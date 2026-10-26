முகப்பருவை ஒரே இரவில் விரட்டும் 'பிம்பிள் பேட்ச்': உண்மையிலேயே வேலை செய்யுமா? பயன்படுத்துவது எப்படி?
சில பிம்பிள் பேட்ச்களில் சாலிசிலிக் அமிலம், டீ ட்ரீ ஆயில் போன்ற மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட பொருட்களும் சேர்க்கப்படுகின்றன. இவை சருமத்தில் உள்ள அடைப்புகளை நீக்கி வீக்கத்தை குறைக்க உதவுகின்றன.
Published : October 26, 2026 at 11:09 AM IST
முன்பெல்லாம் முகத்தில் பரு வந்தால் அது தானாக போகும் வரை காத்திருப்பார்கள். இல்லையெனில், பாட்டி வைத்தியமாக மஞ்சள், சந்தனம் அல்லது வேப்பிலை அரைத்து பூசுவது வழக்கம். ஆனால், இன்றைய தலைமுறையினரிடம் இந்த பழக்கம் மெல்ல மாற தொடங்கியுள்ளது.
இன்றைய இளைஞர்கள் முகப்பரு வந்ததும் உடனடியாக அதை மறைக்கவும், குணப்படுத்தவும் 'பிம்பிள் பேட்ச்' (Pimple Patch) எனப்படும் சிறிய ஒட்டும் ஸ்டிக்கர்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். இரவு தூங்குவதற்கு முன் பருவின் மேல் இந்த ஸ்டிக்கரை ஒட்டிவிட்டு, காலையில் எடுத்து பார்த்தால் பருவின் வீக்கம் குறைந்து, முகம் தெளிவாக இருப்பது போல காட்டப்படுகிறது. சமூக வலைத்தளங்களிலும் இதை பற்றிய வீடியோக்கள் அதிக அளவில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
உண்மையில் இந்த பிம்பிள் பேட்ச் என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது? அது உண்மையிலேயே முகப்பருவை குணப்படுத்துமா? அல்லது வெறும் விளம்பரம்தானா? என்பதை பற்றி விரிவாக இந்த பதிவின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
முகப்பரு எப்படி உருவாகிறது?
நமது சருமத்தில் உள்ள மயிர்க்கால்களில் (Hair Follicles) அதிகப்படியான எண்ணெய், இறந்த சரும செல்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் சேர்ந்து அடைப்பை ஏற்படுத்தும்போது முகப்பரு உருவாகிறது. இந்த அடைப்பினால் சருமத்தில் வீக்கம், சிவப்பு நிறம் மற்றும் சில சமயங்களில் சீழ் பிடித்த கொப்புளங்கள் தோன்றும்.
உலக அளவில் ஒரே நேரத்தில் சுமார் 20% மக்கள் முகப்பரு பிரச்சனையால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக, பதின்ம பருவத்தில் (Adolescents) இருக்கும் 80% முதல் 85% இளைஞர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வருகிறது. சருமத்தில் வரும் சாதாரண ஒரு பருவுக்கும், தொடர்ந்து முகத்தில் அதிக அளவில் வரும் அக்னே (Acne) என்ற சரும பாதிப்பிற்கும் வித்தியாசம் உள்ளது.
பிம்பிள் பேட்ச் என்றால் என்ன?
பிம்பிள் பேட்ச் என்பது அண்மை காலத்தில் மிகவும் பிரபலமடைந்த ஒன்று போல தோன்றினாலும், இதன் தொழில்நுட்பம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒன்றுதான். காயங்களுக்கு கட்டுப்போடப் பயன்படுத்தப்படும் 'ஹைட்ரோகால்லாய்ட்' (Hydrocolloid) என்ற மருத்துவக் கட்டுப்போடும் முறையை அடிப்படையாக கொண்டே இவை தயாரிக்கப்படுகின்றன.
சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தென்கொரியாவில் அழகு சாதனப் பொருளாக இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, தற்போது உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இது எப்படி வேலை செய்கிறது?
இந்த பேட்சில் உள்ள 'ஹைட்ரோகால்லாய்ட்' என்ற ஜெல் போன்ற பொருள், பருவுக்குள் இருக்கும் சீழ், எண்ணெய் மற்றும் கழிவுகளை உறிஞ்சி தன்னுள்ளே வைத்துக்கொள்கிறது.
