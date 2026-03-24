ETV Bharat / lifestyle

60-களில் மூளை சுறுசுறுப்பாக இருக்க, 40-களில் பின்பற்ற வேண்டிய உணவுமுறை!

நடுத்தர வயதில் முறையான ஆரோக்கிய உணவுகளை பின்பற்றுபவர்களுக்கு, பிற்காலத்தில் ஏற்படும் சுய உணர்வு சார்ந்த அறிவாற்றல் வீழ்ச்சி மிகக் குறைவாக இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 24, 2026 at 4:29 PM IST

|

Updated : March 24, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

40 வயதை கடந்ததும் பலருக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை கூடிவிடும். "இப்பவே உடம்பை பார்த்துக்கிட்டா தான், வயசான காலத்துல நிம்மதியா இருக்க முடியும்" என்பது நம் ஊர் பெரியவர்கள் அடிக்கடி சொல்லும் ஒரு எதார்த்தமான உண்மை.

இதை தான் தற்போது வெளியாகியுள்ள மருத்துவ ஆய்வும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. நாம் நடுத்தர வயதில் அதாவது 45 முதல் 54 வயதுக்குள் இருக்கும் போது என்ன சாப்பிடுகிறோம் என்பது, பின்னாளில் நம்முடைய மூளை எவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் என்பதையும், நமக்கு ஞாபக மறதி போன்ற பிரச்சனைகள் வருமா? என்பதையும் தீர்மானிக்கிறது. வெறும் உடல் எடையை குறைப்பதற்காக மட்டுமல்லாமல், மூளையின் ஆரோக்கியத்திற்காகவும் உணவில் கட்டுப்பாடுகள் அவசியம் என்பதை இந்த ஆய்வு சுட்டிக் காட்டுகிறது.

அமெரிக்காவின் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சீனாவின் ஜெஜியாங் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து ஒரு விரிவான ஆய்வை மேற்கொண்டனர். சுமார் 1.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோரின் (பெரும்பாலானோர் பெண்கள்) உணவுப் பழக்கம் மற்றும் அவர்களின் மூளைச் செயல்பாடு குறித்த தரவுகள் பல தசாப்தங்களாக சேகரிக்கப்பட்டு ஆராயப்பட்டன.

இந்த ஆய்வின் முடிவில், நடுத்தர வயதில் முறையான ஆரோக்கிய உணவுகளை பின்பற்றுபவர்களுக்கு, பிற்காலத்தில் ஏற்படும் 'சுய உணர்வு சார்ந்த அறிவாற்றல் வீழ்ச்சி' (Subjective Cognitive Decline) மிகக் குறைவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதாவது, வயதான காலத்தில் விஷயங்களை எளிதில் மறந்து விடுவது அல்லது சிந்திப்பதில் தடுமாற்றம் ஏற்படுவது போன்ற சிக்கல்கள் இவர்களுக்கு மிகக் குறைவாகவே ஏற்படுகின்றன.

எந்த உணவு முறை சிறந்தது?

ஆய்வாளர்கள் ஆறு விதமான உணவு முறைகளை ஆய்வு செய்ததில், DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) எனப்படும் உணவு முறை மிக சிறந்த முடிவுகளைத் தந்துள்ளது.

  • பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்
  • முழு தானியங்கள்
  • கொழுப்பு குறைந்த பால் பொருட்கள்
  • மீன் மற்றும் கோழி இறைச்சி

எவற்றை தவிர்க்க வேண்டும்?

  • அதிகப்படியான உப்பு
  • கொழுப்பு நிறைந்த சிவப்பு இறைச்சி (Red Meat)
  • பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

DASH உணவு முறைக்கு அடுத்தபடியாக, தாவர அடிப்படையிலான உணவுகள் (Plant-based Diet) மற்றும் உடலில் வீக்கத்தை (Inflammation) குறைக்கும் உணவுகளும் மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு பெரிதும் உதவுகின்றன என்கிறது அந்த ஆய்வு.

நடுத்தர வயது ஏன் முக்கியம்?

இந்த ஆய்வில் கவனிக்கத்தக்க மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், 45 முதல் 54 வயதிற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த உணவு முறையை தொடங்குபவர்களுக்கு தான் பலன் இரட்டிப்பாகக் கிடைக்கிறது. நாம் இளமையில் செய்யும் இந்த சிறு மாற்றங்கள், 60 அல்லது 70 வயதை கடக்கும் போது நம்மை பிறர் உதவியின்றி தெளிவாக சிந்திக்கவும், செயல்படவும் வைக்கின்றன.

குறிப்பாக, உடலில் இன்சுலின் அளவு அதிகமாக இருப்பதும் (Hyperinsulinemia) மற்றும் உடலின் உள் உறுப்புகளில் ஏற்படும் வீக்கங்களும் மூளையின் செல்களைப் பாதிக்கின்றன. நாம் எடுத்துக் கொள்ளும் காய்கறிகளும், மீன் உணவுகளும் இத்தகைய பாதிப்புகளை தடுத்து மூளையை பாதுகாக்கின்றன.

அன்றாட வாழ்வில் நாம் செய்ய வேண்டியவை

  • தட்டில் சாதத்தின் அளவை குறைத்து, காய்கறிகளின் அளவை அதிகரிப்பது மூளைக்கு நல்லது
  • ஆட்டு இறைச்சி அல்லது பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிக்கு பதிலாக மீன் உணவுகளை சேர்த்து கொள்ளலாம்
  • ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இன்சுலின் அளவைக் கட்டுக்குள் வைக்க இவை இரண்டையும் குறைப்பது அவசியம்
  • "வயதான காலத்தில் பார்த்துக் கொள்ளலாம்" என்று தள்ளிப்போடாமல், 40-களின் தொடக்கத்திலேயே உணவில் கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டு வருவது ஒரு நீண்ட கால முதலீடு போன்றது

சுருக்கமாக சொன்னால், இன்று நாம் உண்ணும் ஆரோக்கியமான உணவு, நாளை நமது நினைவாற்றலையும் சிந்திக்கும் திறனையும் பாதுகாக்கும் கவசமாக மாறும் என்கிறது ஆய்வு.

Last Updated : March 24, 2026 at 4:38 PM IST

TAGGED:

DASH DIET
BRAIN ISSUE IN AGED PERSON
WHAT IS DASH DIET
FOODS TO EAT IN 40S

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.