நெஞ்சு சளியை கரைக்கும் கற்பூரவல்லி ரசம் - இந்த பொருட்களையும் சேர்த்து பண்ணுங்க!
நெஞ்சு சளியில் இருந்து நிவாரணம் பெற உதவும் கற்பூரவல்லி ரசத்தை எப்படி செய்வது என தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க...
Published : November 1, 2025 at 2:59 PM IST
தமிழகத்தில் தற்போது அடிக்கடி பெய்து வரும் மழை காரணமாக சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை சளி, இருமல் பிரச்சனையால் அவதிப்படுகின்றனர். இந்த மாதிரியான பருவமழை காலத்தில் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும். அப்படி, சளி, இருமல் போன்ற பிரச்சனைகளை போக்கவும் வராமல் தடுக்கவும் பாரம்பரியமாக நமது வீடுகளில் கற்பூரவல்லி இலைகளை பயன்படுத்துவதுண்டு.
வாசனை நிறைந்த மூலிகையான கற்பூரவல்லி இலைகள், சளி, இருமல், தலைவலி போன்ற பிரச்சனைகளை குணப்படுத்தும் தன்மையை கொண்டவை. இதன் காரணமாகவே, வீட்டில் யாருக்காவது சளி, இருமல் இருந்தால் உடனடியாக கற்பூரவல்லி இலையை பயன்படுத்தி கஷாயம் செய்து கொடுப்பார்கள். கற்பூரவல்லி இலையின் சாற்றை தேனுடன் கலந்து சாப்பிட்டால் சளி, இருமல் குணமாகும் எனவும் இதனை கஷாயம் செய்து குடிக்கும் போது சுவாசப் பாதை தொற்றுகளுக்கு நல்லது என NCBI இதழில் வெளியான ஆய்விலும் தெரியவந்துள்ளது.
இருப்பினும், பலருக்கும் கஷாயம் பிடிக்காது என்பதால், கற்பூரவல்லியை பயன்படுத்தி சுவையான அதே சமயத்தில் ஆரோக்கியமான இந்த ரசத்தை செய்து குடித்து பாருங்க. இரண்டே நாளில் நெஞ்சு சளியில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும்.
தேவையான பொருட்கள்
- கற்பூரவல்லி இலை - 10 முதல் 15
- தக்காளி - 3
- சீரகம் - 2 டீஸ்பூன்
- மிளகு - 1 டீஸ்பூன்
- பூண்டு பல் - 6
- காய்ந்த மிளகாய் - 3
- கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி - 1 கொத்து
- கடுகு - 1/2 டீஸ்பூன்
- எண்ணெய், உப்பு, தண்ணீர் - தேவையான அளவு
கற்பூரவல்லி ரசம் செய்வது எப்படி?
- ஒரு மிக்ஸி ஜாரில், சீரகம், மிளகு, பூண்டு, நறுக்கி வைத்த தக்காளி, கற்பூரவல்லி இலை தேவையான அளவு உப்பு மற்றும் கொஞ்சமாக மஞ்சள் சேர்த்து நைசாக அரைத்து எடுக்கவும். (தண்ணீர் சேர்க்க வேண்டாம்)
- இப்போது அடுப்பில் ஒரு கடாய் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும், கடுகு, காய்ந்த மிளகாய் மற்றும் கறிவேப்பிலை சேர்த்து பொரிந்ததும் அரைத்து வைத்த விழுதை சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும்.
- 2 நிமிடங்களுக்கு பின் ரசத்திற்கு தேவையான தண்ணீர் சேர்த்து அதனுடன் உப்பு சரி பார்க்கவும். இப்போது ரசம் நுரை கட்டி வந்ததும் கொத்தமல்லி தூவி அடுப்பை அணைத்தால் சுவையான மற்றும் சத்தான கற்பூரவல்லி ரசம் தயார்.
டிப்ஸ்:
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.