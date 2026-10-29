மன அழுத்தம் உண்மையிலேயே உடல் எடையை குறைக்குமா? காரணம் என்ன?
சிலருக்கு மன அழுத்தம் எடை குறைவை ஏற்படுத்தும் அதே வேளையில், வேறு சிலருக்கு இது உடல் எடையை அதிகரிக்கவும் கூடும்.
Published : October 29, 2026 at 12:38 PM IST
"என்ன ஆளு அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு இப்படி மெலிஞ்சு போயிட்ட... ஏதாவது மன அழுத்தமா?" என அலுவலகத்திலோ, சொந்த பந்தங்கள் மத்தியிலோ அல்லது நண்பர்களை சந்திக்கும் போதோ நம்மில் பலரும் கடந்து வந்த ஒரு கேள்விதான் இது.
ஒருவர் திடீரென எடை குறைந்து மெலிந்து காணப்படும் போது, அவருக்கு ஏதோ மன கவலை அல்லது மன அழுத்தம் இருக்கும் என்று சுற்றியிருப்பவர்கள் எளிதாக கணித்து விடுவார்கள். உண்மையிலேயே மன அழுத்தத்திற்கும் உடல் எடை குறைவதற்கும் நேரடி தொடர்பு இருக்கிறதா? ஆம், நிச்சயமாக இருக்கிறது.
வேலைப்பளு, நிதி சார்ந்த நெருக்கடிகள், குடும்ப சூழல் அல்லது வாழ்க்கையில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றங்கள் என ஏதோ ஒரு வகையில் மன அழுத்தம் ஏற்படும் போது, அது மனதை மட்டுமல்லாமல் உடலின் உள் உறுப்புகளின் இயக்கத்தையும், செரிமான மண்டலத்தையும் கடுமையாக பாதிக்கிறது. இது எவ்வாறெல்லாம் உடல் எடையை குறைக்க வழிவகுக்கிறது என்பதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.
உடலின் அவசரநிலை மற்றும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள்
மன அழுத்தம் உண்டாகும் போது, நமது உடல் அதனை ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையாகவே கருதுகிறது. இதனால் உடலின் நரம்பு மண்டலம் விழிப்பு நிலையடைந்து, 'எபிநெஃப்ரின்' (அட்ரினலின்) என்ற ஹார்மோனை அதிகளவில் சுரக்கிறது.
இந்த ஹார்மோன் சுரப்பால் இதய துடிப்பு விரைவாகிறது, மூச்சு விடும் வேகம் அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக, உடலில் உள்ள கலோரிகள் இயல்பை விட மிக வேகமாக எரிக்கப்படுகின்றன. மேலும், மன அழுத்தத்தின் போது சுரக்கும் 'கார்டிசோல்' எனும் மற்றொரு ஹார்மோன், உடலுக்கு தேவையான உடனடி ஆற்றலை வழங்குவதற்காக கல்லீரலில் இருந்து சர்க்கரையையும் கொழுப்பு சத்துக்களையும் வெளியேற்றுகிறது. தொடர்ச்சியான மன அழுத்தத்தால் இந்த ஹார்மோன் இயக்கம் பாதிக்கப்பட்டு, பசியின்மை உண்டாகி எடை குறைய தொடங்குகிறது.
செரிமான மண்டலத்தில் ஏற்படும் தடைகள்
மூளைக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. மன அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது, செரிமான அமைப்பின் இயல்பான செயல்பாடு முற்றிலுமாக தடைபடுகிறது. இதனால் பலவிதமான செரிமான கோளாறுகள் தோன்றும்,
- உணவு உண்பதில் விருப்பமின்மை மற்றும் கடுமையான பசியின்மை
- நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் உணவை விழுங்குவதில் சிரமம்
- வயிறு உப்புசம், வாயுத் தொல்லை மற்றும் வயிற்று வலி
- அடிக்கடி ஏற்படும் குமட்டல், வாந்தி அல்லது வயிற்றுப்போக்கு
இத்தகைய அசௌகரியங்கள் காரணமாக ஒருவர் சரியாக உணவு உட்கொள்ள முடியாமல் போகிறது. போதிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலில் சேராததால், இயல்பாகவே உடல் எடை கிடுகிடுவென குறைய தொடங்குகிறது.
