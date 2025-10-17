ETV Bharat / lifestyle

10 வருட போராட்டம்! போனஸ்-க்கு பின்னால் இப்படி ஒரு கதையா? நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க!

தொழிலாளர்கள் தங்கள் உரிமையைப் பெற, கிட்டத்தட்டப் பத்து வருடம் சண்டை போட்டு வாங்கினதுதான் இந்த 'போனஸ்' என்கிற விஷயம்.

Published : October 17, 2025 at 12:42 PM IST

'என்னப்பா..தீபாவளி போனஸ் வாங்கியாச்சா?' 'உங்க கம்பெனில என்ன கொடுத்தாங்க?' என்பது தான் கடந்த ஒரு வாரமாக நம்மை பார்ப்பவர்கள் கேட்க்கும் கேள்வி. இதில் ஐசிங் ஆன் தி கேக்காக, சமூக வலைத்தளத்தில் சுற்றித்திரியும் சில ரீல்ஸ்கள் 'மனச புண்படுத்தாதீங்க தம்பி' எனும் சொல்லும் அளவிற்கு ஆளாக்கியுள்ளது. சரி, அந்த கவலையெல்லாம் கொஞ்ச நேரத்திற்கு ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, இந்த போனஸ் நடைமுறை எப்படி வந்தது? எதன் அடிப்படையில் போனஸ் கொடுக்கப்படுகிறது? என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாமா?

போனஸ் என்கிற நடைமுறைக்கு பின் ஒரு பெரிய போராட்டக் கதையே இருக்கிறது என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? தொழிலாளர்கள் தங்கள் உரிமையைப் பெற, கிட்டத்தட்டப் பத்து வருடம் சண்டை போட்டு வாங்கினதுதான் இந்த 'போனஸ்' என்கிற விஷயம். அந்தச் சுவாரசியமான வரலாற்றையும், இது எப்படி ஒரு சட்ட உரிமையாக மாறியது என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க.

'போனஸ்' (Bonus) என்பது ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தைத் தாண்டி, அவர்களுக்கு நிறுவனத்தின் லாபத்தில் அல்லது அவர்களின் உழைப்பைப் பாராட்டி ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் ஒரு கூடுதல் தொகை. இன்று இது ஒரு சட்ட உரிமையாக இருந்தாலும், இதன் தொடக்கம் ஒரு நூற்றாண்டு காலத் தொழிலாளர் போராட்டத்தின் விளைவாகும்.

போனஸின் பின்னணி:

இந்தியாவில் போனஸ் வழங்கும் முறை முறைப்படுத்தப்பட்டதன் ஆரம்ப விதைகள் முதலாம் உலகப் போர்க் காலத்தில் (1914–1918) விதைக்கப்பட்டன. 1917-ஆம் ஆண்டு, உலகப் போர் காரணமாகப் பணவீக்கம் உச்சத்தில் இருந்தபோது, மும்பையில் உள்ள சில துணி ஆலைகள் தங்கள் ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் 10% தொகையை "போர் போனஸ்" (War Bonus) என்ற பெயரில் வழங்கின.

போர்ச் சூழலால் கிடைத்த அதிக லாபத்தில் தொழிலாளர்களுக்கும் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இது வழங்கப்பட்டது. இதுவே இந்தியாவில் போனஸ் என்ற வார்த்தை முதன்முதலாகப் புழக்கத்திற்கு வந்த வரலாற்றுச் சான்றாகக் கருதப்படுகிறது.

போராட்டம் மற்றும் சட்ட அங்கீகாரம்:

போர் முடிந்த பிறகு, பல நிறுவனங்கள் போனஸ் வழங்குவதை நிறுத்திக்கொண்டன. ஆனால், தொழிலாளர்கள், இது தங்களுக்கு ஒரு நிரந்தர உரிமை எனக் கருதத் தொடங்கினர். 1930-களில் ஒரு முக்கியமான தொழிலாளர் பிரச்சினை எழுந்தது. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ், மாதச் சம்பள முறை நடைமுறைக்கு வந்தபோது, ஒரு வருடத்திற்கு 12 மாதச் சம்பளம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது.

ஆனால், ஒரு வருடத்தில் 52 வாரங்கள் உள்ளன, அதாவது 13 மாதச் சம்பளம் வழங்கப்பட வேண்டும். இந்த விடுபட்ட ஒரு மாதச் சம்பளத்தை (30 நாட்கள்) தொழிலாளர்களுக்கு வழங்காதது குறித்து மகாராஷ்டிராவில் உள்ள தொழிற்சங்கங்கள் 1930-களில் தீவிரப் போராட்டங்களை ஆரம்பித்தன. சுதந்திரத்திற்குப் பிந்தைய காலகட்டத்தில், அதிகரித்து வந்த அன்றாட செலவு மற்றும் லாபப் பகிர்வு உரிமை ஆகியவற்றால் தொழிலாளர் போராட்டங்கள் வலுப்பெற்றன.

1950-களில் தொழிலாளர் நீதிமன்றங்கள் (Labour Appellate Tribunal), லாபத்தில் தொழிலாளர்களுக்கு நியாயமான பங்கு இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு போனஸ் சூத்திரத்தை (Bonus Formula) உருவாக்கின. இது சட்டரீதியான உரிமையாக இல்லாமல், ஒவ்வொரு வழக்கின் அடிப்படையிலும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

போனஸ் தொடர்பான சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து நீடித்ததால், ஒரு நிரந்தரத் தீர்வைக் காண இந்திய அரசு 1961-இல் ஒரு போனஸ் கமிஷனை (Bonus Commission) அமைத்தது. அந்தக் கமிஷனின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், இந்திய அரசு 1965-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 25-ஆம் தேதி "போனஸ் செலுத்துதல் சட்டம், 1965" (The Payment of Bonus Act, 1965) என்ற சட்டத்தை இயற்றியது.

இந்தச் சட்டத்தின் மூலம், போனஸ் வழங்குவது என்பது நிறுவனங்களின் விருப்பம் என்ற நிலையிலிருந்து மாறி, தகுதிவாய்ந்த ஊழியர்களுக்கு ஒரு சட்டப்பூர்வ கடமையாகவும் , உரிமையாகவும் மாறியது. இந்தச் சட்டத்தின்படி, 20 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட நிறுவனங்கள், லாபம் ஈட்டினாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் குறைந்தபட்சம் 8.33% தொகையை போனஸாக வழங்க வேண்டும். நிறுவனத்தின் லாபத்தைப் பொறுத்து இது அதிகபட்சமாக 20% வரை வழங்கப்படலாம்.

ஆகவே, இன்றைய போனஸ் என்பது வெறும் பரிசு அல்ல. அது தொழிலாளர்களின் உழைப்பிற்கான அங்கீகாரம், நிறுவனத்தின் லாபத்தில் அவர்களுக்கு உள்ள சட்டப்பூர்வமான பங்கு, மற்றும் பல ஆண்டுகாலப் போராட்டத்தின் வெற்றிச் சின்னம் என்பதை இனி நாமும் நினைவில் வைத்து கொள்ளலாம். சரி தானே?

