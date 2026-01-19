உங்க மூளை டல்லா இருக்கா? சுறுசுறுப்பாக்க தினமும் 10 நிமிஷம் இதை பண்ணுங்க!
தினமும் செய்தித்தாள்களில் வரும் குறுக்கெழுத்து போட்டிகள், சுடோகு அல்லது விடுகதைகளுக்கு விடை காண முயற்சிப்பது மூளைக்கு சிறந்த பயிற்சியாகும்.
நமது அன்றாட வாழ்க்கை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்திற்குள்ளேயே சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. காலையில் எழுவது, அவசர அவசரமாக வேலைக்கோ அல்லது பள்ளி, கல்லூரிக்கோ கிளம்புவது, இடையில் உணவு, இரவு உறக்கம் என இயந்திரத்தனமான ஒரு சூழலில் நாம் சிக்கியுள்ளோம்.
இத்தகைய சூழலில், பல நேரங்களில் நமது மூளை மந்தமாக இருப்பதை நாம் உணர்ந்திருப்போம். எந்த ஒரு வேலையிலும் முழுமையான ஈடுபாடு இல்லாமலும், புதிய விஷயங்களை யோசிக்க முடியாமலும் ஒருவித சலிப்பு ஏற்படும். இதனை வெறும் 'சோர்வு' என்று கடந்து போய்விட முடியாது. நீண்ட நாட்களாக ஒரே மாதிரியான பணிகளை செய்வதால் மூளையின் செல்கள் மந்தமடைந்து விடுகின்றன.
உடற்பயிற்சி செய்து உடலை தேற்றுவதில் காட்டும் ஆர்வத்தை, உடலின் முதன்மை உறுப்பான மூளையை செதுக்குவதில் நாம் காட்டுவதில்லை. மூளை சுறுசுறுப்பாக இல்லையெனில் நமது முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் படைப்பாற்றல் (Creativity) பெருமளவு பாதிக்கப்படும்.
ஆய்வுகளின்படி, ஒரு நாளைக்கு வெறும் 10 நிமிடங்கள் மட்டும் சில எளிய பயிற்சிகளை செய்வதன் மூலம், உறங்கி கொண்டிருக்கும் மூளையை தட்டியெழுப்பி புத்துணர்ச்சி பெற செய்ய முடியும். இது கவனத்தை அதிகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், வயதாவதால் ஏற்படும் ஞாபக மறதி போன்ற பிரச்சனைகளையும் தள்ளிப்போடும் என Brain Training Games Enhance Cognitive Function in Healthy Subjects என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அப்படிப்பட்ட எளிய 10 நிமிட பயிற்சிகளின் லிஸ்ட் இதோ
இசையைக் கேட்பது அல்லது வாசிப்பது: இசைக்கு மூளையின் செயல்பாட்டை தூண்டும் அபார சக்தி உண்டு. உங்களுக்கு பிடித்த பாடல்களை கேட்பது அல்லது ஏதேனும் ஒரு இசைக்கருவியை வாசிப்பது மூளையின் நரம்பு மண்டலத்தை உற்சாகப்படுத்தும். இது நினைவாற்றலை அதிகரிப்பதோடு, கவனச்சிதறலை குறைத்து ஒரு விஷயத்தில் அதிக நேரம் கவனம் செலுத்த உதவுகிறது.
மொழித்திறன் மற்றும் புரிந்துகொள்ளும் ஆற்றலை மேம்படுத்துவதில் இசை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தொடர்ந்து இசையுடன் தொடர்பில் இருப்பவர்களுக்கு, முதுமையில் ஏற்படும் ஆல்சைமர் போன்ற நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு மிகக் குறைவு என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
புதிர்களுக்கு விடை காண்பது: தினமும் செய்தித்தாள்களில் வரும் குறுக்கெழுத்து போட்டிகள் (Crosswords), சுடோகு அல்லது விடுகதைகளுக்கு விடை காண முயற்சிப்பது மூளைக்கு சிறந்த பயிற்சியாகும். இது உங்கள் க்ரிட்டிக்கல் திங்கிங் (Critical Thinking) வளர்ப்பதோடு, ஒரு சிக்கலை எப்படி அணுகுவது என்ற திறனையும் மேம்படுத்துகிறது என 2020ம் ஆண்டு வெளியான NIH ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
புதிய வழிகளில் சிந்திக்க மூளையை தூண்டுவதால், மூளை செல்கள் சிதைவடைவது தடுக்கப்படுகிறது. இது உங்கள் படைப்பாற்றலை அதிகரிப்பதோடு, டிமென்ஷியா (Dementia) போன்ற மறதி நோய்கள் ஏற்படுவதை பல ஆண்டுகள் தள்ளிப்போட உதவுகிறது.
