காரம் சாப்பிட்டால் கோபம் வருமா? சுவைக்கும் குணத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம்?

சாகசங்கள் செய்வது, ரோலர் கோஸ்டரில் பயணம் செய்வது போன்ற 'Sensation Seeking' குணம் கொண்டவர்கள் தான் காரத்தை அதிகம் விரும்புவதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : January 23, 2026 at 4:29 PM IST

"இவ்வளவு காரமா சாப்பிடுறயே... அப்புறம் கோபம் மூக்கின் மேலதான் வரும்!" - சிறுவயதில் நம் பாட்டிமார்களோ அல்லது பெரியவர்களோ சொல்ல கேட்ட ஒரு கிளாசிக் டயலாக் இது. மிளகாய் கடித்தால் நாக்கு எரிவதற்கும், மூளை கொதிப்பதற்கும் உண்மையில் தொடர்பு இருக்கிறதா? அல்லது இது வெறும் ஒரு கட்டுக்கதையா?

காரமான உணவு பிரியர்கள் உலகெங்கும் கோடி கணக்கில் இருக்கிறார்கள். ஆனால், நாம் உட்கொள்ளும் மிளகாயில் உள்ள 'கேப்சைசின்' (Capsaicin) என்ற வேதிப்பொருள் நம் ரத்த நாளங்களில் பாய்ந்து, நரம்பு மண்டலத்தைத் தூண்டி, உண்மையில் நம் மனநிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறதா என்பது ஒரு விவாதத்திற்குரிய விஷயம்.

உணவே மருந்தாகக் கருதப்படும் நம் கலாச்சாரத்தில், காரம் என்பது வெறும் சுவை மட்டுமல்ல, அது ஒரு உணர்ச்சியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. காரம் தரும் அந்த சுறுசுறுப்புக்கும், சட்டென எகிறும் கோபத்திற்கும் பின்னால் இருக்கும் அறிவியல் மற்றும் உளவியல் உண்மைகள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

காரமும் குணமும்: உணவுக்கும் மனநிலைக்கும் இடையிலான தொடர்பு என்பது இன்று நேற்று அல்ல, பல நூற்றாண்டுகளாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக காரமான உணவுகள் ஒரு மனிதனின் ஆளுமையை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதைப் பல கோணங்களில் ஆராயலாம்.

மிளகாயில் உள்ள 'கேப்சைசின்' (Capsaicin) என்ற வேதிப்பொருள் தான் காரத்திற்கு முக்கிய காரணம். நாம் காரமான உணவை உண்ணும்போது, அது நம் நாவிலுள்ள வலி ஏற்பிகளை தூண்டுகிறது. மூளை இதை 'வெப்பம்' அல்லது 'வலி' எனத் தவறாகப் புரிந்துகொண்டு, அந்த வலியை குறைக்க எண்டோர்பின்கள் (Endorphins) மற்றும் டோபமைன் ஆகிய 'மகிழ்ச்சி ஹார்மோன்களை' சுரக்கச் செய்கிறது.

இதனால் காரம் சாப்பிட்டவுடன் ஒருவிதமான சுறுசுறுப்பும், உற்சாகமும் ஏற்படுகிறது. ஆனால், அதிகப்படியான காரம் உடலின் வெப்பநிலையை உயர்த்துகிறது. உடல் வெப்பமடையும் போது, அது ஒருவிதமான எரிச்சலை தூண்டக்கூடும். இந்த எரிச்சல் உணர்வே சில நேரங்களில் வெளிப்படையாகக் கோபமாக மாறுகிறது.

இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவமான ஆயுர்வேதம் உணவுகளை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கிறது: சாத்வீகம், ராஜஸம் மற்றும் தாமஸம். இதில் காரமான, புளிப்பான மற்றும் அதிக மசாலா சேர்த்த உணவுகள் 'ராஜஸ' (Rajasic) வகையைச் சேர்ந்தவை.

