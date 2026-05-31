வயது ஏற ஏற குறையும் நட்பு வட்டாரம்? நட்பின் வறட்சிக்கு பின்னணியில் இருக்கும் உளவியல் காரணங்கள்!
வெறும் சினிமா, அரசியல், போக்குவரத்து நெரிசல் ஆகியவற்றை பற்றிப் பேசிவிட்டு நம் உரையாடலை முடித்துக் கொள்கிறோம். ஆனால், உண்மையான நட்பு என்பது நம்முடைய கவலைகளையும், பயங்களையும், பலவீனங்களையும் மற்றவர்களிடம் தயக்கமின்றி பகிர்வதில் தான் இருக்கிறது.
Published : May 31, 2026 at 12:50 PM IST
பள்ளி பருவத்திலும் கல்லூரி நாட்களிலும் நமக்கு நண்பர்கள் தானாகவே அமைந்தார்கள். வகுப்பறை, அரட்டை, ஒன்றாக சாப்பிடும் மதிய உணவு என எல்லாமே நம்மை மற்றவர்களுடன் எளிதாக இணைத்தன. ஆனால், வயது கூடிக்கொண்டே போகும்போது, ஒருகட்டத்தில் நம்மை சுற்றி நண்பர்களின் எண்ணிக்கை குறைவதை நாம் உணர்கிறோம்.
பலரோடு பேசுவது குறைந்து, வெறும் வாட்ஸ்அப் எமோஜிகளோடு நம் நட்பு சுருங்கிவிடுகிறது. இது நம் தனிப்பட்ட பிரச்சனை மட்டுமல்ல, உலகளவில் பலரும் எதிர்கொள்ளும் ஒரு சமூகப் பிரச்சனை என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. நாம் ஏன் வயதானவுடன் நண்பர்களை உருவாக்கிக்கொள்ள சிரமப்படுகிறோம், நம்மிடையே ஏன் ஒரு 'நட்பு வறட்சி' (Friendship Drought) ஏற்படுகிறது என்பதை பற்றி விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு.
எல்லாமே திட்டமிடப்பட வேண்டியதாக மாறும் வாழ்க்கை
சிறு வயதில் புவியியல் ரீதியாக நாம் அனைவரும் ஒரே இடத்தில், ஒரே வகுப்பறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்ததால் நட்பு என்பது தற்செயலாகவும் எளிதாகவும் நிகழ்ந்தது. பரீட்சை பயம், ஆசிரியர்களின் கண்டிப்பு போன்ற பொதுவான விஷயங்கள் நம்மை எளிதில் ஒன்று சேர்த்தன. ஆனால், 30 வயதைக் கடக்கும்போது நிலைமை முற்றிலும் மாறுகிறது.
2022 ஆம் ஆண்டு மேலைநாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு சமூகவியல் ஆய்வு, மனிதர்களின் வயது கூடக்கூட அவர்களின் சமூக வாழ்க்கை எப்படி மாறுகிறது என்பதை விளக்குகிறது. வேலை, திருமணம், குழந்தைகளைப் பராமரித்தல், குடும்ப பொறுப்புகள் போன்றவை நம் அன்றாட செயல்பாடுகளை முற்றிலுமாய் மாற்றிவிடுகின்றன.
இதனால், முன்போல தற்செயலாக யாரையும் சந்தித்து பேச முடிவதில்லை. ஒரு நண்பரை சந்திக்க வேண்டும் என்றால்கூட, பல வாரங்களுக்கு முன்பே திட்டமிட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு நாம் தள்ளப்படுகிறோம்.
தொடர்பில் இருந்தும் தொடரும் தனிமை
தொழில்நுட்பம் வளர்ந்த இந்த யுகத்தில் நாம் அனைவரும் டிஜிட்டல் முறையில் இணைக்கப்பட்டே இருக்கிறோம். ஆனால், அது நிஜமான நெருக்கத்தை தருகிறதா என்றால் இல்லை என்கிறது 2024ல் இளைஞர்களின் தனிமை குறித்து நடத்தப்பட்ட ஒரு முக்கிய ஆய்வு. பலருக்கும் சமூக ஊடகங்கள் வழியாக நூற்றுக்கணக்கான தொடர்புகள் இருந்தாலும், மனரீதியான தனிமை அதிகமாகவே இருப்பதாக அந்த ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது.
இது குறித்து உளவியல் ஆலோசகரான தீபக் காஷ்யப் கூறும்போது, "சமூக ஊடகங்கள் நமக்கு ஒரு போலியான பிணைப்பு உணர்வை உருவாக்குகின்றன. ஆனால், அவை நிஜ வாழ்க்கையின் அர்த்தமுள்ள உரையாடல்களைக் குறைத்துவிடுகின்றன. மற்றவர்கள் காலையில் என்ன சாப்பிட்டார்கள், எங்கு சென்றார்கள் என்பதை அவர்களின் பதிவுகள் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம்.
ஆனால், அவர்கள் நிஜமாகவே மனரீதியாகப் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்களா என்பது நமக்கு தெரிவதில்லை. நாம் ஒருவரையொருவர் 'லைக்' செய்து கொள்கிறோமே தவிர, மனம் விட்டுப் பேசுவதில்லை" என்கிறார். இதனால் நட்பு என்பது வெறும் கணக்கு வழக்குகளைப் பராமரிப்பது போல மாறிவிடுகிறது.
