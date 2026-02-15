ETV Bharat / lifestyle

வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கு ஈசியான 'காலை உணவு' - அடுப்பு பக்கமே போக வேண்டாம்!

காலை உணவிற்கு சத்தானதாகவும் அதே சமயம் நிமிடத்தில் செய்து முடிக்ககூடிய ரெசிபியை எப்படி செய்வது என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
வேலைக்கு செல்பவர்கள் காலை உணவை தவிர்ப்பது இன்று பல வீடுகளில் நடக்கும் ஒரு வழக்கமான விஷயமாகிவிட்டது. காலையில் எழுந்தது முதல் மதிய உணவை சமைப்பதற்கும், குழந்தைகளை தயார் செய்வதற்கும், அலுவலகத்திற்கு நேரத்தோடு கிளம்புவதற்கும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் வேளையில், நமக்காக ஒரு நிமிடம் ஒதுக்கி சமைப்பது என்பது சவாலான காரியம்.

இதனால் பலரும் மதிய உணவை மட்டும் டப்பாவில் அடைத்துக்கொண்டு, காலை உணவை அப்படியே விட்டுவிடுகிறார்கள். அல்லது அலுவலகம் செல்லும் வழியில் கிடைக்கும் எண்ணெய் பலகாரங்களை சாப்பிட்டு ஆரோக்கியத்தை கெடுத்துக்கொள்கிறார்கள். "காலை உணவை அரசனைப் போல உண்ண வேண்டும்" என்ற பழமொழி உண்டு, ஏனெனில் அதுதான் நாள் முழுவதும் நமக்குத் தேவையான ஆற்றலை வழங்குகிறது.

அடுப்பு பக்கமே போகாமல், வெறும் 5 நிமிடத்தில் ஒரு சத்தான காலை உணவைத் தயார் செய்ய முடிந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும்? அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புத தீர்வுதான் இந்த "ஓட்ஸ் ஸ்மூத்தி". இது சமைக்கத் தெரியாதவர்கள் கூட எளிதாகச் செய்யக்கூடிய, அதேசமயம் உடலுக்குத் தேவையான அத்தனை சத்துக்களையும் தன்னுள் கொண்ட ஒரு முழுமையான காலை உணவாகும்.

தேவையான பொருட்கள்: இந்தச் சத்தான ஸ்மூத்தி செய்ய நமக்குத் தேவையான பொருட்கள் மிகக் குறைவு தான்.

  • ரோல்டு ஓட்ஸ் (Rolled Oats): 2 டீஸ்பூன்
  • வறுத்து வைத்த சீட்ஸ் (பூசணி, சூரியகாந்தி, ஆளி விதைகள்): 2 டீஸ்பூன்
  • ஆப்பிள்: 1
  • பேரீச்சம் பழம்: 3
  • ஊறவைத்த சியா விதைகள் (Chia Seeds): 1 டீஸ்பூன்
  • தண்ணீர் அல்லது பால்: தேவையான அளவு

விருப்பத்திற்கேற்ப, பாதாம், வால்நட், அத்திப்பழம்,

எப்படி செய்வது?

  • முதலில் ரோல்டு ஓட்ஸ் மற்றும் சியா விதைகளை ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு, மூழ்கும் அளவிற்குத் தண்ணீர் ஊற்றி 10 நிமிடங்கள் ஊறவைக்கவும். (இரவே ஊறவைத்தால் இன்னும் மென்மையாக இருக்கும்).
  • ஆப்பிளை நன்கு கழுவி சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ளவும். பேரீச்சம் பழத்தில் உள்ள கொட்டைகளை நீக்கித் தனியாக வைக்கவும்.
  • ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஊறவைத்த ஓட்ஸ், சியா விதைகள், நறுக்கிய ஆப்பிள் துண்டுகள், கொட்டை நீக்கிய பேரீச்சம் பழம் மற்றும் வறுத்த நட்ஸ் மற்றும் விதை ஆகியவற்றைச் சேர்க்கவும்.
  • இதனுடன் தேவையான அளவு தண்ணீர் அல்லது உங்களுக்குப் பிடித்தால் காய்ச்சிய ஆறவைத்த பால் சேர்த்து நன்கு நைஸாக அரைக்கவும்.
  • அவ்வளவுதான்! சத்தான, சுவையான "ஓட்ஸ் ஸ்மூத்தி" தயார். இதை ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி அலுவலகத்திற்குச் செல்லும் வழியிலேயே கூடக் குடித்துவிடலாம்.

உடல் எடையைக் குறைக்குமா? நிச்சயமாக! ஓட்ஸ் மற்றும் சியா விதைகளில் நார்ச்சத்து (Fiber) மிக அதிகம். இது உங்கள் வயிற்றை நீண்ட நேரம் நிறைவாக வைத்திருக்கும். இதனால் தேவையற்ற நொறுக்குத் தீனிகள் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்கலாம். குறைந்த கலோரியில் அதிகச் சத்து கிடைப்பதால், உடல் எடையைக் குறைக்க நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதம்.

உடல் எடையைக் கூட்ட முடியுமா? ஆம், இதையே உடல் எடையைக் கூட்டவும் பயன்படுத்தலாம். தண்ணீருக்குப் பதில் முழு கொழுப்புள்ள பால், கூடுதலாக ஒரு ஸ்பூன் பீனட் பட்டர் (Peanut Butter) மற்றும் அதிக நட்ஸ் சேர்த்துச் சாப்பிடும்போது இது அதிகப்படியான கலோரிகளை வழங்கி ஆரோக்கியமான முறையில் உடல் எடையை அதிகரிக்க உதவும்.

வேறு நன்மைகள்:

  1. ஓட்ஸ் ரத்தத்தில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பைக் குறைக்கும்.
  2. பேரீச்சம் பழம் மற்றும் நட்ஸ் நாள் முழுவதும் உங்களைச் சோர்வின்றி வைக்கும்.
  3. ஒமேகா-3 நிறைந்த சியா விதைகள் மற்றும் நட்ஸ் நினைவாற்றலை மேம்படுத்தும்.

ஆப்பிளுக்குப் பதில் வேறு என்ன சேர்க்கலாம்? உங்களுக்கு தினமும் ஆப்பிள் சேர்த்துச் சாப்பிடப் பிடிக்கவில்லை என்றால், சீசனுக்கு ஏற்பக் கீழ்க்கண்ட பழங்களை மாற்றாகப் பயன்படுத்தலாம். வாழைப்பழம் ஸ்மூத்திக்கு நல்ல அடர்த்தியையும் கூடுதல் இனிப்பையும் தரும். உடல் எடையை கூட்ட நினைப்பவர்களுக்கு ஏற்றது. சப்போட்டா, இயற்கையான இனிப்புச் சுவையைக் கொடுக்கும். செரிமானப் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் பப்பாளியைச் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

