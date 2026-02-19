ETV Bharat / lifestyle

3 மாதங்களுக்கு மேல் ஒரே 'கண் மை' பயன்படுத்துறீங்களா? தொற்று ஏற்படாமல் பாத்துக்கோங்க!

காஜல் தடவும் போது கண்ணின் உட்புற விளிம்பைத் தவிர்த்து, இமைகளுக்கு வெளியே தடவுவது பாதுகாப்பானது. மேக்கப் சாதனங்களை 3 முதல் 4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மாற்றிவிடுவது நல்லது

கண்களுக்கு காஜல் தீட்டாமல் நம்மில் பலருக்கு அந்த நாள் முழுமையடைவதே இல்லை. "கண்ணுக்கு மை அழகு" என்று சொல்வார்கள், ஆனால் அந்த அழகு ஆரோக்கியமானதாக இருக்கிறதா என்று நாம் எப்போதாவது யோசித்தது உண்டா? தினமும் கண் மை போடும் பழக்கம் நம்மில் பலருக்கும் ஒரு அங்கமாகவே மாறிவிட்டது.

ஆனால், நாம் பயன்படுத்தும் அந்த காஜல் பென்சிலோ அல்லது ஐலைனரோ நம் கண்களுக்கு தெரியாமல் மெல்ல மெல்ல பாதிப்பை ஏற்படுத்திக்கொண்டிருக்கலாம். ஒரு சிறிய அலட்சியம் அல்லது மேக்கப் சாதனங்களைச் சரியாகப் பராமரிக்காதது, நம் பார்வையைக்கூடப் பாதிக்கக்கூடும் என்று பலருக்கு தெரிவதில்லை.

வணிக ரீதியாக உற்பத்தி செய்யப்படும் பெரும்பாலான 'காஜல்' அதிக அளவு ஈயத்தைக் (Lead) கொண்டுள்ளது என்கிறது NIH ஆய்வு. நாம் பயன்படுத்தும் காஜல் பென்சில்கள் அல்லது ஐலைனர்கள் பழையதாகிவிட்டால், அதில் உள்ள பதனப்பொருள்கள் (Preservatives) வீரியத்தை இழக்கின்றன.

இதனால் அதில் பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள் வளரத் தொடங்குகின்றன. இவற்றை மீண்டும் மீண்டும் கண்களில் பயன்படுத்தும் போது கிருமிகள் நேரடியாகக் கண்ணுக்குள் செல்கின்றன. குறிப்பாக, கண்ணின் உட்புற விளிம்பில் (Waterline) காஜல் தடவும் போது, அந்த துகள்கள் கண்ணீருடன் கலந்து கண்ணின் மேற்பரப்பை பாதிக்கின்றன. இது கண்ணின் ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைக்கும் சுரப்பிகளை அடைத்து, எரிச்சல் மற்றும் சிவப்பு நிறத் தழும்புகளை உருவாக்குகிறது.

தொற்று பரவுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள்: கண் மேக்கப் சாதனங்களால் தொற்று ஏற்படுவதற்குப் பல காரணங்கள் உள்ளன. மிக முக்கியமாக, காஜல் மற்றும் ஐலைனர்களை அதன் காலாவதி தேதிக்குப் பிறகும் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது கிருமித் தொற்றுக்கு வழிவகுக்கும். அதேபோல், தோழிகளுடனோ அல்லது மற்றவர்களுடனோ உங்கள் மேக்கப் சாதனங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வது ஒருவரிடம் உள்ள கிருமிகள் மற்றவருக்கு எளிதில் பரவக் காரணமாகிறது.

சுத்தமில்லாத ஃப்ரஷ் அல்லது கைகளைப் பயன்படுத்துவதும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். ஈரப்பதம் அதிகமுள்ள இடங்களில் மேக்கப் பொருட்களை வைக்கும் போது, கிருமிகள் மிக வேகமாக வளர்கின்றன. இத்தகைய அசுத்தமான பொருட்களைக் கண்களின் மிக அருகில் பயன்படுத்தும் போது, அது கார்னியா எனப்படும் விழிவெண்படலத்தைப் பாதித்துத் தீவிரமான புண்களைக் கூட ஏற்படுத்தலாம்.

தவறான முறையில் கண் மேக்கப் பயன்படுத்துவதால் பலவிதமான மருத்துவப் பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதில் பொதுவானது 'மெட்ராஸ் ஐ' என்று அழைக்கப்படும் கன்ஜங்டிவிடிஸ் (Conjunctivitis). இது கண்கள் சிவந்து போவதற்கும், நீர் வடிவதற்கும் காரணமாகிறது.

அடுத்து, இமை விளிம்புகளில் ஏற்படும் வீக்கம் (Blepharitis) மற்றும் கண்ணிமைகளில் தோன்றும் வலி மிகுந்த கட்டிகள் (Styes) போன்றவை இமைச் சுரப்பிகள் அடைபடுவதால் ஏற்படுகின்றன. சில நேரங்களில் மேக்கப் துகள்கள் கண்ணீரின் தன்மையை மாற்றி, கண்களில் வறட்சியை உண்டாக்கும். கவனக்குறைவாக மேக்கப் போடும்போது ஏற்படும் சிறு கீறல்கள் கூட பார்வைக் குறைபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

பராமரிக்க வேண்டிய முறைகள்: கண்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கச் சில எளிய மற்றும் கட்டாயமான வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். எப்போதும் தரம் சரிபார்க்கப்பட்ட, நல்ல நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளை மட்டுமே வாங்க வேண்டும்.

காஜல் தடவும் போது கண்ணின் உட்புற விளிம்பைத் தவிர்த்து, இமைகளுக்கு வெளியே தடவுவது பாதுகாப்பானது. மேக்கப் சாதனங்களை 3 முதல் 4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மாற்றிவிடுவது நல்லது. எக்காரணம் கொண்டும் மற்றவர்களின் ஐலைனர்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

மேக்கப் போடுவதற்கு முன்பும், அதைக் கலைக்கும் முன்பும் கைகளை நன்றாகக் கழுவ வேண்டும். இரவு தூங்கச் செல்வதற்கு முன்னால் கண்டிப்பாக மேக்கப்பை முழுமையாக நீக்க வேண்டும். கண்களில் சிறிதளவு எரிச்சல், அரிப்பு அல்லது சிவப்பு நிறம் தென்பட்டாலும் உடனடியாக அந்தப் பொருளைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு மருத்துவரை அணுகுவது மிக முக்கியம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