தயக்கமும் நிராகரிப்பு பயமும்
நீண்ட நாட்களாக பேசாமல் இருக்கும் ஒரு பழைய நண்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்ப நினைக்கும்போது, "இவ்வளவு நாட்களுக்கு பிறகு பேசினால் தவறாக நினைப்பாரோ? தர்மசங்கடமாக இருக்குமோ?" என்று நம் மனம் யோசிக்க தொடங்குகிறது. சுவாரசியமான விஷயம் என்னவென்றால், மறுபக்கத்தில் இருக்கும் அந்த நண்பரும் இதையேதான் நினைத்து கொண்டிருப்பார்.
2024 ஆம் ஆண்டு 'கம்யூனிகேஷன்ஸ் சைக்காலஜி' (Communications Psychology) என்ற இதழில் வெளியான ஓர் ஆய்வு, மனிதர்கள் தங்கள் பழைய நண்பர்களை மீண்டும் தொடர்புகொள்வதில் எவ்வளவு தயக்கம் காட்டுகிறார்கள் என்பதைப் படம்பிடித்துக் காட்டியுள்ளது. நாம் மீண்டும் பேசத் தொடங்கினால் மற்றவர்கள் அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வார்களோ என்று தவறாகக் கணித்து, பயந்து நாமே பின்வாங்கிவிடுகிறோம்.
ஆனால், உண்மையில் நாம் பேசும்போது அவர்கள் அதை மகிழ்ச்சியோடுதான் வரவேற்பார்கள் என்று அந்த ஆய்வு கூறுகிறது. "பல முதிர்ந்த மனிதர்கள் மற்றவர்கள் தங்களைத் தவறாக எடைபோட்டுவிடுவார்களோ அல்லது தங்களின் தலையீட்டை விரும்பமாட்டாரோ என்று பயந்தே புதிய நட்பைத் தொடங்கத் தயங்குகிறார்கள்" என்று தீபக் காஷ்யப் விளக்குகிறார்.
நெருக்கத்தை குறைக்கும் முதிர்ச்சி
வயதாகும்போது நாம் பல ஏமாற்றங்களையும், துரோகங்களையும், அலட்சியங்களையும் கடந்திருப்போம். இந்த அனுபவங்கள் நம்மை மற்றவர்களிடம் எளிதில் பழகவிடாமல் தடுத்து, ஒருவித எச்சரிக்கை உணர்வை தந்துவிடுகின்றன. நாம் நம்முடைய பலவீனங்களையோ, கவலைகளையோ மற்றவர்களிடம் காட்ட விரும்புவதில்லை.
வெறும் சினிமா, அரசியல், போக்குவரத்து நெரிசல் ஆகியவற்றை பற்றிப் பேசிவிட்டு நம் உரையாடலை முடித்துக் கொள்கிறோம். ஆனால், உண்மையான நட்பு என்பது நம்முடைய கவலைகளையும், பயங்களையும், பலவீனங்களையும் மற்றவர்களிடம் தயக்கமின்றிப் பகிர்வதில் தான் இருக்கிறது. அதை செய்ய நாம் அஞ்சுவதால், நட்பில் ஆழமான நெருக்கம் ஏற்படுவதில்லை.
தீர்வு என்ன?
வயதான காலத்தில் நட்பு என்பது தானாக அமையாது, அதை நாம்தான் தேடி சென்று உருவாக்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இதற்கு ஆய்வுகள் சொல்லும் எளிய வழிமுறை: 'தொடர்ச்சி' (Consistency).
யாரோடும் முதல் சந்திப்பிலேயே அலாதியான நட்பு ஏற்பட்டுவிடாது. மீண்டும் மீண்டும் சந்திப்பதும், சிறிய அளவிலான உரையாடல்களும் தான் பிணைப்பை பலப்படுத்தும். ஏதேனும் ஒரு பொழுதுபோக்குக் குழு, உடற்பயிற்சிக் கூடம், அல்லது புத்தக வாசிப்பு மையங்கள் போன்ற பொதுவான இடங்களில் நம்மை இணைத்துக் கொள்ளும்போது, அங்கு தொடர்ந்து வரும் நபர்களுடன் இயல்பான பழக்கம் ஏற்படும். தயக்கங்களை உடைத்து நாமே முதலில் பேசுவதும், வாரம் ஒருமுறை நலம் விசாரிப்பதும் நட்பை வாழவைக்கும்.
"வயதான காலத்தில் நட்பு என்பது தானாக நடக்கும் விபத்து அல்ல, அது நாம் திட்டமிட்டு வளர்க்க வேண்டிய ஒரு தோட்டம்" என்கிறார் தீபக் காஷ்யப். எனவே, "நான் வேலையாக இருக்கிறேன்" என்று சொல்வதை விடுத்து, "நாம் எப்போது சந்திக்கலாம்?" என்று பழைய நண்பர்களிடமோ அல்லது புதிய மனிதர்களிடமோ கேட்பதே இந்த நட்பு வறட்சியைப் போக்குவதற்கான முதல் படியாகும்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040260822000387
https://www.nature.com/articles/s44271-024-00075-8
https://www.happiness.hks.harvard.edu/february-2025-issue/the-friendship-recession-the-lost-art-of-connecting