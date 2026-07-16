மனதை வாட்டும் பழைய நினைவுகள்: மீள முடியாமல் தவிப்பது ஏன்?
யோசிப்பது தவறில்லை, ஆனால் ஒரே விஷயத்தை அதிகப்படியாக யோசிக்கும் போது அது மன அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது.
Published : July 16, 2026 at 11:21 AM IST
இரவு ஒரு மணி இருக்கும். உடல் பயங்கர சோர்ந்து போய் தூக்கத்தை கேட்கும். ஆனால், கண்கள் மட்டும் மூடாது. அதற்குள் ஏதோ ஒரு பழைய சம்பவம், யாரோ சொன்ன ஒரு வார்த்தை, அல்லது நாம் செய்த ஒரு சின்ன தவறு மனதுக்குள் வந்து உட்கார்ந்து கொள்ளும். "அன்னைக்கு ஏன் நான் அப்படி பேசினேன்?", "அவங்க என்னை பத்தி என்ன நினைச்சிருப்பாங்க?", "ஏன் எனக்கு மட்டும் எப்பவும் இப்படி நடக்குது?" என இந்த கேள்விகள் வரிசையாக வந்து தூக்கத்தை கெடுக்கும்.
பகலில் எல்லோரோடும் சிரித்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது கூட, உள்ளுக்குள் ஏதோ ஒரு பழைய கசப்பான சம்பவம் சினிமா படம் போல ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். கடந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு தோல்வி, அவமானம் அல்லது நிராகரிப்பை நினைத்து, இப்போது வரை மனசுக்குள் அசைபோட்டு கொண்டே இருப்பதைத்தான் உளவியலில் 'ரூமினேஷன்' (Rumination) என்கிறார்கள். இது பலருடைய அன்றாட நிம்மதியை கெடுக்கும் ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக மாறி வருகிறது.
அசைபோடும் மனசு: 'ரூமினேஷன்' என்றால் என்ன?
பொதுவாக ஒரு விஷயம் நடந்தால், அதை அப்போதே கடந்து போகிறவர்கள் ஒரு ரகம். ஆனால், சிலருக்கு அந்த விஷயத்தை அவ்வளவு எளிதாக மறக்க முடியாது. மாடுகள் உணவை சாப்பிட்ட பிறகு, அதை மீண்டும் வாய்க்கு கொண்டு வந்து அசைபோடுவதை பார்த்திருப்போம்.
அதேபோல, எப்போதோ முடிந்து போன ஒரு கசப்பான சம்பவத்தை மீண்டும் மீண்டும் நினைவுக்கு கொண்டு வந்து, அதைப்பற்றியே யோசித்து கொண்டிருப்பது தான் இந்த ரூமினேஷன். இது நமக்கே தெரியாமல் ஒரு கட்டத்தில் பழக்கமாக மாறிவிடுகிறது.
வெளியே பார்க்க அமைதியாக இருந்தாலும், மூளைக்குள் ஒரே காட்சியை திரும்ப திரும்ப ஓடவிடும் 'ரிப்பீட் மோட்' வேலை செய்ய ஆரம்பித்துவிடும். யாரோ தற்செயலாக சொன்ன ஒரு வார்த்தை, கடந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு ஏமாற்றம் அல்லது ஆபீஸில் நடந்த ஒரு சின்ன தவறு என எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அதை மாற்றவே முடியாது என்று தெரிந்தும், மனசு அதை சுற்றியே வட்டம் அடித்து கொண்டிருக்கும்.
இதற்கு என்னதான் காரணம்?
இந்த அதிகப்படியான சிந்தனைக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம்.
- படித்து முடித்த பின் வேலை தேடுவதில் இருக்கும் சவால்கள்.
- நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினருடன் ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகள்.
- முக்கியமாக, இன்றைய காலகட்டத்தில் சோஷியல் மீடியா இதற்கு ஒரு பெரிய காரணியாக இருக்கிறது.
"அவங்க ஏன் என் போஸ்ட்டுக்கு லைக் பண்ணல?", "அந்தப் பதிவுக்கு நான் கமெண்ட் செய்யாமல் இருந்திருக்கலாமோ?", "அவங்க வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் என்னைத்தான் குத்தி காட்டி எழுதியிருக்காங்களோ?" என சோஷியல் மீடியாவில் நடக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட மனதுக்குள் ஒரு பெரிய போரையே நடத்தி விடுகின்றன.
இதனால் வரும் பாதிப்புகள் என்ன?
யோசிப்பது தவறில்லை, ஆனால் ஒரே விஷயத்தை அதிகப்படியாக யோசிக்கும் போது அது மன அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது. முதல் பாதிப்பு தூக்கமின்மையில் தொடங்கும், பகல் நேரத்தில் செய்யும் வேலைகளில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகும்.
நாளடைவில் இது தீவிரமான பதற்றம், மனச்சோர்வு மற்றும் தன்மீதான நம்பிக்கையை இழத்தல் போன்ற பெரிய மனநலப் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுத்துவிடும். மாற்ற முடியாத ஒன்றை நினைத்துக்கொண்டே இருப்பதால், தற்போதைய வாழ்க்கையை வாழ முடியாமல் மனம் முடங்கிப் போய்விடுகிறது.
இதிலிருந்து எப்படி வெளியே வருவது?
ரூமினேஷன் என்ற சுழலில் இருந்து வெளிவருவது முற்றிலும் நம் கைகளில்தான் இருக்கிறது.
- மாற்ற முடியாது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்: நடந்து முடிந்த ஒரு விஷயத்தை நம்மால் ஒருபோதும் மாற்ற முடியாது என்பதை மனதுக்கு அழுத்தமாக சொல்ல வேண்டும்.
- எழுதிப் பழகுதல்: மனதை வாட்டும் எண்ணங்களை ஒரு டைரியிலோ அல்லது பேப்பரிலோ எழுதி வைக்கும் போது, பாரம் பாதியாக குறைவதை உணரலாம்.
- கவனத்தைத் திருப்புதல்: உடற்பயிற்சி செய்வது, புதிய வேலைகளில் ஈடுபடுவது அல்லது நமக்குப் பிடித்த ஒரு பொழுதுபோக்கில் கவனத்தை செலுத்துவது நம்மை தற்போதைய நிலைக்கு (Present moment) கொண்டு வரும்.
- பகிர்ந்து கொள்ளுதல்: எல்லாவற்றையும் மனதுக்குள்ளேயே பூட்டி வைக்காமல், நம்பிக்கையான நண்பர்களிடமோ அல்லது குடும்பத்தினரிடமோ பேசிப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.
- சோஷியல் மீடியாவை தள்ளி வைத்தல்: ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற தளங்களில் மற்றவர்களின் வாழ்க்கையோடு நம்மை ஒப்பிடுவதை குறைத்து கொள்ள வேண்டும். சில விஷயங்களுக்கு பதிலை தேடாமல், காலத்தின் போக்கிலேயே விட்டுவிடுவதுதான் மன அமைதிக்கு வழி.
ஆய்வு:
https://www.psychiatry.org/news-room/apa-blogs/
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/break-the-cycle
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/rumination-syndrome