்ச்சத்தை அளிப்பதில் தர்பூசணிக்கு இணை ஏதுமில்லை. இது 90% க்கும் அதிகமாகத் தண்ணீர் சத்தைக் கொண்டுள்ளது. போதுமான நீர்ச்சத்து இல்லாதபோது சருமம் வறண்டு, மந்தமாகத் தெரியும். தர்பூசணியில் உள்ள அதிக நீர்ச்சத்து சருமத்தை நீரேற்றமாக (Hydrated) வைத்திருப்பதோடு, உடலில் உள்ள நச்சுகளை வெளியேற்றவும் உதவுகிறது.

மேலும், இதில் உள்ள லைகோபீன் என்னும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் சூரியக் கதிர்வீச்சில் இருந்து சருமத்தைக் காக்க உதவுகிறது. கோடைக்காலம் மட்டுமல்லாமல், எப்போதும் தர்பூசணி சாப்பிடுவது சருமத்தை ஃப்ரெஷ்ஷாக வைத்திருக்கும்.

வாழைப்பழம்: வாழைப்பழம் ஒரு மலிவான மற்றும் எளிதில் கிடைக்கும் சூப்பர்ஃபுட் ஆகும். இதில் வைட்டமின் ஏ, பி, ஈ மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை சருமத்திற்கு ஈரப்பதமூட்டி (Moisturizer), வறண்ட சருமப் பிரச்சனையைத் தீர்க்கிறது. வாழைப்பழத்தில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் சருமச் சுருக்கங்கள் வருவதைத் தாமதப்படுத்தி, இளமைத் தோற்றத்தைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன. வாழைப்பழத்தைத் தினமும் சாப்பிடுவதுடன், அதனுடன் தேன் கலந்து முகத்தில் பேக்காகப் போடலாம்.

இந்த 5 பழங்களை உங்கள் அன்றாட உணவில் தவறாமல் சேர்த்துக்கொள்வது, போதுமான தண்ணீர் குடிப்பது, மற்றும் நல்ல தூக்கம் மேற்கொள்வது ஆகியவை ஆரோக்கியமான மற்றும் இயற்கையான ஒளிரும் சருமத்தைப் பெறுவதற்கான எளிய வழிமுறைகளாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

