முடி கொட்டுவது நிக்கணுமா? அப்போ இந்த 5 உணவுகளை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க!
Published : January 8, 2026 at 11:40 AM IST
இன்றைய காலகட்டத்தில், மன அழுத்தம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசினால் பலரும் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை முடி உதிர்வு. எவ்வளவு செலவு ஆனாலும் பரவாயில்லை முடி அடர்த்தியாக வளர வேண்டும் என்பதற்காக பல சீரம்கள், ஷாம்புகள் என பலவற்றை பலரும் வாங்கி குவிக்கின்றனர். இவற்றை பயண்படுத்திய பின்னாவது முடி வளருமா என்றால் அதுவும் கிடையாது.
கொட்டிய முடி எந்தவித சலனமும் இன்றி கொட்டிக்கொண்டே தான் இருக்கிறது என பலரும் கவலைப்படுகின்றனர். ஆனால், அடர்த்தியான மற்றும் ஆரோக்கியமான கூந்தல் என்பது வெறும் மரபணுக்கள் அல்லது விலையுயர்ந்த ஷாம்புகளை சார்ந்தது மட்டுமல்ல. நாம் உட்கொள்ளும் உணவிற்கும் அதற்கும் நேரடி தொடர்பு உண்டு என ஆய்வுகள் கூறுகின்றனர்.
முடி மெலிந்து போவதை தடுத்து, மீண்டும் அடர்த்தியாக வளர செய்ய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உணவு முறை மிக அவசியம். கூந்தலின் வேர்க்கால்களை வலுப்படுத்தவும், முடி உதிர்வை குறைக்கவும் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் நம் சமையலறையிலேயே இருக்கின்றன. அந்த வகையில், கூந்தல் வளர்ச்சியை உட்புறத்திலிருந்து மேம்படுத்த உதவும் ஐந்து மிக முக்கியமான உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
முட்டை: கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு தேவையான மிகச்சிறந்த உணவுகளில் முதன்மையானது முட்டை. நமது கூந்தல் இழை 'கெரட்டின்' (Keratin) என்ற புரதத்தால் ஆனது. முட்டையில் உள்ள உயர்தர புரதம் கூந்தல் வேர்களை வலுப்படுத்துகிறது என்கிறது NCBI ஆய்வு. புரத குறைபாடு ஏற்பட்டால் முடி மெலிந்து கொட்ட ஆரம்பிக்கும்.
முட்டையில் பயோட்டின் என்ற பி-வைட்டமின் அதிகமுள்ளது. இது கெரட்டின் உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது. இதில் உள்ள துத்தநாகம் மற்றும் செலினியம் கூந்தலுக்குத் தேவையான ஆரோக்கியத்தை வழங்குகி முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கின்றனர். அவித்த முட்டையாகவோ அல்லது காய்கறிகள் சேர்த்த ஆம்லெட்டாகவோ காலை உணவில் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
பசலைக்கீரை: பசலைக்கீரை போன்ற பச்சை இலை காய்கறிகளில் இரும்புச்சத்து, ஃபோலேட், வைட்டமின் A மற்றும் C ஆகியவை நிறைந்துள்ளன. இவை உச்சந்தலையின் (Scalp) ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கின்றன. பெண்களுக்கு முடி உதிர்வதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இரும்புச்சத்து குறைபாடு (Anemia). பசலைக்கீரையில் உள்ள இரும்புச்சத்து, ரத்த சிவப்பணுக்கள் மூலமாக வேர்க்கால்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை கொண்டு செல்ல உதவுகிறது.
இது உடலில் இரும்புச்சத்தை உறிஞ்சுவதற்கு உதவுவதோடு, கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரித்து முடியின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துகிறது. சாலட்களில் சேர்த்தோ அல்லது லேசாக வதக்கியோ உணவில் சேர்க்கலாம். இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடும் போது வைட்டமின் சி நிறைந்த உணவுகள் சேர்த்து சாப்பிடுவது அவசியம். உடல் இரும்புச்சத்தை உறிஞ்சுவதற்கு வைட்டமின் சி உதவுகிறது.
கொழுப்பு நிறைந்த மீன்கள்: சால்மன், மத்தி மற்றும் கானாங்கெளுத்தி போன்ற மீன்களில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகமுள்ளன. ஒமேகா-3 அமிலங்கள் வேர்க்கால்களை சுற்றியுள்ள வீக்கத்தை குறைத்து, முடியின் வளர்ச்சியை தூண்டுகின்றன. இவை கூந்தலுக்கு தேவையான இயற்கையான எண்ணெய் பசையையும் பளபளப்பையும் தருகின்றன.
இந்த மீன்களில் உள்ள வைட்டமின் டி மற்றும் பி-வைட்டமின்கள் முடியின் அடர்த்தியை அதிகரிக்க செய்யும் என்று 2023ம் ஆண்டு வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. மீன்களை பொரிக்காமல், குழம்பாகவோ அல்லது க்ரில் (Grill) செய்தோ சாப்பிடுவது கூடுதல் பலன் தரும்.
பருப்புகள் மற்றும் விதைகள்: பாதாம், வால்நட், சியா விதைகள் மற்றும் பூசணி விதைகள் ஆகியவை அளவில் சிறியதாக இருந்தாலும், கூந்தலுக்கு தேவையான சத்துக்களை அள்ளி தருபவை. பாதாமில் உள்ள வைட்டமின் இ ஒரு சிறந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் ஆகும். இது கூந்தல் செல்கள் சிதைவடைவதைத் தடுத்து, கூந்தல் முதிர்ச்சியடைவதைத் தவிர்க்கிறது.
பூசணி விதைகளில் உள்ள துத்தநாகம், கூந்தல் திசுக்கள் பழுதுபார்க்கப்படுவதற்கும் வளர்ச்சிக்கும் அவசியம். துத்தநாகக் குறைபாடு இருந்தால் முடி உடைந்து உதிரும். மாலை நேரத்தில் ஸ்நாக்ஸாகவோ அல்லது ஸ்மூத்திகளில் சேர்த்தோ உட்கொள்ளலாம்.
சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு: இதில் பீட்டா-கரோட்டின் அதிகமுள்ளது. நமது உடல் இதனை வைட்டமின் A-ஆக மாற்றுகிறது. வைட்டமின் A, உச்சந்தலையில் 'சீபம்' எனப்படும் இயற்கையான எண்ணெயை சுரக்க உதவுகிறது. இது கூந்தல் வறண்டு போகாமல் பாதுகாக்கும் ஒரு இயற்கை கண்டிஷனராகச் செயல்படுகிறது. இது முடியின் அடர்த்தியை அதிகரிப்பதோடு, முடி வளரும் வேகத்தையும் கூட்டுகிறது.
கூந்தல் பிரச்சனை என்பது வெறும் வெளிப்புற தோற்றம் சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது உடலின் உட்புற ஆரோக்கியத்தின் பிரதிபலிப்பு. புரதம், இரும்புச்சத்து மற்றும் நல்ல கொழுப்புள்ள உணவுகளைத் தொடர்ந்து உட்கொள்வதன் மூலம் 3 முதல் 6 மாதங்களில் நல்ல மாற்றத்தைக் காண முடியும். அதிகப்படியான ரசாயனங்கள் கலந்த ஷாம்புகளை தவிர்த்து, இந்த இயற்கை உணவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நிரந்தர தீர்வைத் தரும்.