ராஜஸ உணவுகள் மனதை அலைபாய வைக்கும், ஆற்றலைத் தூண்டும் மற்றும் உணர்ச்சிகளைத் தீவிரப்படுத்தும் இயல்புடையவை. மிளகாய், பூண்டு, வெங்காயம் போன்ற உணவுகளைத் தொடர்ந்து அதிக அளவில் உட்கொள்பவர்களுக்குத் ஆக்ரோஷம், அதீத ஆர்வம் மற்றும் கோபம் ஆகியவை மற்றவர்களை விடச் சற்று அதிகமாக இருக்கலாம் என்று ஆயுர்வேதம் குறிப்பிடுகிறது.

உளவியல் பின்னணி: பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்பட்ட ஒரு சுவாரஸ்யமான ஆய்வு, காரமான உணவை விரும்புபவர்களுக்கும் அவர்களின் ஆளுமைக்கும் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறுகிறது.

  • காரம் சாப்பிடுவது என்பது ஒரு வகையான 'பாதுகாப்பான ஆபத்து' .
  • சாகசங்கள் செய்வது, ரோலர் கோஸ்டரில் பயணம் செய்வது போன்ற 'Sensation Seeking' குணம் கொண்டவர்கள் தான் காரத்தை அதிகம் விரும்புகிறார்கள்.
  • இத்தகைய ஆளுமை கொண்டவர்கள் இயல்பாகவே அதிக ஆற்றல் மிக்கவர்களாகவும், உணர்ச்சிகளை வெளிப்படையாகக் காட்டுபவர்களாகவும் இருப்பதால், அவர்களைக் கோபக்காரர்களாக மற்றவர்கள் பார்க்கக்கூடும் என்கிறது அந்த ஆய்வு.

உடல்நலப் பாதிப்பும் எரிச்சலும்: காரம் சாப்பிடுவதால் நேரடியாகக் கோபம் வராவிட்டாலும், அது ஏற்படுத்தும் உடல் உபாதைகள் கோபத்திற்கு வித்திடுகின்றன என்கிறது Journal of Experimental Social Psychology ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஆய்வு.

செரிமான கோளாறுகள்: அதிக காரம் சாப்பிடும்போது வயிற்றில் எரிச்சல் (Gastritis) அல்லது நெஞ்செரிச்சல் ஏற்படலாம். உடல் அசௌகரியமாக இருக்கும்போது, யாருக்குமே இயல்பாகவே எரிச்சல் வரும். ஒருவருக்குத் தொடர்ந்து அசிடிட்டி இருந்தால், அவர்கள் அமைதியாக இருப்பதை விடச் சற்று படபடப்புடன் இருக்கவே வாய்ப்பு அதிகம்.

தூக்கமின்மை: இரவு நேரத்தில் காரமான உணவுகளை உண்பது உடல் வெப்பத்தை அதிகரித்துத் தூக்கத்தைக் கெடுக்கும். தூக்கமின்மை என்பது கோபத்தின் முதல் நண்பன். உண்மையில், காரம் நேரடியாக ஒருவரை 'கோபக்காரராக' மாற்றிவிடாது. மாறாக, கோபத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு சூழலை (Trigger) அது உடலில் உருவாக்குகிறது.

மிளகாய் சாப்பிடுவதால் இதயத் துடிப்பு அதிகரிக்கிறது, உடல் வியர்க்கிறது. இந்த அறிகுறிகள் ஒரு மனிதன் கோபப்படும்போது ஏற்படும் உடல் மாற்றங்களுடன் ஒத்துப்போவதால், காரம் சாப்பிட்டவர் ஏற்கனவே ஒரு மன அழுத்தத்தில் இருந்தால், அது கோபமாக வெடிக்க எளிதாகிறது.

காரம் சாப்பிடுவது என்பது உடலுக்குத் தீங்கானது மட்டுமல்ல, அளவாகச் சாப்பிடும்போது அது நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைத் தூண்டுகிறது மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தை சீராக்குகிறது. ஆனால், "அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு" என்பதற்கு ஏற்ப, அதிகப்படியான காரம் பித்தத்தை அதிகரித்து மனச்சோர்வையும் எரிச்சலையும் உண்டாக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

