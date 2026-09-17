உடல் எடையை அதிகரிக்க உடற்பயிற்சி அவசியமா? ஆரோக்கியமாக உடல் எடையை கூட்ட டிப்ஸ்!
உடல் எடையை அதிகரிப்பதற்கான அடிப்படை, நாம் தினமும் செலவழிக்கும் கலோரியை விட அதிக கலோரி கொண்ட உணவை சாப்பிடுவதுதான்.
Published : September 17, 2026 at 1:19 PM IST
இன்றைய சூழலில் உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று போராடுபவர்களை போலவே, உடல் எடை ஏறாமல் கஷ்டப்படுபவர்களும் ஏராளமானோர் இருக்கிறார்கள். எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் உடல் எடை அதிகரிக்கவில்லை என்பதும், மிகவும் ஒல்லியாக இருப்பதால் ஏற்படும் தயக்கமும் பலருக்கு பெரிய மனக்கவலையாக இருக்கிறது.
வேகமான வளர்சிதை மாற்றம் (Metabolism), அதிகப்படியான மன அழுத்தம் மற்றும் சில உடல்நலப் பிரச்சனைகள் போன்றவை உடல் எடை அதிகரிக்காமல் இருப்பதற்கு முக்கிய காரணங்களாக அமைகின்றன. உடல் எடையை உயர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக கண்ட உணவுகளையும் சாப்பிட்டு எடையை ஏற்றினால், அது உடலில் தேவையற்ற கொழுப்பை மட்டுமே சேர்க்கும்.
வெறும் கொழுப்பாக எடை ஏறுவது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது அல்ல. எனவே, சரியான முறையில், ஆரோக்கியமான தசைநாரை (Muscle Mass) உருவாக்கி எடையை உயர்த்துவதற்கு சரியான உணவு முறையோடு உடற்பயிற்சியும் மிகவும் அவசியம்.
உடல் எடை அதிகரிக்க உடற்பயிற்சி ஏன் அவசியம்?
உடல் எடையை அதிகரிப்பதற்கான அடிப்படை, நாம் தினமும் செலவழிக்கும் கலோரியை விட அதிக கலோரி கொண்ட உணவை சாப்பிடுவதுதான். ஆனால், உணவின் மூலம் கிடைக்கும் அதிகப்படியான கலோரிகளை வெறும் கொழுப்பாக மாறவிடாமல், அதை ஆரோக்கியமான தசையாக மாற்றுவதற்கு உடற்பயிற்சிதான் உதவுகிறது.
குறிப்பாக, எடை தூக்கும் பயிற்சிகள் (Resistance Training) மற்றும் வலிமை பயிற்சிகள் (Strength Training) செய்யும்போது, நாம் சாப்பிடும் உணவில் உள்ள புரதச்சத்து தசைகளை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது. இது உடலுக்கு நல்ல வடிவத்தையும், ஆரோக்கியமான எடையையும் தரும். மேலும், மிதமான உடற்பயிற்சிகள் செய்வது பசியை தூண்டி, அதிகமாக சாப்பிடுவதற்கும் வழிவகுக்கும்.
ஆரோக்கியமாக எடையை உயர்த்த சில டிப்ஸ்
- நீங்கள் தினமும் செலவழிக்கும் கலோரியை விட 300 முதல் 500 கலோரிகள் அதிகமாக சாப்பிட வேண்டும். ஒரே நேரத்தில் அதிகமாக சாப்பிட முடியாவிட்டால், நாள் முழுவதும் சிறுக சிறுக பலமுறை சத்தான உணவுகளையும் தின்பண்டங்களையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
- தசை வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமானது புரதச்சத்து தான். உங்கள் உடல் எடைக்கு ஏற்ப தினமும் போதுமான அளவு புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சேர்க்க வேண்டும். முட்டை, மீன், பயறு வகைகள், பால் பொருட்கள் மற்றும் புரோட்டீன் ஷேக் போன்றவற்றை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
- நொறுக்குத் தீனிகள் சாப்பிட்டு எடையை ஏற்றுவதற்கு பதிலாக நட்ஸ், விதைகள், அவகேடோ, தானியங்கள் மற்றும் பால் சார்ந்த ஆரோக்கியமான உணவுகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இவை உடலுக்கு கலோரியோடு சேர்ந்து தேவையான சத்துக்களையும் தரும்.
- வாரத்தில் குறைந்தபட்சம் 2 முதல் 3 நாட்களாவது எடை தூக்கும் பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும். தொடக்க காலத்தில் குறைந்த எடையில் தொடங்கி, நாளடைவில் படிப்படியாக எடையை உயர்த்தி பயிற்சி செய்வது தசை வளர்ச்சியை தூண்டும்.
- உடலின் ஒரே பகுதியை மட்டும் இலக்கு வைக்காமல், ஒரே நேரத்தில் பல தசை பகுதிகளை பயன்படுத்தும் பயிற்சிகளான ஸ்குவாட்ஸ் (Squats), டெட்லிஃப்ட் (Deadlifts) போன்ற பயிற்சிகளை செய்வது அதிக பலன் தரும்.
- ஓடுதல், மிதிவண்டி ஓட்டுதல் போன்ற கார்டியோ பயிற்சிகள் உடலுக்கு நல்லதே. ஆனால், எடையை உயர்த்த விரும்புபவர்கள் இவற்றை அளவுக்கு அதிகமாக செய்தால் கலோரிகள் விரைவாக எரிந்துவிடும். எனவே, கார்டியோ பயிற்சிகளை மிதமான அளவில் மட்டும் வைத்துக்கொள்வது நல்லது.