ETV Bharat / lifestyle

முகப்பொலிவை பாதிக்கும் செரிமான பிரச்சனை: இரண்டுக்கும் என்ன தொடர்பு?

குடலில் ஏற்படும் கோளாறுகள் உடலில் ஒருவிதமான அழற்சியை உண்டாக்கும். இதுதான் முகத்தில் பருக்களாகவும், சிவந்த தழும்புகளாகவும் வெளிப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 3, 2026 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

நம்மில் பலருக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு. முகத்தில் ஒரு பரு வந்தாலோ அல்லது தோல் சிவந்து தடித்தாலோ, உடனே கடைகளில் விற்கும் விலையுயர்ந்த க்ரீம்களை வாங்கி பூசுவோம். ஆனால், உண்மையில் நமது சருமம் என்பது நமது உடலின் உட்புற ஆரோக்கியத்தை காட்டும் ஒரு கண்ணாடி போன்றது. நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோம், அது எப்படி செரிமானம் ஆகிறது என்பதை பொறுத்தே நமது முகம் பொலிவுடன் இருக்குமா அல்லது மங்கலாக இருக்குமா என்பது தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

ஸ்கின்கேர் என்பது வெறும் சோப்பு அல்லது ஃபேஸ் வாஷ் சம்பந்தப்பட்டது மட்டும் அல்ல, அது நாம் உண்ணும் உணவில் இருந்தே தொடங்குகிறது. . இதைத்தான் இன்று மருத்துவ உலகமும் 'குடல்-சரும அச்சு' (Gut-Skin Axis) என்று அழைக்கிறது.

உங்கள் செரிமான மண்டலம் சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்றால், அதன் வெளிப்பாடு முதலில் உங்கள் முகத்தில்தான் தெரியும். எனவே, மேலோட்டமாகப் பூசும் மருந்துக்களை விட, உள்ளுக்குள் இருக்கும் குடல் ஆரோக்கியத்தை எப்படி கவனிப்பது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

குடலும் சருமமும்:

நமது உடலின் செரிமான மண்டலத்திற்கும் சருமத்திற்கும் இடையே ஒரு நேரடி தொடர்பு இருக்கிறது. இதை புரிந்துகொள்வது மிகவும் எளிது. நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் சத்துக்களை குடல் உறிஞ்சி, ரத்தத்தின் வழியாக உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கு அனுப்புகிறது. குடலில் நல்ல பாக்டீரியாக்கள் சமநிலையில் இருக்கும்போது, நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வலுவாக இருக்கும். இது தேவையற்ற வீக்கங்களை (Inflammation) குறைத்து, சருமத்தை சுத்தமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.

ஆனால், குடலில் உள்ள பாக்டீரியாக்களின் சமநிலை மாறும்போது, அது ரத்தத்தில் சில நச்சுக்களை கலக்க செய்கிறது. இதுதான் முகப்பரு, சொரியாசிஸ், மற்றும் சருமம் சிவந்து போதல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது.

முகம் ஏன் மாறுகிறது?

குடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படும்போது, அது எப்படி முகத்தில் பிரதிபலிக்கிறது என்பதைத் தெரிந்துகொள்வது அவசியம். அதன் விவரம் பின்வருமாறு..

  • ஊட்டச்சத்து குறைபாடு: நீங்கள் எவ்வளவு சத்தான உணவை சாப்பிட்டாலும், உங்கள் செரிமான மண்டலம் அதை சரியாக உறிஞ்சவில்லை என்றால், சருமத்திற்கு தேவையான வைட்டமின்களும் தாதுக்களும் கிடைக்காது. இதனால் சருமம் வறண்டு, பொலிவிழந்து காணப்படும்.
  • உட்புற வீக்கம்: குடலில் ஏற்படும் கோளாறுகள் உடலில் ஒருவிதமான அழற்சியை உண்டாக்கும். இதுதான் முகத்தில் பருக்களாகவும், சிவந்த தழும்புகளாகவும் வெளிப்படுகிறது.
  • நச்சுத்தன்மை: செரிமானம் முறையாக நடக்காதபோது, கழிவுகள் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. இந்த கழிவுகளின் தாக்கம் தோலின் மென்மையை பாதிக்கிறது.

குடல் ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கும் காரணிகள்

நமது அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்களே குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு பெரிய எதிரியாக மாறிவிடுகின்றன. குறிப்பாக,

  • அதிகப்படியான சர்க்கரை மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை உண்பது.
  • தேவையில்லாமல் அடிக்கடி ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்வது (இது நல்ல பாக்டீரியாக்களையும் அழித்துவிடும்).
  • மன அழுத்தம் மற்றும் சரியான தூக்கமின்மை. இவை செரிமானப் பாதையை நேரடியாகப் பாதிக்கும்.

எளிய முறையில் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த...

உங்கள் சருமத்தைப் பளபளப்பாக்க, உங்கள் குடலை சீரமைக்கச் சில எளிய மாற்றங்களை செய்யலாம்:

  • நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்: காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் தானியங்களை உணவில் அதிகம் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள். இவை குடலை சுத்தமாக வைத்திருக்க உதவும்.
  • புரோபயாட்டிக் உணவுகள்: தயிர், மோர் போன்ற இயற்கையான நொதித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடுவது குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களை அதிகரிக்கும்.
  • தண்ணீர் குடித்தல்: போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது செரிமானத்தை எளிதாக்கி, உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவும்.
  • சர்க்கரையைக் குறைத்தல்: இனிப்பு பண்டங்கள் மற்றும் அதிக காரமான உணவுகளை குறைப்பது சருமத்தில் ஏற்படும் எண்ணெய் பசையையும் பருக்களையும் கட்டுப்படுத்தும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

GUT HEALTH
முகம் மற்றும் சருமம்
முகப்பொலிவு
SKIN CARE
GUT AND SKIN LINK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.