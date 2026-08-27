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வட மாநிலங்கள் டூ தமிழ்நாடு: இந்தியாவில் ரக்‌ஷா பந்தன் எப்படி கொண்டாடப்படுகிறது?

வட மாநிலங்களில் ரக்‌ஷா பந்தன் கொண்டாடப்படும் அதே நாளில் தமிழ்நாட்டிலும் வேறு சில வழிபாட்டு முறைகள் பாரம்பரியமாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 27, 2026 at 10:50 AM IST

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நம் ஊரில் சில வருடங்களுக்கு முன்பு வரை 'ராக்கி' அல்லது 'ரக்‌ஷா பந்தன்' என்ற வார்த்தைகளை கேட்டாலே, ஏதோ வட மாநிலத்தவர் மட்டுமே கொண்டாடும் ஒரு விழா என்று தான் நினைத்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால், இன்றைக்கு நிலைமையே வேறு.

வேலை நிமித்தமாகவும், படிப்புக்காகவும் பல மாநிலத்து மனிதர்கள் நம்ம ஊர் அலுவலகங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் ஒன்றிணைந்து வாழ தொடங்கிய பிறகு, இந்த பண்டிகை நம்ம வீட்டு வாசலையும் தட்ட தொடங்கிவிட்டது. இந்தாண்டு ரக்‌ஷா பந்தன் ஆகஸ்ட் 28ம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ளது.

பொதுவாக, உடன்பிறந்த தங்கை அல்லது அக்கா, தன்னுடைய அண்ணன் அல்லது தம்பியின் மணிக்கட்டில் ஒரு வண்ண நூலை கட்டி, "என்னை ஆயுசுக்கும் பாதுகாப்பா பார்த்துக்கோ" என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்வதும், அதற்கு பதிலாக சகோதரன் அன்பளிப்புகளை கொடுத்து மகிழ்வதும் தான் ரக்‌ஷா பந்தன்.

ஆனால், இந்த ஒரே பண்டிகை இந்திய நாட்டின் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் எவ்வளவு வித்தியாசமான பெயர்களிலும், ஆச்சரியமூட்டும் பழக்கவழக்கங்களோடும் கொண்டாடப்படுகிறது என்று யோசித்திருக்கிறீர்களா? வட மாநிலங்களில் மட்டுமின்றி, நமக்கு பக்கத்து மாநிலமான ஆந்திரா, தெலங்கானாவில் கூட இந்த விழா மிக கோலாகலமாக நடக்கிறது.

அதே வேளையில், நம்ம தமிழ்நாட்டிலும் அதே நாளில் வேறு சில வழிபாட்டு முறைகள் பாரம்பரியமாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இப்படியிருக்க, இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இந்த பண்டிகை எப்படி கொண்டாடப்படுகிறது என்பதை விரிவாக பார்ப்போம்.

வட மாநிலங்களில் கோலாகலம்

உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் பீகார்

இங்கு காலையிலேயே வீடே விழாக்கோலம் பூண்டுவிடும். சகோதரிகள் ஒரு தட்டில் ராக்கி கயிறு, திலகமிடும் ரோலி, அரிசி, குட்டி தீபம் மற்றும் இனிப்புகளை வைப்பார்கள். சகோதரனின் நெற்றியில் திலகமிட்டு, ஆரத்தி எடுத்து, கையில் ராக்கி கட்டி வாழ்த்துவார்கள்.

பீகார் மாநிலத்தின் கிராமப்புறங்களில் ஒரு சுவாரசியமான வழக்கம் உண்டு. அங்குள்ள பெண்கள் வீட்டின் அருகில் இருக்கும் அரச மரத்திற்கும் ராக்கி கட்டி, மரத்தின் பலத்தையும் பாதுகாப்பையும் தங்களுக்குத் தர வேண்டும் என வேண்டிக்கொள்வார்கள்.

பஞ்சாப்

பஞ்சாப்பில் ரக்‌ஷா பந்தன் பண்டிகையோடு 'கஜாரி தீஜ்' என்ற விழாவும் சேர்ந்தே வரும். திருமணமான பெண்கள் கணவனின் நீண்ட ஆயுளுக்காக நோன்பு இருப்பார்கள். அண்ணன்-தங்கை ராக்கி கட்டுவதோடு நிறுத்திவிடாமல், குடும்பத்தினர் அனைவரும் ஒன்று கூடிப் பெரிய விருந்து வைத்து மகிழ்வார்கள்.

ராஜஸ்தான்

ராஜஸ்தானில் ஒரு மிக அழகிய பண்பாடு பின்பற்றப்படுகிறது. பெண்கள் தங்கள் உடன் பிறந்த சகோதரர்களுக்கு மட்டும் ராக்கி கட்டாமல், அண்ணனின் மனைவிக்கும் (அண்ணிக்கும்) ராக்கி கட்டுவார்கள். இதற்கு 'லும்பா ராக்கி' என்று பெயர். வளையல்களில் கட்டப்படும் இந்த ராக்கி, குடும்பத்திற்கு வந்த அண்ணியை மதித்து, அவரோடும் அன்பைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் ஒரு அழகான அடையாளமாகும்.

