ETV Bharat / lifestyle

'ப்ளூ லைட்' கண்ணாடிகள் கண் பாதிப்பை தடுக்குமா? உண்மை என்ன?

நாம் திரையை உற்று பார்க்கும்போது இயல்பாக கண் இமைக்க மறந்துவிடுகிறோம். இதனால் கண்கள் உலர்ந்து போய் சோர்வடைகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 17, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

காலை கண் விழித்தவுடன் மொபைல் போனை தேடுவதில் தொடங்கி, அலுவலகத்தில் கணினி திரை, வீட்டில் ஓய்வு நேரத்தில் தொலைக்காட்சி என நமது ஒரு நாள் முழுவதும் டிஜிட்டல் திரைகளுடனேயே முடிகிறது. இன்று பெரும்பாலானோருக்கு பிழைப்பாதாரமே கணினி முன் அமர்ந்து வேலை செய்வதுதான் என்றாகிவிட்டது. இப்படி திரைகளை தொடர்ந்து பார்ப்பதால் ஏற்கனவே பலரும் கண் பார்வைக்காக 'பவர்' கண்ணாடிகளைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

மீதமுள்ளவர்கள் தங்களுக்கு வருங்காலத்தில் பார்வை குறைபாடு வந்துவிட கூடாது என்பதற்காகவும், திரைகளில் இருந்து வெளிவரும் கதிர்களிலிருந்து தப்பிக்கவும் 'ப்ளூ லைட் ப்ரொடெக்ஷன்' (Blue Light Protection Glass) கண்ணாடிகளை வாங்கி அணிகின்றனர்.

உண்மையில் இந்த கண்ணாடிகள் நம் கண்களை பாதுகாக்குமா? இதை போட்டுக் கொண்டால் கண்ணாடி அணிய வேண்டிய அவசியம் வராதா? போன்ற கேள்விகள் நம் அனைவர் மனதிலும் உண்டு. இதற்கான பதில்களை இந்த பதிவில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

ப்ளூ லைட் கண்ணாடிகள் எப்படி செயல்படுகிறது?

கணினி மற்றும் மொபைல் திரைகளில் இருந்து வெளிவரும் அதிக ஆற்றல் கொண்ட நீல நிற ஒளியை (High-Energy Visible Blue Light) வடிகட்டும் வகையில் இந்த கண்ணாடிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நீல நிற ஒளி கண்களின் விழித்திரையை பாதிக்கும் என்றும், டிஜிட்டல் திரைகளை தொடர்ந்து பார்ப்பதால் ஏற்படும் அசௌகரியத்திற்கு இதுவே முக்கிய காரணம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

இந்த கண்ணாடிகள் அத்தகைய ஒளியின் குறிப்பிட்ட அலைநீளத்தை தடுத்து, திரையை பார்க்கும்போது கண்களுக்கு ஒருவிதமான மென்மையை வழங்குகின்றன என்கிறது NIH ஆய்வு. குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில் மொபைல் பயன்படுத்தும் போது இதிலிருந்து வரும் ஒளி நமது தூக்கத்தை தூண்டும் ஹார்மோன்களை பாதிக்காமல் இருக்க இந்த கண்ணாடிகள் ஓரளவுக்கு உதவுகின்றன.

தலைவலி மற்றும் கண் சோர்வு குறையுமா?

நீண்ட நேரம் கணினி முன் வேலை செய்பவர்கள் அடிக்கடி தலைவலி மற்றும் கண் எரிச்சல் ஏற்படுவதாக கூறுவார்கள். உண்மையில், இந்த தலைவலிக்கு நீல நிற ஒளி மட்டும் காரணம் அல்ல. நாம் திரையை உற்று பார்க்கும்போது இயல்பாக கண் இமைக்க மறந்துவிடுகிறோம். இதனால் கண்கள் உலர்ந்து போய் சோர்வடைகின்றன.

மேலும், திரையின் வெளிச்சம் அதிகமாக இருப்பதும், தவறான கோணத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்வதும் தலைவலியை தூண்டும். ப்ளூ லைட் கண்ணாடிகள் திரையில் உள்ள ஒளியின் சிதறலை குறைப்பதன் மூலம் கண்களுக்கு கூடுதல் சிரமம் கொடுப்பதை தவிர்க்கின்றன. இருப்பினும், இவை தலைவலிக்கு ஒரு முழுமையான மருந்து என்று சொல்லிவிட முடியாது.

யாருக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்?

அலுவலகத்தில் 8 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கணினியில் வேலை செய்பவர்கள், ஆன்லைன் வகுப்புகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள் மற்றும் நள்ளிரவு வரை மொபைல் பார்க்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு இந்த கண்ணாடிகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

சூரிய ஒளியில் இருக்கும் நீல நிற ஒளியை விட மொபைலில் இருக்கும் ஒளி குறைவுதான் என்றாலும், நாம் திரையை மிக அருகில் வைத்து பார்ப்பதால் அது பாதிப்பை தருகிறது. நீங்கள் தொடர்ந்து திரையை பார்க்கும் போது கண்கள் சிவப்பது அல்லது அடிக்கடி சிமிட்ட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டால், இத்தகைய பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளைப் பயன்படுத்துவது ஒரு நல்ல மாற்றத்தை உணர்த்தும்.

தற்போதைய மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, ப்ளூ லைட் கண்ணாடிகள் ஒரு தற்காலிக தீர்வைத் தருமே தவிர, கண்ணின் ஒட்டுமொத்த பார்வைத் திறனை மேம்படுத்தாது. எனவே, கண்ணாடியை மட்டும் நம்பியிருக்காமல் சில எளிய பழக்கவழக்கங்களையும் கடைபிடிக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு 20 நிமிடங்களுக்கும் ஒருமுறை திரையிலிருந்து பார்வையைத் திருப்பி, 20 அடி தூரத்தில் உள்ள பொருளை 20 விநாடிகள் பார்க்க வேண்டும் (20-20-20 விதி). இது கண் தசைகளுக்கு நல்ல ஓய்வைத் தரும். மேலும், திரையில் வேலை செய்யும்போது போதிய வெளிச்சம் உள்ள அறையில் அமர்வதும், அவ்வப்போது கண்களை சிமிட்டுவதும் மிகவும் அவசியம்.

தூக்கமும் டிஜிட்டல் திரைகளும்

தூங்குவதற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பே மொபைல் போன் பயன்படுத்துவதை தவிர்ப்பதுதான் கண்களுக்கும் மூளைக்கும் மிகச்சிறந்த ஓய்வாகும். ஒருவேளை தவிர்க்க முடியாமல் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தால், திரையின் வெளிச்சத்தைக் குறைத்து 'நைட் மோடு' வசதியை பயன்படுத்தலாம்.

ப்ளூ லைட் கண்ணாடிகள் உங்களின் தூக்க சுழற்சி பாதிக்கப்படாமல் இருக்க ஒரு சிறு தடையாக இருக்குமே தவிர, திரையைப் பார்ப்பதால் ஏற்படும் மன ரீதியான உத்வேகத்தை தடுக்காது. எனவே, தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் அதே வேளையில், கண்களின் ஆரோக்கியத்திற்குத் தேவையான இயற்கையான ஓய்வையும் வழங்குவது அவசியம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

PROTECTION GLASSES FOR EYES
DO BLUE LIGHT GLASSES WORK
EYE CARE TIPS
IS BLUE GLASS GOOD FOR EYES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.