பருவில் உள்ள திரவத்தை உறிஞ்சியவுடன், இந்த வெளிப்படையான ஸ்டிக்கர் வெள்ளை அல்லது மங்கலான நிறத்திற்கு மாறும்.
முகப்பரு வந்தவுடன் பலருக்கு அதை கிள்ளிப் பார்க்கும் பழக்கம் இருக்கும். பிம்பிள் பேட்ச் பருவை மூடி வைப்பதால், விரல்களால் தொடுவதோ அல்லது கிள்ளுவதோ தடுக்கப்படுகிறது. இதனால் பாக்டீரியா பரவாமல் தடுக்கப்படுகிறது.
சில பிம்பிள் பேட்ச்களில் சாலிசிலிக் அமிலம் (Salicylic Acid), டீ ட்ரீ ஆயில் (Tea Tree Oil) போன்ற மருத்துவக் குணங்கள் கொண்ட பொருட்களும் சேர்க்கப்படுகின்றன. இவை சருமத்தில் உள்ள அடைப்புகளை நீக்கி வீக்கத்தை குறைக்க உதவுகின்றன.
இது உண்மையிலேயே பயனுள்ளதா?
ஆராய்ச்சிகளின் படி, பிம்பிள் பேட்ச் ஓரளவு பலன் தருகிறது என்பது தெரியவந்துள்ளது.
- வெள்ளையாக மாறிய பருக்களுக்குச் சிறந்தது: சீழ் பிடித்து, முகத்தின் மேல் பகுதிக்கு வந்துவிட்ட பருக்களின் மேல் இந்த பேட்சை ஒட்டும்போது, அது விரைவாக திரவத்தை உறிஞ்சி பருவின் அளவைக் குறைக்கிறது.
- வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது: பேட்ச் ஒட்டப்பட்ட பருக்கள் இரண்டு நாட்களில் சுமார் 35% சிறியதாகவும், வீக்கம் குறைந்தும் காணப்படுவதாக சில ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
- தழும்புகளைத் தடுக்கிறது: பருவை கிள்ளாமல் பாதுகாப்பதால், பரு ஆறிய பிறகு தோன்றும் கருமை மற்றும் தழும்புகள் குறைகின்றன.
எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும்?
முகத்தை சுத்தமாக கழுவி, உலர வைத்த பிறகு பருவின் மேல் ஒட்ட வேண்டும். 6 முதல் 8 மணி நேரம் அல்லது இரவு முழுவதும் அப்படியே விட்டுவிட வேண்டும். பேட் வெள்ளையாக மாறியவுடன் அதை எடுத்துவிட வேண்டும்.
யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்?
பிம்பிள் பேட்ச் எல்லா வகையான பருக்களுக்கும் பலன் தராது.
- ஆழமான பருக்கள் (Cystic Acne): சருமத்தின் அடியில் ஆழமாக இருக்கும், அதிக வலி தரக்கூடிய பருக்களுக்கு இந்த பேட்ச் வேலை செய்யாது. ஏனென்றால், அவற்றின் வீக்கம் சருமத்திற்கு மிக அடியில் இருக்கும்.
- எரிச்சல் மற்றும் ஒவ்வாமை: உணர்திறன் கொண்ட சருமம் (Sensitive Skin) உள்ளவர்களுக்கு இந்த ஸ்டிக்கரில் உள்ள பசை ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தி, சிவத்தல் அல்லது அரிப்பை உருவாக்கலாம்.
- கருமை தழும்புகள்: இந்திய மற்றும் ஆசிய சரும வகை கொண்டவர்களுக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படும் போது, அது தழும்பாக மாற வாய்ப்புள்ளது.
மருத்துவரை எப்போது அணுக வேண்டும்?
சில வாரங்கள் பிம்பிள் பேட்ச் மற்றும் பிற முகத்தை சுத்தம் செய்யும் பொருட்களை பயன்படுத்தியும் பருக்கள் குறையவில்லை என்றால், அல்லது பருக்கள் மிகவும் ஆழமாகவும், வலியுடனும் இருந்து தழும்புகளை ஏற்படுத்தினால், தாமதிக்காமல் சரும மருத்துவரை (Dermatologist) அணுகுவது நல்லது.
ஆய்வு:
https://www.jaad.org/article/S0190-9622(24)00002-1/fulltext