தினமும் என்ன உடற்பயிற்சி செய்வது என தெரியவில்லையா? உடம்பை ஃபிட்டாக்கும் 12 பயிற்சிகள் இதோ!
இதய ஆரோக்கியத்திற்கும், எலும்புகளை வலுப்படுத்துவதற்கும் ஓட்டப்பயிற்சியை விட சிறந்தது எதுவுமில்லை.
Published : October 14, 2026 at 1:04 PM IST
அனைவரும் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என நினைத்திருப்போம். ஆனால், என்ன செய்வது, எப்படி செய்வது, இதை செய்தால் உடல் எடை குறையுமா? பிட்டாக இருக்க முடியுமா என ஆயிரம் கேள்விகள் ஓடும். ஏன், யூடியூப், இன்ஸ்டா என அனைத்திலும் வரும் உடற்பயிற்சிகளை பார்ப்போம்... ஆனால், "நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்" என்று அப்படியே விட்டுவிடுவோம்.
உங்களுக்கும் தினமும் என்ன உடற்பயிற்சி செய்வது என குழப்பமாக இருக்கிறதா? அப்படியானால், உங்கள் உடலை எப்போதும் சுறுசுறுப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க உதவும் சில சிறந்த பயிற்சிகளைப் பற்றி இங்கு பார்ப்போம். வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய எளிய பயிற்சிகள் முதல் உடலின் ஒட்டுமொத்த வலிமையை அதிகரிக்கும் பயிற்சிகள் வரை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
- புஷ்-அப்ஸ் (Pushups)
கைகள், நெஞ்சுப் பகுதி மற்றும் தோள்பட்டைகளை ஒரே நேரத்தில் வலுவாக்க இது ஒரு அருமையான பயிற்சி.
எப்படி செய்வது: தரையில் குப்புறப் படுத்து, உள்ளங்கைகளையும் கால் விரல்களையும் தரையில் ஊன்றி உடலை நேர்கோட்டில் உயர்த்தவும். முழங்கைகளை மெதுவாக மடித்து உடலை கீழ்நோக்கி கொண்டு வரவும். மார்புப்பகுதி தரைக்கு அருகில் வந்ததும், மீண்டும் கைகளை அழுத்தி பழைய நிலைக்கு உயரவும். உடலை உயர்த்தும்போது வயிற்றுத் தசைகளை இறுகப் பிடித்துக்கொள்வது முதுகுக்கு நல்ல பலன் தரும்.
- பாடிவெயிட் ஸ்குவாட்ஸ் (Bodyweight Squats)
இடுப்பு, தொடை மற்றும் பின்புறத் தசைகளை வலுவாக்க இந்த பயிற்சி மிகவும் நல்லது.
எப்படி செய்வது: கால்களை இடுப்பு அகலத்தை விட சற்று விரித்து நிமிர்ந்து நிற்கவும். நாற்காலியில் உட்காருவது போல இடுப்பை பின்னோக்கி தள்ளி, முழங்கால்களை மடித்து கீழே இறங்கவும். தொடைகள் தரைக்கு சமமாக வரும் வரை கீழே இறங்கி, பின்னர் கால்களை அழுத்தி மீண்டும் பழையபடி நிமிர்ந்து நிற்கவும்.
- லஞ்சஸ் (Lunges)
கால்களின் பலத்தை அதிகரிக்கவும், உடலின் சமநிலையை மேம்படுத்தவும் இது உதவுகிறது.
எப்படி செய்வது: நேராக நின்று, ஒரு காலை மட்டும் முன்னே எடுத்து வைத்து பெரிய எட்ட வைக்கவும். முன் காலின் முழங்காலை 90 டிகிரி மடித்து, பின் காலின் முழங்காலை தரைக்கு அருகில் கொண்டு வரவும். பின்னர் முன் காலின் பலத்தால் உடலை உந்தி பழைய நிலைக்கு வரவும். இதேபோல் அடுத்த காலிலும் செய்யவும்.
- ஓட்டம் மற்றும் வாக்கிங் (Running / Jogging)
இதய ஆரோக்கியத்திற்கும், எலும்புகளை வலுப்படுத்துவதற்கும் ஓட்டப்பயிற்சியை விட சிறந்தது எதுவுமில்லை.
எப்படி செய்வது: தொடக்க நிலையில் இருப்பவர்கள் வேகமாக நடப்பதில் இருந்து தொடங்கலாம். சிறிது நேரம் ஓடுவது, மூச்சு வாங்கும்போது சிறிது நேரம் நடப்பது என மாற்றி மாற்றி செய்வது (Interval running) உடலின் ஸ்டாமினாவை வேகமாக உயர்த்தும்.
- பிளாங்க் (Plank)
வயிறு மற்றும் முதுகுத் தசைகளை வலுவாக்கி, தொப்பையைக் குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கு இது ஏற்ற பயிற்சி.
எப்படி செய்வது: முழங்கையின் முன் பகுதியைத் தரையில் ஊன்றி, உடலை ஒரு பலகை போல நேர்கோட்டில் நிறுத்தவும். கால் விரல்கள் மற்றும் முன் கைகளின் தாங்குதலில் உடலை 20 முதல் 30 வினாடிகள் அப்படியே நிறுத்த வேண்டும்.