வாகஸ் நரம்பு தூண்டல் மற்றும் வீக்கம்
மன அழுத்தமும், அதனால் ஏற்படும் சீரற்ற உணவு பழக்கமும் உடலில் ஆங்காங்கே மெல்லிய வீக்கங்களை உண்டாக்கும். இந்த வீக்கம், நமது குடலின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் 'வாகஸ்' நரம்பை தூண்டுகிறது. இதன் காரணமாக, நாம் சாப்பிடும் உணவை உடல் சரியாக செரிமானம் செய்து சத்துக்களை உறிஞ்சும் திறன் குறைகிறது.
மன அழுத்தத்தால் எடை அதிகரிக்கவும் செய்யுமா?
சிலருக்கு மன அழுத்தம் எடை குறைவை ஏற்படுத்தும் அதே வேளையில், வேறு சிலருக்கு இது உடல் எடையை அதிகரிக்கவும் கூடும். தூக்கமின்மை, அதிகப்படியான பசி, நொறுக்கு தீனிகளை அதிகம் தேடி உண்பது மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்ய விருப்பமில்லாமல் போவது போன்றவை மன அழுத்தத்தின் போது ஏற்படும் போது எடை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
தினமும் குறைந்தது 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் எளிய உடற்பயிற்சிகள் அல்லது நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, தூக்கத்தைச் சீராக்கி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவும்.
மன அழுத்தத்தை கையாளும் வழிகள்
மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தி உடல் எடையை சீராக பராமரிக்க சில எளிய நடைமுறைகளை பின்பற்றலாம்,
- சத்தான உணவுகள்: வேளை தவறாமல் உணவருந்துவது அவசியம். ஒமேகா 3 கொழுப்பு சத்துக்கள், வைட்டமின் சி, மெக்னீசியம் அடங்கிய உணவுகள் மற்றும் காய்கறிகளை சேர்ப்பது மன அழுத்த ஹார்மோன்களைக் குறைக்க உதவும். காஃபி மற்றும் டீ அருந்துவதை குறைத்து கொள்வது பதற்றத்தை தவிர்க்கும்.
- மனதை அமைதிப்படுத்தும் பயிற்சிகள்: ஆழமான மூச்சுப் பயிற்சி, தியானம், பிடித்த இசை கேட்டல் மற்றும் நெருங்கியவர்களிடம் மனம் விட்டுப் பேசுவது மனப்பாரத்தைக் குறைக்கும்.
- முறையான உறக்கம்: தினமும் 7 முதல் 8 மணி நேர உறக்கம் உடலுக்கும் மனதுக்கும் புத்துணர்ச்சி தரும்.
எச்சரிக்கை அறிகுறி:
வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் செய்த பிறகும் மன அழுத்தம் குறையவில்லை என்றாலோ, அல்லது எந்தவித முயற்சியும் செய்யாமல் 6 முதல் 12 மாதங்களுக்குள் உடலின் எடையில் 5 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக குறைந்தாலோ மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது மிகவும் அவசியமாகும்.
திடீர் எடை இழப்பு என்பது மன அழுத்தத்தினால் மட்டுமல்லாமல் வேறு சில உடல்நலப் பிரச்சனைகளின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம் என்பதால், உரிய நேரத்தில் பரிசோதனை செய்து கொள்வது பாதுகாப்பானது. மன அழுத்தத்தை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து தகுந்த கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் உடலையும் மனதையும் ஆரோக்கியமாகப் பேண முடியும்.
ஆய்வு:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/obr.12603
https://womenshealth.gov/mental-health/good-mental-health/stress-and-your-health