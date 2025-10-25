சருமத்தை பளபளப்பாக்க இனி சுரைக்காய் ஜூஸ் போதுமாம்! நன்மைகளை தெரிஞ்சுக்கோங்க!
சரும ஆரோக்கியத்திற்கு சுரைக்காய் உதவுகிறது என்பதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று அதிக நீர்ச்சத்து உள்ளடக்கம். ஈரப்பதமூட்டும் காய்கறிகள், பழங்கள் போன்றவை உள்ளிருந்து உட்டமளித்து சருமத்தில் ஏற்படும் வறட்சியை தடுக்கின்றது.
Published : October 25, 2025 at 3:24 PM IST
பெரும்பாலானோர் விருப்பப்படாத காய்கறி பட்டியலில் கண்டிப்பாக சுரைக்காயிற்கு முதல் ஐந்து இடங்களில் ஒரு இடம் உண்டு. வீட்டில் சுரைக்காய் கூட்டு அல்லது குழம்பு வைத்தால் சாக்குபோக்குகளை சொல்லி அதனை சாப்பிடாமல் தவிர்ப்பவர்கள் இங்கு ஏராளம். நீங்களும் அப்படிப்பட்ட நபர்களில் ஒருவரா?
அப்படியானால் இத்தனை நாட்களாக உங்கள் சரும ஆரோக்கியத்தை பளபளப்பாக வைத்திருக்க உதவும் ஒரு அற்புதமான காய்கறியை தவிர்த்து விட்டீர்கள் என்று தான் சொல்லவேண்டும். சுரைக்காயில் உள்ள வைட்டமின் சி, கொலாஜனை அதிகரிப்பது முதல் சரும நெகிழ்ச்சித்தன்மையை மேம்படுத்துவது வரை சரும ஆரோக்கியத்திற்கு பல நன்மைகளை செய்கிறது. அதன்படி, தினசரி சுரைக்காய் சாறு குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு சரும பராமரிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிக நீர்ச்சத்து: சரும ஆரோக்கியத்திற்கு சுரைக்காய் உதவுகிறது என்பதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று அதிக நீர்ச்சத்து உள்ளடக்கம். ஈரப்பதமூட்டும் காய்கறிகள், பழங்கள் போன்றவை உள்ளிருந்து உட்டமளித்து சருமத்தில் ஏற்படும் வறட்சியை தடுக்கின்றது. சுரைக்காயில் சுமார் 92 முதல் 96 சதவீதம் நீர்ச்சத்து உள்ளது என்கிறது NCBI ஆய்வு. எனவே, சுரைக்காய் ஜூஸ் குடிப்பது வறண்ட சருமத்தை நீக்க உதவுகிறது.
வைட்டமின் சி நிறைந்தது: சரும ஆரோக்கியத்திற்கு வைட்டமின் சி முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. வைட்டமின் சி ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை எதிர்த்து போராடுகிறது மற்றும் கொலாஜன் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கிறது. சுரைக்காய் வைட்டமின் சி ஊட்டச்சத்தின் நல்ல மூலமாகும். சுரைக்காய் ஜூஸை தொடர்ந்து உட்கொள்வது சருமத்தை ஈரப்பதமாகவும், புத்துணர்ச்சியாகவும் வைத்திருக்க உதவும்.
அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள்: சுரைக்காய் ஜூஸ் குடிப்பது எரிச்சலூட்டும் சருமத்தை ஆற்றவும், சருமத்தில் ஏற்படும் அரிப்புகளை தடுக்க உதவுகிறது. எத்னோஃபார்மகாலஜி இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, சுரைக்காயில் உள்ள உயிரியல் ரீதியாக செயல்படும் சேர்மங்கள் வீக்கத்தை தணித்து சருமம் தானாக குணமடைவதை ஊக்குவிக்கிறது. எனவே, தெளிவான மற்றும் சீரான நிறத்தை பெற சுரைக்காய் ஜூஸ் தொடர்ந்து உட்கொள்வது சிறந்தது.
கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது: சருமத்தை இளமையாக வைத்திருக்க தேவைப்படும் கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் மையமாக சுரைக்காய் உள்ளது. வயது ஏறும் பொழுது, இயற்கையாகவே சருமத்தில் கொலாஜன் உற்பத்தி குறையும். ஆனால், இந்த சுரைக்காய் ஜூஸில் உள்ள வைட்டமின் சி மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரித்து சருமத்தை மென்மையாக்கவும், பளபளப்பாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.
தோல் நெகிழ்ச்சித்தன்மையை ஊக்குவிக்கிறது: சுரைக்காயில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களில் தனித்துவமான கலவை சருமத்தின் நெகிழ்ச்சித்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. கூடுதலாக, மிருதுவகாவும் நெகிழ்வாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது. சுரைக்காய் ஜூஸ் தொடர்ந்து குடிப்பது, சரும அமைப்பை மேம்படுத்துவதோடு, நேர்த்தியான கோடுகள் மற்றும் சுருக்கங்களை குறைக்க உதவுகிறது.
எப்போது, எப்படி குடிக்கலாம்?
சருமத்தையும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க தினசரி ஒரு கிளாஸ் சுரைக்காய் ஜூஸ் குடிப்பது நல்லது என்கிறது ஆய்வு. அதுவும், காலை வெறும் வயிற்றில் இந்த ஜூஸ் குடிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இது செரிமானத்திற்கும் ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகிறது.
யாரெல்லம் தவிர்க்க வேண்டும்?
சுரைக்காய் சாறு பொதுவாக பாதுகாப்பானது, ஆனால் இதனை அதிகமாக உட்கொள்வது வீக்கம் அல்லது வாயு போன்ற செரிமான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
இதையும் படிங்க:
40 வயதானலும் ஞாபக சக்தி கூர்மையா இருக்கணுமா? அப்போ இந்த பழக்கத்தை இன்றே தொடங்குங்கள்!
கண் முதல் இதய ஆரோக்கியம் வரை - தினமும் காலை இந்த ஜூஸ் குடிங்க!
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்