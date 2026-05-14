மவுத்வாஷ் ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்குமா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?

அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கு ஆல்கஹால் இல்லாத, மென்மையான மவுத்வாஷ்களைதேர்ந்தெடுப்பதே சிறந்தது.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 14, 2026 at 3:27 PM IST

காலையில் எழுந்தவுடன் பல் துலக்குவது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு பலருக்கும் வாய் கொப்பளிக்கும் திரவங்களை (Mouthwash) பயன்படுத்துவது ஒரு பழக்கமாகவே மாறிவிட்டது. வாய் துர்நாற்றத்தை போக்கவும், பற்களில் கறைகள் சேராமல் தடுக்கவும் நாம் பயன்படுத்தும் இந்த திரவங்கள், நமது உடலின் மற்ற உறுப்புகளோடு தொடர்பு கொள்கின்றன என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

சமீபகாலமாக சமூக வலைதளங்களில் "மவுத்வாஷ் பயன்படுத்துவது ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும்" என்ற செய்திகள் பரவி வருகின்றன. இது ஒருபுறம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தினாலும், இதன் பின்னணியில் இருக்கும் உண்மைகளை நாம் ஆழமாக புரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம். நமது வாயில் இருக்கும் பாக்டீரியாக்களுக்கும் நமது இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் இடையே ஒரு நுட்பமான பிணைப்பு இருப்பதை ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

வாய்க்குள் ஏற்படும் மாற்றம்

நமது வாயில் கோடிக்கணக்கான பாக்டீரியாக்கள் வாழ்கின்றன. இவை அனைத்தும் கெட்டவை அல்ல. இதில் 'நல்ல பாக்டீரியாக்கள்' பல முக்கியமான பணிகளை செய்கின்றன. நாம் உண்ணும் கீரை மற்றும் காய்கறிகளில் உள்ள 'நைட்ரேட்' சத்தை, இந்த பாக்டீரியாக்கள் 'நைட்ரைட்' ஆக மாற்றுகின்றன. இந்த நைட்ரைட் நாம் எச்சிலை விழுங்கும்போது வயிற்றுக்குள் சென்று, பின்னர் 'நைட்ரிக் ஆக்சைடு' ஆக மாறுகிறது.

இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடுதான் நமது ரத்த நாளங்களை விரிவடைய செய்து, ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது. ரத்த அழுத்தம் சரியாக இருக்க இது மிக அவசியம். நாம் பயன்படுத்தும் வீரியமிக்க மவுத்வாஷ்கள், கிருமிகளை அழிப்பதாக எண்ணி இந்த நல்ல பாக்டீரியாக்களையும் சேர்த்து அழித்துவிடுகின்றன. இதனால் நைட்ரிக் ஆக்சைடு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டு, ரத்த அழுத்தம் உயர வாய்ப்புள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

இதயத்திற்கு உண்மையில் பாதிப்பா?

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு ஆய்வுகள் சில முக்கிய தரவுகளை முன்வைக்கின்றன. குறிப்பாக 'குளோர்ஹெக்சிடின்' (Chlorhexidine) எனப்படும் வேதிப்பொருள் கலந்த மவுத்வாஷ்கள் குறித்துப் பல ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.

  • 19 ஆரோக்கியமான நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஒரு சோதனையில், அவர்கள் ஏழு நாட்களுக்கு குளோர்ஹெக்சிடின் மவுத்வாஷ் பயன்படுத்தியபோது, அவர்களின் ரத்த அழுத்தத்தில் சிறிய அளவிலான உயர்வு காணப்பட்டது.
  • மற்றொரு ஆய்வில், ஒரு வாரத்திற்குத் தினமும் இருமுறை 0.12% குளோர்ஹெக்சிடின் பயன்படுத்திய 27 நபர்களுக்கு ரத்த அழுத்தம் கணிசமாக அதிகரித்தது கண்டறியப்பட்டது.
  • ஏற்கனவே உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ள 15 நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், வெறும் மூன்று நாட்கள் இந்த மவுத்வாஷைப் பயன்படுத்தியதற்கே ரத்த அழுத்தம் மேலும் அதிகரித்தது உறுதியானது.

அனைத்து மவுத்வாஷ்களும் ஒன்றல்ல

மவுத்வாஷ் என்றாலே ஆபத்து என்று முடிவெடுத்துவிட முடியாது. நாம் கடைகளில் சாதாரணமாக வாங்கும் மவுத்வாஷ்களுக்கும், மருத்துவர்களால் பரிந்துரைக்கப்படும் தீவிரமான கிருமிநாசினிகளுக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது.

12 ஆரோக்கியமான நபர்களிடம் மூன்று விதமான மவுத்வாஷ்களை கொண்டு சோதனை செய்யப்பட்டது. இதில் சாதாரண நீர் மற்றும் வீரியம் குறைந்த மவுத்வாஷ்கள் பாக்டீரியாக்களின் செயல்பாட்டில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. ஆனால், 'செட்டில்பிரிடினியம் குளோரைடு' (Cetylpyridinium chloride) மற்றும் 'குளோர்ஹெக்சிடின்' கலந்த திரவங்கள் பாக்டீரியாக்களை அழித்து, ரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்தியது கண்டறியப்பட்டது.

அதேபோல், ஆல்கஹால் கலந்த மவுத்வாஷ்கள் வாய் புற்றுநோய் அபாயத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்ற சில கருத்துகள் இருந்தாலும், அவை இதய ஆரோக்கியத்தை நேரடியாக பாதிப்பது குறித்து இன்னும் தெளிவான ஆய்வுகள் தேவைப்படுகின்றன.

நீண்ட கால பாதிப்பு என்ன?

சுமார் 354 நபர்களிடம் 19 ஆண்டுகள் நடத்தப்பட்ட ஒரு நீண்ட கால ஆய்வு, வாய் ஆரோக்கியத்திற்கும் இதயத்திற்கும் உள்ள தொடர்பைப் பற்றி சுவாரஸ்யமான தகவலை வழங்குகிறது. முறையாக பல் துலக்குவது மற்றும் 'பிளாஸிங்' (Flossing) செய்வது இதய நோய்களால் ஏற்படும் மரண அபாயத்தை குறைக்கிறது. அதே சமயம், சாதாரண வகை மவுத்வாஷ்களைப் பயன்படுத்துபவர்களிடம் இதய ஆரோக்கியம் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படவில்லை என்பதும் இந்த ஆய்வில் தெரியவந்தது.

தீர்வு என்ன?

ஈறு நோய்கள் அல்லது அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின் பயன்படுத்தப்படும் வீரியமிக்க மவுத்வாஷ்களை நீண்ட காலம் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கு ஆல்கஹால் இல்லாத, மென்மையான மவுத்வாஷ்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதே சிறந்தது. வாய் ஆரோக்கியம் என்பது வெறும் பற்களை மட்டும் சார்ந்தது அல்ல, அது ஒட்டுமொத்த உடலின் செயல்பாட்டோடு பிணைக்கப்பட்டது என்பதை உணர்ந்து, தேவையான போது மட்டும் மிதமான முறையில் மவுத்வாஷ்களைப் பயன்படுத்துவதே பாதுகாப்பானது.

ஆய்வு:

