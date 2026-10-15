உடல் வலிக்கு மசாஜ் மெஷின் பயன்படுத்துகிறீர்களா? பக்கவிளைவுகளை தவிர்க்க இதை படிங்க!
நாம் ஒரு பகுதியில் இந்த எந்திரத்தை பயன்படுத்தும்போது, அதிலிருந்து வரும் அதிர்வுகள் உணர்வு நரம்புகளை தூண்டி, வலி குறித்த சமிக்ஞைகள் மூளைக்கு செல்வதை தற்காலிகமாக தாமதப்படுத்துகின்றன.
Published : October 15, 2026 at 12:44 PM IST
உடற்பயிற்சி செய்த பிறகோ அல்லது நீண்ட நேரம் வேலை செய்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தபின்னோ கை, கால்களில் தாங்க முடியாத வலி ஏற்படுவது இயல்பான ஒரு விஷயமாகும். இந்த வலியை சமாளிக்க முன்னெல்லாம் வெந்நீர் ஒத்தடம் கொடுப்பது அல்லது கைகளால் மெதுவாக தடவிவிடுவது போன்றவற்றை செய்து வந்தோம்.
ஆனால், தற்போது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி காரணமாக கை, கால் வலியை போக்க பல வகையான மசாஜ் கருவிகள் சந்தையில் எளிதாக கிடைக்கின்றன. ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தளங்களிலும் விதவிதமான வடிவமைப்புகளில் இந்த நவீன சாதனங்கள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.
உடனே வலியை போக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் பலரும் இவற்றை வாங்கி பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அலுவலகத்தில் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து வேலை செய்பவர்கள் முதல் தீவிரமாக உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள் வரை பலரும் இந்த எந்திரங்களை விரும்பி பயன்படுத்துகிறார்கள்.
எனினும், இந்த மசாஜ் கருவிகளை எப்படி முறையாக பயன்படுத்துவது? தொடர்ந்து அடிக்கடி பயன்படுத்துவது உடலுக்கு பாதுகாப்பானதா? இதனால் தசைகளுக்கு உண்மையாகவே நன்மைகள் கிடைக்கிறதா அல்லது ஏதேனும் பக்கவிளைவுகள் ஏற்படுமா என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் எழுகிறது.
விளம்பரங்களில் காட்டப்படுவதை போல இவை தசைகளின் உள்ளே சென்று நிரந்தரமான தீர்வை தருகிறதா என்பதை பற்றி பலரும் அறிந்துகொள்வது அவசியம். இந்த சாதனங்களை எவ்வாறு பாதுகாப்பாக கையாள்வது மற்றும் இவற்றின் நன்மைகள் என்ன என்பது குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
மசாஜ் கருவிகள் உண்மையில் என்ன செய்கின்றன?
கை மசாஜ் எந்திரங்கள் தசைகள் மற்றும் மென்மையான திசுக்களுக்கு மேல் தொடர்ச்சியான அதிர்வுகளை அல்லது அழுத்தங்களை வேகமாக ஏற்படுத்த கூடியவை. இந்த துடிப்பு தூண்டுதல்கள் குறிப்பிட்ட பகுதியில் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க செய்து, தசை இறுக்கத்தை தற்காலிகமாக தளர்த்த உதவுகின்றன.
மேலும், மூளையின் வலி உணர்திறனை மாற்றியமைக்கும் ஆற்றலும் இதற்கு உண்டு. நாம் ஒரு பகுதியில் இந்த எந்திரத்தை பயன்படுத்தும்போது, அதிலிருந்து வரும் அதிர்வுகள் உணர்வு நரம்புகளை தூண்டி, வலி குறித்த சமிக்ஞைகள் மூளைக்கு செல்வதை தற்காலிகமாக தாமதப்படுத்துகின்றன. இதனால் தான் எந்திரத்தை பயன்படுத்திய சில நிமிடங்களிலேயே தசைகள் மிகவும் இலகுவாகவும் ரிலாக்ஸாகவும் மாறுவது போன்ற ஒரு உணர்வு நமக்கு ஏற்படுகிறது.
