மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் ஜப்பானியர்களின் 15 நிமிட பழக்கம் - உங்களுக்கு தெரியுமா?
ஜப்பானியர்களின் வெந்நீரில் பாதங்களை நனைக்கும் பழக்கம் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
Published : November 12, 2025 at 10:58 AM IST
ஜப்பானியர்களின் உணவுமுறை மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களை எப்போதும் வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது. உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் முதல் அன்றாட பழக்கவழக்கங்கள் வரை, அவர்கள் பின்பற்றும் ஒவ்வொரு பழக்கமும் அவர்களின் நீண்ட ஆயுளுக்கும் (Longevity) மன அமைதிக்கும் அடிப்படையாக உள்ளன.
அப்படி அவர்களின் கலாச்சாரத்தில் ஆழமாக வேரூன்றியிருக்கும் ஒரு எளிய பழக்கம், சில நிமிடங்களிலேயே மனதை அமைதியாக்கி, உடலில் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. அது தான் பாதங்களை 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வெந்நீரில் நனைக்கும் பழக்கம் (Japanese Foot Soaking Ritual). இந்த எளிய ஆரோக்கியப் பழக்கம், பக்கவாதம் வரும் அபாயத்தைக் குறைப்பதோடு, இதய ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தும் என சமீபத்திய ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
அந்த வகையில், ஜப்பானியர்கள் பின்பற்றும் இந்த பழக்கத்தை வீட்டில் எப்படி செய்வது? அதனால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
- ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் கணுக்கால் (Ankles) வரை மூழ்கும் அளவுக்கு வெந்நீரை நிரப்பவும்.
- அதன் கூடவே தண்ணீரில் சிறிது எப்சம் உப்பை (Epsom salt) சேர்த்து கலந்து விடவும்.
- அதன் பின்னர், பாதங்களை 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரை வெந்நீரில் நனைக்கவும்.
- இந்த நேரத்தில் அமைதியாக அமர்ந்து, ஒரு புத்தகம் படிக்கலாம், மனதிற்கு இதமான இசையைக் கேட்கலாம் அல்லது ஆழ்ந்த சுவாச பயிற்சி அல்லது தியானம் செய்யலாம்.
- 15 நிமிடங்களுக்கு பின்னர், பாதங்களை நன்கு துடைத்து, அதன் வெப்பத்தைத் தக்கவைக்க சாக்ஸ் அணிவது அவசியம்.
நன்மைகள் என்னென்ன?
இந்த 15 நிமிட எளிய பழக்கம் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக The effects of aroma massage and foot bath on psychophysiological response in stroke patients என்ற தலைப்பில் NCBI ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அவற்றை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம்.
ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துதல்: சூடான நீரில் பாதங்களை வைக்கும்போது, நமது ரத்த நாளங்கள் விரிவடைகின்றன. இதனால் ரத்தம் கால்களில் இருந்து உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கு, குறிப்பாக இதயத்திற்கு, எளிதாகவும் சீராகவும் பாய்கிறது. இது ஆரோக்கியமான ரத்த அழுத்தத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது என்கிறது NCBI ஆய்வு. சீரான ரத்த ஓட்டம் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ரத்த அழுத்தம் ஆகியவை பக்கவாதம் மற்றும் மாரடைப்புக்கான அபாயத்தைக் குறைக்கின்றன.
மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது: நம் கால்களில் ஆயிரக்கணக்கான நரம்பு முடிச்சுகள் (Nerve Endings) உள்ளன. வெந்நீரின் வெப்பமான தூண்டுதல் மூளைக்கு அமைதியான சமிக்ஞைகளை அனுப்பி, மன அழுத்த ஹார்மோனான கார்டிசோலின் (Cortisol) அளவைக் குறைக்கிறது. நாள்பட்ட மன அழுத்தம் இதய நோய்களுக்கு ஒரு முக்கிய காரணியாகும். மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம், இந்தச் சடங்கு மறைமுகமாக இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கிறது.
சிறந்த தூக்கத்தை ஊக்குவித்தல்: தூங்க செல்வதற்கு முன் வெந்நீரில் கால் நனைப்பது, உடலில் உள்ள வெப்பநிலையை சமநிலைப்படுத்தி, தளர்வை ஊக்குவிக்கிறது. இது தூக்கமின்மையால் (Insomnia) பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு கூட, தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துவதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. போதுமான தூக்கம் ஒட்டுமொத்த இருதய ஆரோக்கியத்திற்கு மிக அவசியம்.
தசை இறுக்கத்தைக் குறைத்தல்: வெந்நீரில் எப்சம் உப்பை சேர்ப்பதன் மூலம், அதன் மெக்னீசியம் சத்து சருமத்தின் வழியாக உறிஞ்சப்பட்டு, தசைகளைத் தளர்த்தவும் (Muscle Relaxation), உடல் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
யாருக்கு நன்மைகள் அதிகம்? இந்த எளிமையான ஜப்பானிய பழக்கம், யாருக்கு வேண்டுமானாலும் ஏற்றது என்றாலும், வயது மூத்தவர்களுக்கு குறிப்பாக, பலவீனமான ரத்த ஓட்டம் உள்ளவர்கள், மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்துடன் போராடுபவர்கள், மற்றும் தூக்கப் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.