குடல் ஆரோக்கியம்: சிறந்த மற்றும் மோசமான பானங்கள் ஏது? மருத்துவர் பரிந்துரை!
Published : December 29, 2025 at 11:07 AM IST
மனித உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கு 'குடல் ஆரோக்கியம்' என்பது இன்றியமையாதது. குடலை நமது உடலின் "இரண்டாவது மூளை" என்கிறது ஆய்வு . நாம் உண்ணும் உணவும், குடிக்கும் பானங்களுமே நமது குடலில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளின் சமநிலையை தீர்மானிக்கின்றன. செரிமான மண்டலம் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே சத்துக்கள் உடலில் சேரும் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்.
இன்றைய உலகில், நாம் தாகத்திற்காகவும் புத்துணர்ச்சிக்காகவும் பலவிதமான பானங்களை அருந்துகிறோம். ஆனால், அவற்றில் எவை குடலுக்கு நண்பன், எவை எதிரி என்பது பலருக்கு தெரிவதில்லை. குறிப்பாக, சர்க்கரை கலந்த பானங்கள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட குளிர்பானங்கள் குடல் அழற்சியை உண்டாக்கி, செரிமான கோளாறுகளுக்கு வழிவகுக்கின்றன.
ஹார்வர்ட் மற்றும் எய்ம்ஸ் (AIIMS) போன்ற முன்னணி நிறுவனங்களில் பயிற்சி பெற்ற டாக்டர் சௌரப் சேத்தி, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு வீடியோ பதிவிட்டு பொதுமக்களுக்கு இது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளார். அவர் ஒவ்வொரு பானத்திற்கும் 10-க்கு எத்தனை மதிப்பெண்கள் வழங்கியுள்ளார் மற்றும் குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு எது சிறந்தது? எது ஆபத்தானது? என்பதையும் விளக்கியுள்ளார். அவை என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்த பானங்கள்:
கிரீன் டீ – 9/10: டாக்டர் சேத்தி கிரீன் டீக்கு மிக உயர்ந்த மதிப்பீட்டை வழங்கியுள்ளார். இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் மிதமான கஃபைன் (Caffeine) ரத்த சர்க்கரை அளவை உயர்த்தாமல் உடலுக்கு ஆற்றலை தருகிறது. இது குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதில் முதலிடம் பிடிக்கிறது.
பிளாக் காபி– 8/10: சர்க்கரை அல்லது கிரீம் சேர்க்காத பிளாக் காபி வளர்சிதை மாற்றத்தை தூண்டி, விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கிறது. பால் சேர்க்காமல் குடிப்பது சிறந்தது, இருப்பினும் சிறிதளவு பால் சேர்ப்பதில் தவறில்லை என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார்.
ஹெர்பல் டீ – 8/10: இஞ்சி, புதினா மற்றும் சோம்பு கொண்டு தயாரிக்கப்படும் தேநீர் வகைகள் செரிமானத்திற்கு மிகவும் நல்லது. இவை வயிறு உப்பசம் மற்றும் அசௌகரியங்களைக் குறைக்க உதவுகின்றன.
கேஃபிர்– 8/10: இது ஒரு புரோபயாடிக் பானமாகும். தயிரை விட அதிக அளவிலான நற்பண்பு கொண்ட பாக்டீரியாக்கள் இதில் உள்ளன. சர்க்கரை சேர்க்கப்படாத கேஃபிர் குடல் நுண்ணுயிரிகளை சீராக வைக்க உதவுகிறது.
தண்ணீர் - 10/10: அனைத்திலும் சிறந்தது தண்ணீர் தான் என்கிறார். செரிமானத்திற்கு தண்ணீர் அவசியம். தண்ணீர் உணவை செரிக்கவும், ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சவும், கழிவுகள் எளிதாக வெளியேறவும் உதவுகிறது. செரிமானத்தில் தண்ணீருக்கு மாற்று எதுவும் இல்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது முக்கியம்.
தவிர்க்க வேண்டிய பானங்கள்!
கப்புசினோ மற்றும் லேட்டே – 4/10: அதிகப்படியான பால் மற்றும் கிரீம் சேர்க்கப்படும் காபி வகைகள் செரிமானத்தை சுதாரிக்கும். இதில் உள்ள அதிக கலோரிகள் மற்றும் பால் பொருட்கள் சிலருக்கு வயிறு கோளாறுகளை உண்டாக்கும் என்பதால் இதற்கு குறைந்த மதிப்பெண்ணையே வழங்கியுள்ளார்.
டயட் சோடா – 2/10: சர்க்கரை இல்லை என்றாலும், இதில் சேர்க்கப்படும் செயற்கை இனிப்புகள் (Artificial Sweeteners) குடல் பாக்டீரியாக்களுக்கு பெரும் தீங்கை விளைவிக்கின்றன. இது இன்சுலின் உணர்திறனை பாதிக்கும் அபாயம் கொண்டது.
குளிர்பானங்கள் – 0/10: சாதாரண சோடா அல்லது குளிர்பானங்களுக்கு அவர் '0' மதிப்பெண் வழங்கியுள்ளார். இதில் உள்ள அதிகப்படியான சர்க்கரை குடலில் அழற்சியை உண்டாக்கி, ஆரோக்கியமான பாக்டீரியாக்களை அழித்துவிடும்.
டாக்டர் சேத்தியின் இந்த வழிகாட்டுதல், நாம் குடிக்கும் ஒவ்வொரு திரவமும் நமது குடலை எப்படி பாதிக்கிறது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. இயற்கை பானங்களை தேர்ந்தெடுப்பதும், செயற்கை இனிப்புகள் மற்றும் அதிகப்படியான பால் பொருட்களைத் தவிர்ப்பதும் நீண்ட கால ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.