இந்த சீக்ரெட் தெரிஞ்சா போதும்! தள்ளுவண்டி கடை தக்காளி சட்னி ஈஸியா பண்ணிடலாம்!
எப்போதும் ஒரே மாதிரியான சட்னி செய்யாமல் அடுத்த முறை வீட்டில் இந்த தள்ளுவண்டி கடை ஸ்டைல் தக்காளி சட்னியை செய்து பாருங்க. ரெசிபி இதோ...
Published : December 9, 2025 at 5:25 PM IST
வீட்டில் எப்போதும் ஒரே மாதிரியான சட்னி சாப்பிட்டு சலித்து விட்டதா? அப்போ ஒரு முறை ரோட்டுக்கடைகளில் கிடைக்கும் தக்காளி சட்னியை செய்து சாப்பிட்டு பாருங்க. சுட சுட இட்லி, தோசைக்கு இந்த தள்ளுவண்டி ஸ்டைல் தக்காளி சட்னியை செய்து கொடுத்தால், சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கணக்கே இல்லாமல் சாப்பிடுவார்கள். அப்புறம் என்ன யோசனை? அடுத்தமுறை இந்த ரெசிபியை ஃபாலோ பண்ணி சட்னி செய்து பாருங்க.
தேவையான பொருட்கள்:
- சின்ன வெங்காயம் - 10 - 15
- பெரிய வெங்காயம் - 1
- தக்காளி - 4
- புளி - ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு
- காய்ந்த மிளகாய் - 8
- பூண்டு பல் - 8
- இட்லி மாவு - 2 டீஸ்பூன்
- உப்பு, தண்ணீர் - தேவையான அளவு
- எண்ணெய் - 3 டீஸ்பூன்
சட்னி தாளிப்பதற்கு..
- கடுகு - 1 டீஸ்பூன்
- உளுந்து - 1 டீஸ்பூன்
- கறிவேப்பிலை - 5 இலைகள்
ரோட்டுக்கடை தக்காளி சட்னி செய்வது எப்படி?
- ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சின்ன வெங்காயம், பொடியாக நறுக்கிய பெரிய வெங்காயம், புளி, காய்ந்த மிளகாய், பூண்டு மற்றும் உப்பு சேர்த்து கொரகொரப்பாக அரைத்து கொள்ளவும். (தண்ணீர் சேர்க்க வேண்டாம்)
- அடுத்ததாக அதில் நறுக்கிய தக்காளி சேர்த்து மீண்டும் அரைத்துக்கொள்ளவும்.
- இப்போது அடுப்பில் ஒரு வாணலியை வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, உளுந்து மற்றும் கறிவேப்பிலையை கிள்ளி சேர்த்து பொரிந்து வந்ததும் அரைத்து வைத்த விழுதை சேர்க்கவும்.
- இப்போது அடுப்பை மிதமான தீயில் வைத்து நன்கு வதக்கவும். பச்சை வாசனை நீங்கியதும், விருப்பத்திற்கேற்ப தண்ணீர் ஊற்றி மூடி போட்டு கொதிக்க விடவும்.
- இதற்கிடையில், ஒரு கிண்ணத்தில் இட்லி மாவு மற்றும் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து கரைத்து கொள்ளவும்.
- பின்னர், இதை சட்னியில் சேர்த்து கலந்து விடவும். கூடவே உப்பு சரிபார்த்து 2 நிமிடங்களுக்கு கொதிக்க விடவும். சட்னி கெட்டியாகாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- சட்னி நன்கு கொதித்து வந்ததும் அடுப்பை அணைத்தால் சுவையான ரோட்டுக்கடை தக்காளி சட்னி ரெடி.
டிப்ஸ்:
- சின்ன வெங்காயம் இல்லையென்றால் பெரிய வெங்காயத்தில் செய்யலாம்.
- இட்லி மாவிற்கு பதில் அரிசி மாவும் பயன்படுத்தலாம்.