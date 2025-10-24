இந்த வார கிச்சன் டிப்ஸ்! சமைக்கும் போது கட்டாயம் உதவும்!
பீன்ஸ் பொரியல் செய்யும் போது, பீன்ஸ் வெந்ததும் உப்பு சேர்க்க வேண்டும். முன் கூட்டியே சேர்த்தால் பீன்ஸ் வேக நேரமாகும்.
Published : October 24, 2025 at 4:44 PM IST
நீங்கள் செய்யும் சமையல் சுவையாகவும் அதே சமயத்தில் எளிதில் முடிய கட்டாயம் இந்த 20 சமையல் டிப்ஸ்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க.
- கோவக்காய் வறுவல் செய்யும் போது, கடைசியாக சிறிது அரிசி மாவு தூவி வறுத்து இறக்கினால் மொறு மொறுப்பாக இருக்கும்.
- கடையில் இருந்து வாங்கிய இட்லி மாவில் ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கலந்து இட்லி ஊற்றினால் இட்லி சாஃப்டாக வரும்.
- பருப்பு அடையிக்கு மாவு அரைக்கும் போது, அதன் கூடவே கொஞ்சம் ஜவ்வரிசி மற்றும் கோதுமை ஊறவைத்து சேர்த்து அரைத்தால் அடை மொறு மொறுப்பாக வரும்.
- தோசை கல்லில் கொஞ்சமாக மோர் சேர்த்து தேங்காய் நாரை பயன்படுத்தி அழுத்தி தேய்த்தால் எண்ணெய் பிசு பிசுப்பு நீங்கும்.
- சட்னியிக்கு தாளிக்கும் போது, கடுகு, கறிவேப்பிலையுடன் கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு சேர்த்து தாளித்தால் சுவை கூடும்.
- எந்த பருப்பு அல்லது பயறு வகை வாங்கினாலும், லேசாக வறுத்து டப்பாவில் வைத்தால் சீக்கிரம் பூச்சி, வண்டு அண்டாது.
- வத்த குழம்பு செய்யும் போது, வீட்டில் இருக்கும் அப்பளத்தை பொரித்து குழம்பில் சேர்த்தால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும்.
- வெண்டைக்காயை நறுக்கி கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றாமல் ஒரு நிமிடத்திற்கு வதக்கி சமைத்தால் கொழகொழப்பு தன்மை இருக்காது.
- குழம்பில் காரம் அதிகமாகிவிட்டால் ஒரு டீஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து குறைந்த தீயில் சமைத்தால் காரம் குறையும்.
- கீரையை சுத்தம் செய்து டிஸ்யூ பேப்பரில் சுற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வைத்தால் 5 நாட்களுக்கு ப்ரஷ்ஷாக இருக்கும்.
- தக்காளியை வதக்கும் போது கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்தால், சுவையும் தக்காளியின் நிறமும் கூடும்.
- காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி சூடான நீரில் போட்டு ஊறவைத்து எடுத்து வடிகட்டி, ஒரு துண்டில் பரப்பி நிழலில் உலர்த்தி ப்ரிட்ஜில் வைத்து தேவைப்படும் போது சமைக்கலாம்.
- முள்ளங்கியை துருவி கோதுமை மாவுடன் கலந்து சப்பாத்தி சுட்டால் சுவையும் ஆரோக்கியமும் கூடும்.
- ஆம்லேட்டிற்கு வெங்காயத்தை வதக்கி சேர்த்தால் சுவை கூடுதலாக இருக்கும்.
- பீர்க்கங்காய், சீனி அவரைக்காய் போன்ற காய்கறிகள் செய்யும் போது, காய் வதங்கியதும் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து வதக்கினால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும்.
- காபித் தூளை ஃப்ரீசரில் வைத்து பயன்படுத்தினால் காபி மனமாக இருக்கும்.
- ஆப்பம் மாவில் சிறிது வெல்லம் சேர்த்து கலந்து ஊற்றினால் இனிப்பாகவும், எந்த சைடிஷ்யும் தேவைப்படாது.
- பருப்பு வகைகளை நன்கு ஊறவைத்து சமைத்தால் செரிமானம் எளிதில் நடக்கும்.
- நெய் சாதத்தின் சுவை கூட கடுகு மற்றும் பெருங்காயத்தூள் சேர்க்கவும்.