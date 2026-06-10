உஷார் மக்களே! கொசு விரட்டிகளை தேடி வரும் கொசுக்கள் - ஆய்வில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்!
கொசுக்கள் மிகவும் எளிய உயிரினங்களாக இருந்தாலும், தங்களுக்கு கிடைக்கும் உணவோடு சுற்றியுள்ள சூழலை தொடர்புபடுத்தி புரிந்துகொள்ளும் புத்திசாலித்தனம் அவற்றுக்கு இருப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
Published : June 10, 2026 at 1:59 PM IST
கொசுக்களிடம் இருந்து தப்பிப்பதற்காக நாம் பயன்படுத்தும் கொசு விரட்டி திரவங்கள் மற்றும் ஸ்ப்ரேக்கள், உண்மையில் கொசுக்களை நம்மிடம் ஈர்க்கும் காரணியாக மாறிவருகின்றன என சமீபத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
'ஜர்னல் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பயாலஜி' (Journal of Experimental Biology) என்ற அறிவியல் இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த ஆய்வின்படி, கொசு விரட்டிகளில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் 'டீட்' (DEET) என்ற வேதிப்பொருளின் வாசனைக்கு கொசுக்கள் பழகிவிடுவதோடு, காலப்போக்கில் அந்த வாசனையை நோக்கி அவை ஈர்க்கப்படுவதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.
நாம் கொசுக்களை விரட்டுவதாக நினைத்து பயன்படுத்தும் பொருட்கள், சில சூழ்நிலைகளில் கொசுக்களை நம்மிடம் வரவழைக்கும் அழைப்பாக மாறிவிடுகின்றன என்பதை இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
கொசு விரட்டி (DEET) என்றால் என்ன?
கடந்த 1946ம் ஆண்டு அமெரிக்க விவசாய துறையின் வேதியியலாளர் ஒருவரால் 'டீட்' (DEET - N,N-diethyl-meta-toluamide) எனப்படும் கொசு விரட்டி முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தொடக்கத்தில் அடர்ந்த காடுகளிலும் வெப்பமண்டலப் பகுதிகளிலும் பணிபுரிந்த ராணுவ வீரர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இது கொண்டு வரப்பட்டது.
மனிதர்களின் உடலிலிருந்து வெளிப்படும் வாசனையை கொசுக்கள் கண்டறிய முடியாதபடி அவற்றின் மோப்ப உணர்வை மழுங்கடிப்பது, அல்லது செடிகளின் வாசனையை போலப் பிரதிபலித்து கொசுக்களை விரட்டுவது என பல வழிகளில் இந்த வேதிப்பொருள் செயல்படுகிறது. இதுநாள் வரை கொசுக்களை விரட்டுவதில் இது ஒரு சிறந்த அரணாக கருதப்பட்டு வந்தது.
சுவரஸ்யமான ஆய்வு:
அமெரிக்காவின் வெர்ஜீனியா டெக் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பிரான்சின் டூர்ஸ் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து இந்த கூட்டு ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டனர். இந்த ஆய்வின் போது, கொசுக்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கூண்டில் வைத்து இருபது விநாடிகள் வெப்பமான ரத்தம் உணவாக வழங்கப்பட்டது.
அந்த உணவை அவை உட்கொள்ளும் கடைசி பத்து விநாடிகளில், 'டீட்' கொசு விரட்டியின் வாசனை அந்த கூண்டிற்குள் செலுத்தப்பட்டது. இந்த நடைமுறை பலமுறை மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட்டது. இதன் பிறகு, அந்த பகுதிக்குள் வெறும் 'டீட்' வேதிப்பொருளின் வாசனை மட்டும் செலுத்தப்பட்ட போது, அங்கிருந்த அறுபது சதவீதத்திற்கும் அதிகமான கொசுக்கள் அந்த வாசனையை நோக்கி ஆர்வமாக சென்று கடிக்க முயன்றன.