புதிய விஷயங்களைக் கற்றல்: வயதான பிறகும் புதிய கலைகளையோ அல்லது தகவல்களையோ கற்க முயற்சிப்பது மூளையின் பிளாஸ்டிசிட்டி (Neuroplasticity) எனப்படும் மாற்றமடையும் திறனை மேம்படுத்துகிறது. தினமும் ஒரு புதிய தகவலை தெரிந்துகொள்வது அல்லது ஒரு சிறு கட்டுரையை வாசிப்பது கூட மூளைக்கு ஆற்றலைத் தரும்.
இது தன்னம்பிக்கையை அதிகரிப்பதோடு, சமூகத்தில் மற்றவர்களுடன் உரையாடும்போது ஒரு தெளிவை தருகிறது. புதிய விஷயங்களை கற்கும்போது மூளையில் புதிய நரம்பு இணைப்புகள் உருவாகின்றன, இது உங்கள் மூளையை எப்போதும் இளமையாக வைத்திருக்க உதவும்.
தியானம் செய்தல்: தியானம் என்பது வெறும் மன அமைதிக்கு மட்டுமல்ல, மூளையின் ஆரோக்கியத்திற்கும் மிக அவசியமானது. தினமும் 10 நிமிடம் அமைதியாக அமர்ந்து தியானம் செய்வது மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றத்தை குறைக்கிறது.
இது மூளையில் உள்ள 'கிரே மேட்டர்' (Grey matter) எனப்படும் சாம்பல் நிறப் பொருளின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது, இது உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தவும் நினைவாற்றலை தக்கவைக்கவும் உதவுகிறது. தியானம் செய்வதால் தூக்கத்தின் தரம் மேம்படுகிறது, இது மூளை தன்னை தானே புதுப்பித்துக்கொள்ள தேவையான ஓய்வை தருகிறது.
புதிய பாதையில் பயணம் செய்தல்: தினமும் அலுவலகத்திற்கோ அல்லது வீட்டிற்கோ ஒரே பாதையில் செல்வதற்கு பதிலாக, அவ்வப்போது புதிய பாதைகளை தேர்ந்தெடுங்கள். புதிய பாதையில் செல்லும்போது, நமது மூளை அந்த இடத்தின் சூழலை உன்னிப்பாக கவனிக்க தொடங்கும்.
இது இடஞ்சார்ந்த நோக்குநிலை (Spatial Orientation) எனப்படும் திறனை மேம்படுத்துகிறது. புதிய வழிகளை கண்டறிந்து செல்வது மூளையின் வரைபடத் திறனைதூண்டி, ஞாபக சக்தியை வலுப்படுத்துகிறது. இது மிகவும் எளிமையான ஆனால் வலிமையான ஒரு மூளை பயிற்சியாகும்.
நடனம் ஆடுதல்: நடனம் என்பது உடல் ஆரோக்கியத்தோடு மூளை ஆரோக்கியத்தையும் இணைக்கும் ஒரு செயலாகும். ஒரு பாடலின் இசைக்கு ஏற்ப உடல் அசைவுகளை ஒருங்கிணைப்பதும், நடன முறைகளை (Choreography) நினைவில் வைத்து ஆடுவதும் மூளைக்கு மிகப்பெரிய வேலைப்பளுவை தருகிறது.
இது மூளையில் புதிய நரம்புப் பாதைகளை உருவாக்குகிறது மற்றும் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் திறனை (Problem-solving) அதிகரிக்கிறது. நடனம் ஆடுவதால் மூளை சுறுசுறுப்படைவதுடன், மகிழ்ச்சியை தூண்டும் ஹார்மோன்களும் சுரக்கின்றன, இது மனச்சோர்வை தடுத்து மூளையை பாதுகாக்கிறது.
நினைவாற்றலை சோதித்தல்: விளையாட்டு போல உங்கள் நினைவாற்றலை நீங்களே அவ்வப்போது சோதித்து பார்க்கலாம். ஒரு சிறிய பத்தியை படித்துவிட்டு, அதில் உள்ள தகவல்களை நினைவுபடுத்திப் பார்ப்பது அல்லது கடந்த காலத்தில் நீங்கள் சென்ற ஒரு இடத்தைப் பற்றிய சிறு விவரங்களைக் கூட யோசித்துப் பார்ப்பது சிறந்த பயிற்சியாகும்.
இத்தகைய பயிற்சிகள் அன்றாட வாழ்வில் ஏற்படும் மறதியைக் குறைத்து, ஒரு பொருளை எங்கே வைத்தோம் என்பது போன்ற சிறு விஷயங்களை எளிதில் நினைவில் கொள்ள உதவும். இது உங்கள் கவனிப்புத் திறனை (Observation skills) பலமடங்கு உயர்த்தும்.