- சைட் பிளாங்க் (Side Planks)
இடுப்பின் பக்கவாட்டுத் தசைகளை வலுப்படுத்தவும், கீழ் முதுகு வலையைக் குறைக்கவும் இது உதவும்.
எப்படி செய்வது: ஒரு பக்கமாகச் சாய்ந்து படுத்து, ஒரு முழங்கையைத் தரையில் ஊன்றி இடுப்பை மேலே உயர்த்தவும். தலையிலிருந்து கால் வரை உடல் நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும். இந்த நிலையில் 15-20 வினாடிகள் இருந்துவிட்டு, அடுத்த பக்கமும் செய்யவும்.
- குளுட் பிரிட்ஜ் (Glute Bridge)
இடுப்பு மற்றும் பின்புற தசைகளை பலப்படுத்த இந்த பயிற்சி உதவும்.
எப்படி செய்வது: தரையில் மல்லாந்த நிலையில் படுத்து, முழங்கால்களை மடித்து பாதங்களை தரையில் வைக்கவும். இடுப்புப் பகுதியை மெதுவாக மேலே உயர்த்தி, தோள்பட்டையிலிருந்து முழங்கால் வரை நேர்கோட்டிற்கு கொண்டு வரவும். சிறிது நேரம் கழித்து மெதுவாக கீழே இறக்கவும்.
- டம்ஃபெல் பிரஸ் (Standing Overhead Dumbbell Press)
தோள்பட்டை தசைகளை வடிவமாகவும் வலுவாகவும் மாற்ற இது உதவும்.
எப்படி செய்வது: இரண்டு கைகளிலும் டம்ஃபெல்ஸ் (அல்லது தண்ணீர் பாட்டில்கள்) பிடித்து, தோள்பட்டை உயரத்திற்கு வைக்கவும். கைகளை நேராக தலைக்கு மேலே உயர்த்தி, பின்னர் மெதுவாக பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வரவும்.
- டம்ஃபெல் ரோஸ் (Dumbbell Rows)
முதுகுப் பகுதியை வலுவாக்கவும், உடலில் கலோரியை வேகமாக எரிக்கவும் இது சிறந்த பயிற்சி.
எப்படி செய்வது: முழங்கால்களை சற்று மடித்து, இடுப்பிலிருந்து உடலை லேசாக முன்னோக்கி சாய்க்கவும். கைகளில் டம்ஃபெல்ஸை பிடித்து, முழங்கையை மடித்து கையை இடுப்புப் பகுதி வரை மேலே இழுத்து மீண்டும் கீழே இறக்கவும்.
- பைக் ரோல்-அவுட் (Pike Roll-out)
வயிறு, கைகள் மற்றும் தோள்பட்டைகளை ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தும் சற்று மேம்பட்ட பயிற்சி.
எப்படி செய்வது: ஃபிட்னஸ் பந்தில் கால்களை வைத்து, கைகளைத் தரையில் ஊன்றி பிளாங்க் நிலைக்கு வரவும். இடுப்பை கூரை நோக்கி உயர்த்தி, உடலை 'V' வடிவத்திற்கு கொண்டு வந்து, பின்னர் மெதுவாக பழைய நிலைக்குத் திரும்பவும்.
- க்ரோ ஸ்டாண்ட் (Crow Stand - Yoga)
உடலின் சமநிலையையும், மணிக்கட்டு மற்றும் கைகளின் பலத்தையும் அதிகரிக்கும் ஒரு யோகாசனம்.
எப்படி செய்வது: தரையில் அமர்ந்து உள்ளங்கைகளைத் தரையில் ஊன்றவும். முழங்கால்களைக் கைகளின் பின்புறம் ஆக்ஸிலுக்கு அருகில் ஆஸாபாக வைக்கவும். மெதுவாக உடலின் எடையைக் கைகளுக்கு மாற்றி, கால் விரல்களைத் தரையிலிருந்து மேலே உயர்த்திச் சமநிலைப்படுத்தவும்.
- நீச்சல் (Swimming)
உடலில் உள்ள அனைத்துத் தசைகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் வேலையைக் கொடுக்கும் அருமையான பயிற்சி. மூட்டுகளுக்கு பெரிய அழுத்தத்தை கொடுக்காததால், காயம் அடைந்தவர்களுக்கும் உடல் எடை அதிகம் உள்ளவர்களுக்கும் இது மிகவும் பாதுகாப்பானது.
பயிற்சியை எப்படி தொடங்குவது?
ஆரம்பத்தில் ஒவ்வொரு பயிற்சியையும் 8 முதல் 12 முறை (Reps) செய்யலாம்.
வாரத்திற்கு எத்தனை நாள்?: வாரத்தில் குறைந்தது 5 நாட்கள், தினமும் 30 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி செய்வது உடலை எப்போதும் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும்.
ஆய்வு:
https://www.prescriptiontogetactive.com/static/pdfs/resistance-training-ACSM.pdf
https://www.heart.org/en/healthy-living/exercise-and-physical-activity/fitness-basics/strength-and-resistance-training-exercise