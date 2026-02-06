சமையலை சட்டுனு முடிக்க 20 டிப்ஸ்! ஒரு தடவ ட்ரை பண்ணி பாருங்க!
Published : February 6, 2026 at 3:31 PM IST
சமையல் சீக்கிரம் முடியணும் ஆனா சுவையாகவும் இருக்கணுமா? உங்களுக்காக சிம்பிளான 20 சமையல் குறிப்புகள் இதோ..மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க!
- எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செய்யும் போது, தண்ணீர் ஊற்றுவதற்கு முன் ஒரு டீஸ்பூன் கெட்டி தயிர் சேர்த்தால் கத்திரிக்காய் கறுப்பாகமல் இருப்பதுடன் சுவையும் கூடும்.
- எண்ணெய் சேர்க்காமல் அவலை வறுத்து அரைத்து, தோசை மாவில் கலந்து தோசை சுட்டால் தோசை மிருதுவாக இருக்கும்.
- புதினா, கொத்தமல்லி சட்னி செய்யும் பொழுது சிறுதி வேர்க்கடலையை எண்ணெயில் வறுத்து போட்டால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும்.
- சர்க்கரைப் பாகில் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்தால் பாகு சீக்கிரம் கெட்டியாகாமல் இருக்கும்.
- உருளைக்கிழங்கு வறுவல் செய்வதற்கு, மிளகாய் பொடிக்கு பதிலாக சாம்பார் பொடி சேர்த்தால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும்.
- எந்த பொடி அரைப்பதாக இருந்தாலும், கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்து அரைத்தால் பூச்சிகள் வராது.
- இடியாப்பம் மீந்து விட்டால், அதை வெயிலில் காயவைத்து எடுத்தால் வடகம் தயார்.
- எந்த வகையான புலாவ் செய்வதாக இருந்தாலும், தண்ணீருக்கு பதில் தேய்காய் பால் சேர்த்தால் சுவையும் மணமும் அட்டகாசமாக இருக்கும்.
- வாழைப்பூ வடை செய்யும் போது சிறிது பச்சரிசி மாவு சேர்த்தால் வடை உடையாமல் வரும்.
- முட்டை நீண்ட நாட்களுக்கு கெடாமல் இருக்க தண்ணீரில் போட்டு வைக்கலாம்.
- வீட்டில் செய்த பன்னீரை வினிகர் தெளித்த பாலீத்தின் பையில் போட்டு வைத்தால் நீண்ட நாட்கள் கெடாமல் இருக்கும்.
- உப்புமா செய்யும் போது, தண்ணீருக்கு பதில் தேங்காய் பால் சேர்த்தால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும்.
- காய்கறிகளை நீரில் வேகவைப்பதற்கு பதிலாக, இட்லி பாத்திரத்தில் ஆவியில் வேகவைத்தால் சத்துக்கள் அழியாமல் இருக்கும்.
- துவரம் பருப்பை லேசாக வறுத்து சாம்பார் செய்தால் சீக்கிரம் கெட்டுப் போகாது.
- சப்பாத்தியில் எண்ணெய் தடவி ஒரு டப்பாவில் போட்டு மூடி பிரிட்ஜில் வைத்தால் மூன்று நாட்கள் வரை பிரெஷ்ஷாக இருக்கும்.
- இட்லிக்கு மாவு அரைக்கும் போது, உளுந்தை பிரிட்ஜில் வைத்திருந்து அரைத்தால் மாவு நன்கு சாஃப்டாக வரும்.
- கரைத்த பஜ்ஜிமாபை மிக்ஸியில் அடித்து பஜ்ஜி போட்டால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும்.
- குலாப் ஜாமுன் மாவில் சிறிது வெண்ணெய் சேர்த்து பினைந்தால் ஜாமூன் சாஃப்டாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும்.
- ஜவ்வரிசி பாயசம் செய்யும் போது இரண்டு டீஸ்பூன் வறுத்த கோதுமை மாவை பாலில் கரைத்து ஊற்றி செய்தால் பாயசம் கூடுதல் சுவையுடன் இருக்கும்.
- முந்திரி, கசகசா சிறிது நேரம் ஊறவைத்து செய்யும் போது நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கிளறினால் சுவையும் வாசனையும் அட்டகாசமாக இருக்கும்.
