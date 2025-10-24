ETV Bharat / lifestyle

இந்த வார கிச்சன் டிப்ஸ்! சமைக்கும் போது கட்டாயம் உதவும்!

பீன்ஸ் பொரியல் செய்யும் போது, பீன்ஸ் வெந்ததும் உப்பு சேர்க்க வேண்டும். முன் கூட்டியே சேர்த்தால் பீன்ஸ் வேக நேரமாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 24, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

நீங்கள் செய்யும் சமையல் சுவையாகவும் அதே சமயத்தில் எளிதில் முடிய கட்டாயம் இந்த 20 சமையல் டிப்ஸ்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க.

  1. கோவக்காய் வறுவல் செய்யும் போது, கடைசியாக சிறிது அரிசி மாவு தூவி வறுத்து இறக்கினால் மொறு மொறுப்பாக இருக்கும்.
  2. கடையில் இருந்து வாங்கிய இட்லி மாவில் ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கலந்து இட்லி ஊற்றினால் இட்லி சாஃப்டாக வரும்.
  3. பருப்பு அடையிக்கு மாவு அரைக்கும் போது, அதன் கூடவே கொஞ்சம் ஜவ்வரிசி மற்றும் கோதுமை ஊறவைத்து சேர்த்து அரைத்தால் அடை மொறு மொறுப்பாக வரும்.
  4. தோசை கல்லில் கொஞ்சமாக மோர் சேர்த்து தேங்காய் நாரை பயன்படுத்தி அழுத்தி தேய்த்தால் எண்ணெய் பிசு பிசுப்பு நீங்கும்.
  5. சட்னியிக்கு தாளிக்கும் போது, கடுகு, கறிவேப்பிலையுடன் கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு சேர்த்து தாளித்தால் சுவை கூடும்.
  6. எந்த பருப்பு அல்லது பயறு வகை வாங்கினாலும், லேசாக வறுத்து டப்பாவில் வைத்தால் சீக்கிரம் பூச்சி, வண்டு அண்டாது.
  7. வத்த குழம்பு செய்யும் போது, வீட்டில் இருக்கும் அப்பளத்தை பொரித்து குழம்பில் சேர்த்தால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும்.
  8. வெண்டைக்காயை நறுக்கி கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றாமல் ஒரு நிமிடத்திற்கு வதக்கி சமைத்தால் கொழகொழப்பு தன்மை இருக்காது.
  9. குழம்பில் காரம் அதிகமாகிவிட்டால் ஒரு டீஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து குறைந்த தீயில் சமைத்தால் காரம் குறையும்.
  10. கீரையை சுத்தம் செய்து டிஸ்யூ பேப்பரில் சுற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வைத்தால் 5 நாட்களுக்கு ப்ரஷ்ஷாக இருக்கும்.
  11. தக்காளியை வதக்கும் போது கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்தால், சுவையும் தக்காளியின் நிறமும் கூடும்.
  12. காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி சூடான நீரில் போட்டு ஊறவைத்து எடுத்து வடிகட்டி, ஒரு துண்டில் பரப்பி நிழலில் உலர்த்தி ப்ரிட்ஜில் வைத்து தேவைப்படும் போது சமைக்கலாம்.
  13. முள்ளங்கியை துருவி கோதுமை மாவுடன் கலந்து சப்பாத்தி சுட்டால் சுவையும் ஆரோக்கியமும் கூடும்.
  14. பீன்ஸ் பொரியல் செய்யும் போது, பீன்ஸ் வெந்ததும் உப்பு சேர்க்க வேண்டும். முன் கூட்டியே சேர்த்தால் பீன்ஸ் வேக நேரமாகும்.
  15. ஆம்லேட்டிற்கு வெங்காயத்தை வதக்கி சேர்த்தால் சுவை கூடுதலாக இருக்கும்.
  16. பீர்க்கங்காய், சீனி அவரைக்காய் போன்ற காய்கறிகள் செய்யும் போது, காய் வதங்கியதும் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து வதக்கினால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும்.
  17. காபித் தூளை ஃப்ரீசரில் வைத்து பயன்படுத்தினால் காபி மனமாக இருக்கும்.
  18. ஆப்பம் மாவில் சிறிது வெல்லம் சேர்த்து கலந்து ஊற்றினால் இனிப்பாகவும், எந்த சைடிஷ்யும் தேவைப்படாது.
  19. பருப்பு வகைகளை நன்கு ஊறவைத்து சமைத்தால் செரிமானம் எளிதில் நடக்கும்.
  20. நெய் சாதத்தின் சுவை கூட கடுகு மற்றும் பெருங்காயத்தூள் சேர்க்கவும்.

இதையும் படிங்க:

TAGGED:

TIPS AND TRICKS TO COOK
KITCHEN TIPS
சமையல் குறிப்புகள்
COOKING HACKS
COOKING TIPS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.