ஆனால், பலரும் நினைப்பது போல இந்த எந்திரங்களால் தசைகளில் உள்ள தழும்புகளையோ அல்லது இறுக்கமான திசுக்களையோ இயற்பியல் ரீதியாக உடைக்கவோ முழுமையாக மாற்றவோ முடியாது. தசைகளுக்குள் இருக்கும் அந்த அமைப்புகள் மிகவும் அடர்த்தியானவை என்பதால், கையால் பிடிக்கப்படும் எந்தவொரு சிறிய சாதனத்தாலும் அவற்றின் கட்டமைப்பை மாற்ற முடியாது.
தசைகள் தளர்வடைவது போன்ற அந்த உணர்வு கட்டமைப்பு ரீதியானது அல்ல, மாறாக அது முழுக்க முழுக்க நரம்பியல் சார்ந்த ஒரு தற்காலிக மாற்றமாகும். தசைகளின் இயற்கையான பழுதுபார்ப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகளுக்கு ஆழ்ந்த தூக்கம், சரியான சத்துணவு, போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது ஆகியவைதான் அடிப்படை தேவைகளாக இருக்கின்றன.
மசாஜ் கருவிகள் என்பவை உடனடி நிவாரணத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிறிய கருவியே தவிர, முழுமையான குணப்படுத்தும் மாற்று கிடையாது.
மசாஜ் கருவிகளை பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்
இந்த சாதனங்களை சரியான முறையில் மற்றும் அளவோடு பயன்படுத்தும்போது சில பயனுள்ள நன்மைகளைப் பெற முடியும்.
- தற்காலிக வலி நிவாரணம்: உடற்பயிற்சிக்கு பிறகு அல்லது கடுமையான வேலைக்கு பின் தசைகளில் ஏற்படும் இறுக்கம் மற்றும் சோர்வை குறைத்து உடனடி வசதியை தரும்.
- வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை: மூட்டுகளின் அசைவு திறனை குறுகிய காலத்திற்கு மேம்படுத்தி, உடல் எளிதாக இயங்க உதவும்.
- சோர்வு உணர்வு குறைவு: வேலைக்கு பிறகு தசைகள் தளர்வடைந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப உதவுவதால் அன்றாட வேலைகளை எளிதாக செய்ய முடியும்.
- சுலபமான சுய பராமரிப்பு: பிசியோதெரபி மையங்களுக்கு செல்லாமல், வீட்டிலேயே நமக்கு நாமே குறிப்பிட்ட தசைப் பகுதிகளுக்கு மசாஜ் செய்துகொள்ள இது பெரிதும் உதவுகிறது.
உடற்பயிற்சிக்கு முன்பு பயன்படுத்தலாமா?
உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன்பாக தசைகளை தயார்படுத்தும் விதமாக இந்த மசாஜ் கருவிகளை லேசாக பயன்படுத்தலாம். இதன் மூலம் தசைகள் சற்று தளர்வடைந்து உடற்பயிற்சி செய்யும்போது வசதியாக இருக்கும். இருப்பினும், இது ஒருபோதும் முறையான வார்ம்-அப் (Warm-up) பயிற்சிகளுக்கு மாற்றாக இருக்க முடியாது. நடைபயிற்சி, லேசான ஓட்டம் மற்றும் எளிமையான உடற்பயிற்சி அசைவுகள் மூலமாக உடலை சூடாக்குவதுதான் சரியான முறையாகும்.
இந்த எந்திரங்களை பயன்படுத்தும்போது மிகவும் மென்மையாக சில விநாடிகளுக்கு மட்டுமே தசைகளின் மீது இயக்க வேண்டும். தசைகளை உடனடியாக தளர்த்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அதிகப்படியான அழுத்தத்தை கொடுத்தால் அது ஆபத்தில் முடிந்துவிடும். எந்திரத்தை பயன்படுத்தும்போது ஏதேனும் வலியோ அல்லது அசெளகரியமோ ஏற்பட்டால் உடனடியாக அதை நிறுத்திவிட வேண்டும்.
