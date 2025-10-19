தீபாவளி 2025: நண்பர்களுக்கும், உறவினர்களுக்கும் அனுப்ப வாழ்த்து இதோ!
தீபாவளி நாள் அன்று உங்கள் குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் பகிர வேண்டிய வாழ்த்துகள் இதோ உங்களுக்காக..
Published : October 19, 2025 at 4:13 PM IST
தீபாவளி என்றதும் நம் மனதில் இனம் புரியாத மகிழ்ச்சி சூழ்ந்துக்கொள்ளும். வீடு, அலுவலகம் என எல்லாவற்றையும் சுத்தப்படுத்தி, புதிய நம்பிக்கையோடும், புத்துணர்வோடும் கொண்டாடும் இந்தத் திருநாள், நம் வாழ்வில் வெற்றியை ஒருசேரக் கொண்டு வரும் பொன்னாளாக நம்பப்படுகிறது.சுவையான பலகாரங்களை சாப்பிடுவது, புத்தாடை அணிவதும், நண்பர்கள், உறவினர்களுடன் அன்பைப் பரிமாறிக்கொள்வதும் தான் இந்த நாளின் மகிழ்ச்சி.
இந்த இனிய தருணத்தை உங்கள் அன்பானவர்களுக்கு வாட்ஸ்அப், சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகள் மூலம் வாழ்த்துச் சொல்லிப் பகிர்ந்து கொள்ளத் தயாரா? இதோ உங்களுக்காக, உங்கள் மனதில் உள்ள அன்பையும், மகிழ்ச்சியையும் பிரதிபலிக்கும் வகையில், புதுமையான மற்றும் சூப்பரான சில தீபாவளி வாழ்த்துச் செய்திகள்!
- உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்! இந்த தீபத் திருநாள் உங்கள் வாழ்வில் ஒளியை பரப்பட்டும்.
- துன்பங்கள் நீங்கி, இன்பங்கள் பொங்கிடும் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துகள்.
- வீடெங்கும் மகிழ்ச்சி பொங்க, மத்தாப்போடும், பட்டாசோடும் கொண்டாடுவோம் தீபாவளியை! அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
- ஒளிமயமான எதிர்காலம் பிறக்க, வீடெங்கும் ஒளிவூட்டி கொண்டாடுவோம் தீபாவளியை. அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துகள்.
- என்றென்றும் உங்கள் இல்லங்களிலும், உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சி பொங்க இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
- தீப ஒளி வெள்ளத்தில் உங்கள் வாழ்வு செழிக்க, இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்.
- அன்பு பொங்க, மகிழ்ச்சி நிறைய, சொந்தங்கள் இணைந்து கொண்டாடுவோம் இந்த தீபத் திருநாளை! இனிய தீபாவளி வாழ்த்துகள்.
- இந்த தீபாவளித் திருநாள் உங்களுக்கு செல்வத்தையும், நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் கொண்டு வரட்டும்.
- அன்பு, ஒளி மற்றும் சிரிப்பு நிறைந்த மகிழ்ச்சியான தீபாவளி வாழ்த்துகள்.
- உங்கள் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் பிரகாசமாகப் பிரகாசிக்கட்டும். இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்.
- இந்த தீபாவளி நேர்மறை எண்ணங்களையும், செழிப்பையும் கொண்டு வரட்டும்.
- லக்ஷ்மி தேவி உங்கள் இல்லத்தில் செல்வம் மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை அருளட்டும். இனிய தீபாவளி வாழ்த்துகள்.
- தீபங்கள் ஜொலிக்க, பட்டாசுகள் வெடிக்க, மகிழ்ச்சியுடன் இந்நாளைக் கொண்டாட இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
- புதிய சிந்தனைகளும், புதிய தொடக்கங்களும் உங்கள் வாழ்வில் வரட்டும். இனிய தீபாவளி.
- இருள் நீங்கி, உங்கள் வாழ்வில் ஒளி பிறக்கட்டும்! தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்.
- தித்திக்கும் பலகாரங்களுடன், அன்பான உறவுகளுடன் கொண்டாடும் இந்த தீபாவளி இனிமையாக அமையட்டும்.
- உங்கள் கனவுகள் அனைத்தும் மெய்ப்பட, இந்தத் தீபாவளி உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரட்டும்.
- அமைதி, ஆனந்தம், ஆரோக்கியம் நிறைந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
- வரிசையாய் விளக்கேற்றி, அருளைச் சேர்த்து இனிமையாய் கொண்டாடுவோம் தீபாவளியை.
- உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்.
- உங்கள் பாதை வெற்றியாலும், உங்கள் இதயம் அன்பாலும் ஒளிரட்டும். தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
- தீபாவளியின் பிரகாசம் உங்கள் வீட்டை அரவணைப்புடனும், ஒற்றுமையுடனும் நிரப்பட்டும்.
- மிட்டாய் போல இனிமையாகவும், ஒளியைப்போல பிரகாசமாகவும் உங்கள் தீபாவளி அமைய வாழ்த்துக்கள்!
- இந்த தீபாவளி புதிய கனவுகளை உருவாக்கி உங்கள் வாழ்வில் புதிய நம்பிக்கைகளைக் கொண்டு வரட்டும்.
- இன்புற்று, எல்லா வளமும் பெற்று வாழ, அனைவருக்கும் தீபாவளி பண்டிகை நல்வாழ்த்துகள்!
