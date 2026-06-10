ஒரே அளவு சாப்பிட்டாலும் சிலருக்கு மட்டும் உடல் எடை கூடுவது ஏன்?
போதிய தூக்கம் இல்லாததும் உடல் எடை அதிகரிப்பதற்கு காரணமாக அமைகிறது. தூக்கம் குறையும் போது பசியை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் அதிகரித்து, வயிறு நிறைந்த உணர்வை தரும் ஹார்மோன்கள் குறைகின்றன.
Published : June 10, 2026 at 12:50 PM IST
ஒரே மாதிரியான உணவை, ஒரே அளவில் சாப்பிட்டாலும் ஒருவருக்கு உடல் எடை வேகமாக அதிகரிப்பதையும், மற்றொருவர் அதே எடையுடன் கட்டுக்கோப்பாக இருப்பதையும் நாம் அன்றாட வாழ்வில் பலரிடமும் பார்த்திருக்கிறோம். இது பல காலமாக நம்மிடையே விவாத பொருளாகவும், ஆச்சரியமாகவும் இருந்து வருகிறது.
உடல் எடை அதிகரிப்பு என்பது நாம் சாப்பிடும் கலோரிகளோடு மட்டுமே சம்பந்தப்பட்டது என்று பலரும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், உடல் எடை அதிகரிப்பதன் பின்னணியில் மனிதர்களின் உடற்கூறு, மரபியல் மற்றும் அன்றாட பழக்கவழக்கங்கள் சார்ந்த பல அறிவியல் காரணங்கள் ஒளிந்திருப்பதாக மருத்துவ ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
கலோரி அளவு மட்டுமே உடல் எடையை தீர்மானிப்பதில்லை என்பதையும், ஒவ்வொருவரின் உடலும் உணவை கையாளும் விதம் முற்றிலும் மாறுபட்டது என சமீபத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அந்த வகையில், அதற்கு பின்னால் இருக்கும் முக்கிய காரணங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
அன்றாட அசைவுகள் தரும் ஆற்றல்:
நாம் ஜிம்மிற்கு சென்று உடற்பயிற்சி செய்வதை தாண்டி, அன்றாட வாழ்வில் செய்யும் சிறிய அசைவுகள் உடல் எடையில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இதற்கு 'நீட்' (NEAT - Non-Exercise Activity Thermogenesis) என்று பெயர். அதாவது, வீட்டில் நடப்பது, நின்றுகொண்டு வேலை செய்வது, படிக்கட்டுகளில் ஏறுவது மற்றும் சாதாரணமாக உடலை அசைத்து கொண்டே இருப்பது போன்ற செயல்களின் மூலம் உடலின் கலோரிகள் எரிக்கப்படுகின்றன.
சில மனிதர்கள் இயல்பாகவே நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக ஏதேனும் ஒரு அசைவில் இருப்பார்கள். இத்தகைய சிறு அசைவுகள் மூலம் தினமும் நூற்றுக்கணக்கான கலோரிகள் எரிக்கப்படுவதாக சயின்ஸ்டிரெக்ட் ஆய்வுத்தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது. இதனால், உடற்பயிற்சி செய்யாத நேரத்திலும் இவர்களால் எடையை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முடிகிறது.
ஹார்மோன்களின் முக்கிய பங்கு:
நமது பசியையும், நாம் சாப்பிடும் உணவின் அளவையும் கட்டுப்படுத்துவதில் ஹார்மோன்களுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. இதில் 'லெப்டின்' (Leptin) மற்றும் 'க்ரெலின்' (Ghrelin) ஆகிய இரண்டு ஹார்மோன்கள் முதன்மையானவை. லெப்டின் ஹார்மோன் நமது வயிறு நிறைந்துவிட்டது என்ற சிக்னலை மூளைக்கு அனுப்புகிறது.
க்ரெலின் ஹார்மோன் நமக்கு பசி உணர்வை தூண்டுகிறது. இந்த ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாக, சிலருக்கு அடிக்கடி பசி எடுக்கலாம் அல்லது சாப்பிட்ட பிறகும் வயிறு நிறைந்த திருப்தி கிடைக்காமல் போகலாம். இந்த ஹார்மோன் சமநிலையின்மை காரணமாகவே சிலர் அறியாமலேயே அதிகமாக சாப்பிட்டு விடுகிறார்கள்.
மாறுபடும் வளர்சிதை மாற்றம்:
நாம் ஓய்வாக இருக்கும் போது நமது உடல் சுவாசம், ரத்த ஓட்டம் போன்ற அடிப்படை வேலைகளுக்காக பயன்படுத்தும் கலோரிகள்தான் அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற வீதம் எனப்படுகிறது. இது நபருக்கு நபர் மாறுபடும். வயது, பாலினம், மரபியல் மற்றும் உடலில் உள்ள தசைகளின் அளவு ஆகியவற்றை பொறுத்து இது அமைகிறது.
உடலில் கொழுப்பை விட தசை அதிகமாக உள்ளவர்களுக்கு ஓய்வில் இருக்கும் போதும் அதிக கலோரிகள் எரியும். இதனால், ஒரே எடையில் இருக்கும் இரண்டு பேருக்குக் கூட தினசரி தேவைப்படும் கலோரியின் அளவு மாறுபடுகிறது.
மரபணுக்களின் தாக்கம்:
நமது உடல் எடை அதிகரிப்பதில் மரபணுக்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது. உடல் பருமன் ஆபத்தை அதிகரிக்கும் சில மரபணுக்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். அதில் 'FTO' எனப்படும் மரபணு முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.
இந்த மரபணு உடலின் பசியை அதிகரிக்க செய்து, உடல் எடை கூடுவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்குகிறது. நமது உடல் கொழுப்பை எவ்வாறு சேமிக்கிறது மற்றும் ஆற்றலை எப்படி பயன்படுத்துகிறது என்பதை இந்த மரபணுக்கள் தீர்மானிக்கின்றன என்று 'நேச்சர் ஜெனடிக்ஸ்' (Nature Genetics) இதழில் வெளியான ஆய்வு கூறுகிறது.
குடல் பாக்டீரியாக்களின் பங்கு:
மனிதனின் குடலில் பல கோடிக்கணக்கான நுண்ணுயிரிகள் வாழ்கின்றன. இவை 'குடல் மைக்ரோபயோம்' (Gut Microbiome) என்றழைக்கப்படுகிறது. நாம் சாப்பிடும் உணவிலிருந்து உடல் எவ்வளவு திறம்பட ஆற்றலை உறிஞ்ச வேண்டும் என்பதை இந்த குடல் பாக்டீரியாக்கள் தீர்மானிப்பதாக சமீபத்திய ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது. சில வகையான பாக்டீரியாக்கள் உடலில் கொழுப்பு சேமிப்பை அதிகரிக்க வழிவகுக்கின்றன.
தூக்கமின்மையின் விளைவு:
போதிய தூக்கம் இல்லாததும் உடல் எடை அதிகரிப்பதற்கு காரணமாக அமைகிறது. தூக்கம் குறையும் போது பசியை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் அதிகரித்து, வயிறு நிறைந்த உணர்வை தரும் ஹார்மோன்கள் குறைகின்றன. இதனால் அதிக கலோரிகள் கொண்ட உணவுகளை சாப்பிட தோன்றும். மேலும், தூக்கமின்மையால் உடல் சோர்வடைந்து பகல் நேரத்தில் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட முடியாமல் போவதால், கலோரிகள் எரிக்கப்படுவது குறைந்து எடை கூடுகிறது.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3632337/?utm_source=chatgpt.com