கவனிக்க வேண்டிய பக்கவிளைவுகள் மற்றும் ஆபத்துகள்
இந்த சாதனங்கள் பொதுவாக பாதுகாப்பானவை என்றாலும், அளவுக்கு அதிகமாகவோ அல்லது தவறான முறையிலோ பயன்படுத்தும்போது சில பக்கவிளைவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
- தோலில் தழும்பு மற்றும் நீல நிற அடைப்பு: ஒரே பகுதியில் தொடர்ந்து அதிக அழுத்தம் கொடுப்பதால் தோலின் அடியில் உள்ள சிறிய ரத்த நாளங்கள் சேதமடைந்து நீல நிறத் தழும்புகள் அல்லது காயங்கள் உண்டாகலாம்.
- நரம்பு எரிச்சல்: தோலுக்கு மிக அருகில் செல்லும் நரம்புகளின் மேல் தொடர்ச்சியாக அழுத்தம் கொடுத்தால், அந்த இடத்தில் மரத்துப்போனது போன்ற உணர்வு, கூச்சம் அல்லது வலி ஏற்படலாம்.
- அதிகரிக்கும் வலி: முறையற்ற மற்றும் தீவிரமான பயன்பாடு தசைகளை தளர்த்துவதற்கு பதிலாக அவற்றை மேலும் காயப்படுத்தி வலியை அதிகரிக்க செய்யும்.
- தீவிர தசை பாதிப்பு: மிக கடுமையான முறையில் அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தும்போது தசை நாார்கள் சிதைவடைந்து தீவிரமான பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே கூர்மையான அல்லது திடீர் வலி இருக்கும் இடங்களில் இதை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
மசாஜ் கருவிகளை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்த வழிகள்
எந்தவொரு தசை பகுதிக்கும் இந்த எந்திரத்தை பயன்படுத்தும்போது குறைந்த அல்லது நடுத்தர அளவிலான தீவிரத்தையே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட தசைபகுதி மீது ஒன்று முதல் இரண்டு நிமிடங்கள் வரை மட்டுமே இதை இயக்க வேண்டும்.
வலி ஏற்படும் அளவுக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்காமல், கருவியை மென்மையாக நகர்த்திக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஒரே இடத்தில் நீண்ட நேரம் எந்திரத்தை அப்படியே பிடித்து கொண்டிருப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
பயன்படுத்தும் போது ஒருவேளை உங்களுக்கு கூச்சம், நரம்பு தளர்ச்சி அல்லது கடுமையான வலி உணர்வு தோன்றினால் உடனடியாக அந்த சாதனத்தை அணைத்துவிட வேண்டும். குறிப்பாக, எலும்புகள் தெரியும் பகுதிகள், கழுத்தின் முன்பகுதி, காயம்பட்ட இடங்கள் அல்லது எலும்பு முறிவுள்ள பகுதிகளில் எந்திரங்களை பயன்படுத்துவது முற்றிலுமாக தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
ரத்தம் உறைதல் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் அல்லது ரத்தம் மெலிதக்கும் மருந்துகளை உட்கொள்பவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையை பெற்ற பிறகே இதுபோன்ற சாதனங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். கர்ப்ப காலத்தில் இதை பயன்படுத்துவதை தவிர்ப்பது நல்லது. மசாஜ் கருவிகள் என்பவை சோர்வை குறைக்கும் ஒரு சிறிய கருவி மட்டுமே என்பதை புரிந்து கொண்டு, அவசியமான அளவுக்கு மட்டும் பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது.
ஆய்வு:
https://healthcare.utah.edu/healthfeed/2025/03/massage-guns-how-use-them-safely-and-effectively