வெறும் வயிற்றில் சூப்பர் மார்க்கெட் போகாதீங்க! பசியில் இருக்கும்போது மூளையில் என்ன நடக்கிறது தெரியுமா?
மனிதர்களால் ஒரு உணவின் சுவையை கற்பனை செய்வதை விட, அந்த உணவின் மென்மை, மொறுமொறுப்பு போன்ற அதன் தன்மையைத்தான் மிக எளிதாக மூளையில் கொண்டுவர முடிகிறது.
Published : June 8, 2026 at 4:02 PM IST
மதிய உணவு நேரத்தை கடந்து பசியோடு இருக்கும்போது, தற்செயலாக ஒரு ஹோட்டலை கடந்து சென்றாலோ அல்லது சமையல் வாசம் வந்தாலோ, நமக்கு பிடித்த உணவின் சுவையும் மணமும் நம் மனக்கண்ணில் அப்படியே வந்து போகும். பசி நேரத்தில் உணவை பற்றிய சிந்தனைகள் தீவிரமடைவது நமக்கு மிகவும் பழகிய ஒன்றுதான்.
ஆனால், நாம் பசியாக இருக்கும்போது உணவை வெறும் ஆசையோடு மட்டும் பார்ப்பதில்லை, அதை பற்றி நம் மூளை கற்பனை செய்யும் விதமே முற்றிலும் மாறிவிடுகிறது என்கிறது நியூசிலாந்தில் உள்ள ஒடாகோ பல்கலைக்கழகத்தின் (University of Otago) புதிய ஆய்வு. பிஹெச்டி (PhD) ஆராய்ச்சியாளர் மேகி ஹேம்ஸ் தலைமையில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வு, பசி நேரத்தில் மனித மூளையில் ஏற்படும் மாற்றங்களையும், அது உணவு தேர்வை எப்படி பாதிக்கிறது என்பதை விளக்குகிறது.
சர்வதேச ‘அப்பெடைட்’ (Appetite) இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த ஆய்வின்படி, மனிதர்கள் பசியோடு இருக்கும்போது உணவின் சுவையையும் மணத்தையும் மிக எளிதாகவும், வேகமாகவும், நிஜத்திற்கு மிக நெருக்கமாகவும் கற்பனை செய்ய முடிகிறது என தெரியவந்துள்ளது. இதுவே நாம் பசியோடு இருக்கும்போது கடைக்கு சென்றால், கண்ணில் படும் உணவுகளை உடனே வாங்கிவிட தோன்றும்.
உடலின் தேவையை காட்டும் மூளையின் கற்பனை
இந்த ஆய்வின் இணை ஆசிரியரும், ஒடாகோ பல்கலைக்கழகத்தின் நரம்பியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆய்வகத்தின் பேராசிரியருமான மேரி பெங், இந்த மாற்றங்கள் வெறும் தற்செயலானவை அல்ல என்று குறிப்பிடுகிறார். இது குறித்து அவர் கூறும்போது, "உணவை பற்றிய நம்முடைய எண்ணங்கள் ஏதோ தற்செயலாகவோ அல்லது வெறும் மனநல ரீதியாகவோ தோன்றுபவை அல்ல. அவை நம் உடலின் தற்போதைய நிலையுடன் மிக நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளன" என்று விளக்குகிறார்.
மேலும் அவர் கூறும்போது, "நாம் பசியோடு இருக்கும் குறிப்பிட்ட உடல் நிலையில், உணவை நம்முடைய மூளையில் கற்பனை செய்து பார்ப்பது அதிக திருப்தியையும் மகிழ்ச்சியையும் தருகிறது. இதனால், அந்த உணவுகள் நம் கண்ணுக்கு மிகவும் சுவையானதாகவும், தவிர்க்க முடியாததாகவும் தோன்றுகின்றன. அன்றாட வாழ்வில் நமக்கு ஏற்படும் கடுமையான உணவு ஆசைகள், டயட் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவு முறைகளை நாம் எவ்வாறு கையாளுகிறோம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள இந்த ஆய்வு பெரிதும் உதவும்" என்கிறார்.
சுவையா? தன்மையா?
சுமார் 60 பேரை உட்படுத்தி நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், அவர்கள் பசியோடு இருக்கும்போதும், வயிறார சாப்பிட்ட பிறகும், தங்களுக்குப் பிடித்த உணவுகளின் மணம், சுவை மற்றும் அதன் தன்மைகளை கற்பனை செய்து பார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர். இதன் மூலம் ஒரு சுவாரசியமான உண்மை வெளிவந்தது.
பொதுவாக, நாம் ஒரு உணவை நினைக்கும்போது அதன் ருசியைத்தான் முதலில் யோசிப்போம் என்று நினைப்போம். ஆனால், பேராசிரியை மேரி பெங் இந்த ஆய்வின் மூலம் ஒரு வித்தியாசமான முடிவை கண்டறிந்துள்ளார். மனிதர்களால் ஒரு உணவின் சுவையை கற்பனை செய்வதை விட, அந்த உணவின் மென்மை, மொறுமொறுப்பு போன்ற அதன் தன்மையைத்தான் மிக எளிதாக மூளையில் கொண்டுவர முடிகிறது என்று அவர் கூறுகிறார்.
அதே நேரத்தில், பசி என்பது உணவின் சுவையை நாம் கற்பனை செய்யும் முறையை மாற்றுகிறதே தவிர, அதன் தன்மையை மாற்றுவதில்லை. இந்த வேறுபாடு அறிவியல் பூர்வமாக மிக முக்கியமானது என்று கூறும் மேரி பெங், உணவின் வெவ்வேறு அம்சங்கள் நம் மூளையில் வெவ்வேறு விதமாக பதியப்பட்டு, நம்முடைய பசி, ஆசை மற்றும் உணவைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முடிவுகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன என்கிறார்.
உணவு தேர்வை மாற்றும் விழிப்புணர்வு
நமக்கு திடீரென ஏற்படும் கடுமையான உணவு ஆசைகளுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கும்போது, அது நம் உடலுக்கு தேவையில்லாத கூடுதல் ஆற்றலை வழங்கிவிடுகிறது. இது உடல் எடையை அதிகரிப்பதற்கும், ஆரோக்கிய மாறுபாடுகளுக்கும் வழிவகுக்கும். பசியின் போது நம் உடலும் மூளையும் எப்படி ஒன்றோடொன்று தொடர்புகொண்டு செயல்படுகின்றன என்பதை நாம் துல்லியமாக தெரிந்துகொண்டால், நம்முடைய உணவுப் பழக்கவழக்கங்களை நம்மால் மிகச் சிறந்த முறையில் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகின்றனர்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666326001546