மேலும், இந்த சோதனையில் பங்குகொண்ட ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவரின் இரண்டு கைகளில், ஒரு கையில் கொசு விரட்டியும் மற்றொரு கை சுத்தமாகவும் வைக்கப்பட்ட போது, கொசுக்கள் அந்த கொசு விரட்டி தடவப்பட்ட கையை நோக்கியே படையெடுத்தன. இதேபோல், சர்க்கரை உணவை கொண்டும் நடத்தப்பட்ட சோதனையிலும், கொசு விரட்டியின் வாசனை வரும் இடத்தை நோக்கியே கொசுக்கள் நகர்ந்தன.
கொசுக்கள் இதனை எப்படி கற்று கொள்கின்றன?
கொசுக்கள் மிகவும் எளிய உயிரினங்களாக இருந்தாலும், தங்களுக்கு கிடைக்கும் உணவோடு சுற்றியுள்ள சூழலை தொடர்புபடுத்தி புரிந்துகொள்ளும் புத்திசாலித்தனம் அவற்றுக்கு இருப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். நாம் கொசு விரட்டியை பயன்படுத்தும் போது, தொடக்கத்தில் அதன் வீரியம் அதிகமாக இருப்பதால் கொசுக்கள் தூரமாக சென்றுவிடுகின்றன. ஆனால், சில மணி நேரங்களுக்கு பிறகு அதன் வாசனையின் வீரியம் குறைய தொடங்குகிறது.
அந்த சமயத்தில் கொசுக்கள் மீண்டும் மனிதர்களை கடிக்க வருகின்றன. அப்போது, அந்த வேதிப்பொருளின் வாசனையையும் தங்களுக்கு கிடைக்கும் ரத்த உணவையும் அவை ஒன்றாக தொடர்புபடுத்தி பழகிக்கொள்கின்றன. நாய் ஒன்றுக்கு உணவு வழங்குவதற்கு முன்பு மணி அடிப்பதை வழக்கமாக கொண்டால், காலப்போக்கில் மணி சத்தம் கேட்ட உடனேயே உணவை எதிர்பார்த்து அந்த நாய்க்கு எச்சில் ஊறும். அதே போன்றதொரு உளவியல் பழக்கத்திற்கு தற்போது கொசுக்களும் ஆளாகியிருப்பதாக பிரான்ஸ் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் கிளாடியோ லாசாரி விளக்குகிறார்.
இது ஏன் கவலைக்குரிய விஷயம்?
டெங்கு, மலேரியா, சிக்குன்குன்யா மற்றும் ஜிகா வைரஸ் போன்ற கொசுக்களால் பரவும் ஆபத்தான நோய்களை கட்டுப்படுத்த உலகளவில் கொசு விரட்டிகளையே மக்கள் அதிகம் நம்பியிருக்கிறார்கள். ஆனால், இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் கொசு விரட்டிகளை மட்டுமே முழுமையாக நம்பியிருப்பது பாதுகாப்பானது அல்ல என்பதை உணர்த்துகின்றன.
எனவே, கொசுக்களிடம் இருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள மாற்று வழிகளையும் நாம் தீவிரமாக பின்பற்ற வேண்டும். வீடுகளை சுற்றி தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்து கொள்வது, ஜன்னல்களில் கொசு வலைகளை பொருத்துவது, தூங்கும் போது கொசுவலைகளை பயன்படுத்துவது மற்றும் கொசுக்களின் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கும் மாலை நேரங்களில் உடலை முழுமையாக மூடும் வெளிர் நிற ஆடைகளை அணிவது போன்ற பாரம்பரிய பாதுகாப்பு முறைகளை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்துவதே நோய் பரவலை தடுப்பதற்கான சிறந்த வழியாகும்.
ஆய்வு:
https://journals.biologists.com/jeb/article/229/10/jeb252761/371747/DEET-insect-repellent-at-risk-mosquitoes-can-learn
https://www.nea.gov.sg/dengue-zika/stop-dengue-now/use-of-mosquito-repellents