மேற்கு மாநிலங்களின் கடல் வழிபாடும் சம்பிரதாயமும்

குஜராத்

குஜராத்தில் ராக்கி கட்டுவதோடு 'பவித்ரோபனா' என்ற சிறப்பு வழிபாட்டையும் செய்வார்கள். அன்று சிவபெருமானை வழிபட்டு, தாங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்கும் நாளாகவும் இதை கருதுவார்கள்.

மகாராஷ்டிரா

மகாராஷ்டிராவில் இந்த நாள் 'நாரளி பூர்ணிமா' என்று அழைக்கப்படுகிறது. கடலையே நம்பி வாழும் மீனவ மக்கள், கடல் அன்னைக்கு தேங்காய்களை காணிக்கையாக செலுத்தி, மீன்பிடிக்க செல்லும்போது தங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று வேண்டுவார்கள். அன்றைய தினம் மராட்டிய வீடுகளில் 'பூரன் போளி' எனும் பருப்பு-வெல்ல இனிப்புப் போளி மண மணக்கும்.

தென்னிந்தியாவின் ஆவணி அவிட்டம்

தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய தென் மாநிலங்களில், இதே ரக்‌ஷா பந்தன் திருநாள் 'ஆவணி அவிட்டம்' என்ற பெயரில் ஆன்மீக ரீதியாக கொண்டாடப்படுகிறது. பூணூல் அணியும் வழக்கமுள்ள சமூகத்தினர், தங்களின் பழைய பூணூலை மாற்றிவிட்டுப் புதிய பூணூல் அணிந்து, தங்களது வேதப் படிப்பைப் புதுப்பிக்கும் நாளாக இதைக் கடைப்பிடிக்கிறார்கள்.

கர்நாடகாவில் இதனை 'ஷ்ரவாணி' அல்லது 'ராக்கி பூர்ணிமா' என்று அழைக்கிறார்கள். சகோதரிகள் ராக்கி கட்டுவதுடன், சகோதரர்களின் நலனுக்காக நாள் முழுவதும் விரதம் இருக்கும் வழக்கமும் சில இடங்களில் உள்ளது.

கிழக்கு மற்றும் மத்திய இந்தியாவின் புதுமையான கொண்டாட்டங்கள்

மேற்கு வங்காளம்

மேற்கு வங்கத்தில் இந்த நாள் 'ஜூலன் பூர்ணிமா' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது ராதை மற்றும் கிருஷ்ணரின் அன்பைக் கொண்டாடும் நாளாகும். ஊஞ்சல்களை அழகாக அலங்கரித்து, நடனமாடி, பக்திப் பாடல்கள் பாடி மகிழ்வார்கள். அத்துடன் அண்ணன்-தம்பிகளுக்கும் ராக்கி கட்டி மகிழ்வார்கள்.

ஒடிசா

ஒடிசாவில் இதற்கு 'கம்ஹா பூர்ணிமா' என்று பெயர். அங்கு விவசாயத்திற்கு பெரிதும் உதவும் பசுக்களையும் காளைகளையும் அழகாக அலங்கரித்து வழிபாடு செய்வார்கள். அதன்பிறகு தங்கை, அண்ணனுக்கு ராக்கி கட்டி மகிழ்வார்.

மத்திய பிரதேசம் மற்றும் சத்தீஸ்கர்

இங்குள்ள கிராமப்புறங்களில் மக்கள் அனைவரும் ஒரே இடத்தில் ஒன்று கூடி, பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி இந்த விழாவைக் கொண்டாடுகிறார்கள்.

மாநிலங்கள் மாறினாலும் மாறாத ஒரே அன்பு!

கொண்டாடும் முறைகளும் பெயர்களும் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறினாலும், இதன் அடிப்படை நோக்கம் ஒன்றுதான். அதுதான் உடன்பிறந்தவர்களின் மாறாத அன்பு!

  • அந்த ஒரு நூல் கயிறு: ராக்கி என்பது வெறும் வண்ண நூலாக இல்லாமல் ஒரு பாதுகாப்பின் நம்பிக்கை என நம்பப்படுகிறது. முன்னெல்லாம் சாதாரண நூலாக இருந்த ராக்கி, இன்று விதவிதமான டிசைன்களிலும், அழகிய மணிகளாலும் செய்யப்படுகிறது.
  • நாக்கில் கரையும் பலகாரங்கள்: எந்த ஒரு இந்திய பண்டிகையும் உணவு இல்லாமல் நிறைவடைவதில்லை. வடமாநிலங்களில் 'கேவர்' மற்றும் 'பேடா', பஞ்சாப்பில் 'சரசோன் கா சாக்', மராட்டியத்தில் 'பூரன் போளி', வங்காளத்தில் 'ரசகுல்லா' என இனிப்புகள் வழிந்தோடும்.
  • அன்பளிப்புகள்: ராக்கி கட்டியதும் அண்ணனோ தம்பியோ தங்களால் இயன்ற உடைகள், பணம் அல்லது அவர்களுக்கு பிடித்த பொருட்களை பரிசாக வழங்கி மகிழ்வார்கள்.

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